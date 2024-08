Bolls Bundesliga-Abschied: "Gefühlschaos wird hart"

Abschiedsschmerz in Dauerschleife erwartet das deutsche Tischtennis-Idol Timo Boll für seine 29. und letzte Bundesliga-Saison. „Auswärts immer ein Gefühlschaos zu erleben, wenn die Gefühle hochkommen, wird hart. Ich habe vor dieser emotionalen Achterbahnfahrt schon Respekt, auch weil es mich zuletzt schon in China und paarmal bei Olympia in Paris zerrissen hat“, sagte der 43-Jährige dem SID vor dem Saisonstart mit Meister Borussia Düsseldorf am Sonntag (17.00 Uhr) gegen den ASC Grünwettersbach.