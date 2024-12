Kaufmann über Gold-Triumph: "Eine Riesen-Verantwortung"

Künftig will die Teenagerin weiter in die Vorbild-Rolle wachsen - und sich dabei an ihren einstigen Helden wie den Basketball-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant orientieren. „Jordan kennt man schon als Kind, über Kobe habe ich sehr viele Dokumentationen und YouTube-Clips gesehen. Da habe ich immer wieder von dieser besonderen Mamba-Mentality gehört“, berichtete sie. „Wenn ich irgendwann so ein Vorbild für Kinder sein kann, wäre das ein Traum.“