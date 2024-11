Duda Tischtennisspieler des Monats

Vizeeuropameister Benedikt Duda (Bergneustadt) ist nach seinen jüngsten Erfolgen zum Spieler des Monats Oktober in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) gewählt worden. Der 30 Jahre alte Nationalspieler setzte sich in der Social-Media-Umfrage der TTBL gegen Hugo Calderano (Ochsenhausen), Anton Källberg (Düsseldorf) und Kristian Karlsson (Bad Homburg) durch. Durch seinen EM-Erfolg hatte sich Duda in der Weltrangliste als 17. erstmals in die Top 20 verbessert.