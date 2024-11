Tischtennis: Duda und Qiu im Frankfurter Achtelfinale

Benedikt Duda und Dang Qiu erreichen beim WTT Champions in Frankfurt als erste Spieler des Deutschen Tischtennis-Bundes das Achtelfinale.

Der EM-Zweite Benedikt Duda (Bergneustadt) und Ex-Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) haben beim WTT Champions in Frankfurt als erste Spieler des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) das Achtelfinale erreicht. Duda besiegte in seinem ersten Match als Top-20-Mitglied den Kanadier Edward Ly 3:0, nachdem Qiu sein Auftaktmatch gegen den portugiesischen Routinier Marcos Freitas 3:1 gewonnen hatte.

Unterdessen verlor der DTTB auch im Frauen-Turnier seine Nummer eins schon in der ersten Runde. Die EM-Dritte Nina Mittelham (Berlin) unterlag der japanischen Top-Zehn-Spielerin Miwa Harimoto 0:3.

Bereits zu Beginn des 500.000-Dollar-Turniers am Main am vergangenen Sonntag war der deutsche Spitzenspieler Patrick Franziska (Saarbrücken) ausgeschieden. Am Dienstag bestreiten die letzten vier DTTB-Teilnehmer, darunter Olympia-Entdeckung Annett Kaufmann (Kolbermoor) und Routinier Dimitrij Ovtcharov (Fulda), ihre Erstrunden-Matches.