Titelverteidiger Qiu und Mittelham führen EM-Aufgebot an

Titelverteidiger Dang Qiu und Rückkehrerin Nina Mittelham führen das deutsche Aufgebot bei der Tischtennis-EM in Linz an. Beim ersten Turnier nach dem internationalen Abschied von Rekordeuropameister Timo Boll schickt der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) insgesamt sechs Spieler und acht Spielerinnen an den Start. In Oberösterreich werden vom 15. bis 20. Oktober die Titel im Einzel, Doppel und Mixed vergeben.