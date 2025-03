Timo Bolls "ausgefallener Abschied" mit Geburtstagsparty

Die Abschiedsparty fällt aus, gefeiert wird trotzdem: Wenn Borussia Düsseldorf am Samstag (17.00 Uhr/Dyn) in der Tischtennis-Bundesliga TTF Liebherr Ochsenhausen zum Spitzenspiel empfängt, steht einmal mehr Timo Boll im Mittelpunkt. Der Ausnahmespieler des Rekordmeisters wird 44 Jahre alt - Grund genug für eine ordentliche Sause. „Das wird schön und emotional - für die Fans und auch für mich“, sagte Boll dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Geplant hatten die feiererprobten Rheinländer etwas anderes, sie wollten auf Nummer sicher gehen: Das letzte Spiel der Hauptrunde hätte ja auch das letzte Spiel in Bolls großer Karriere sein können. Doch die Borussia ist zu erfolgreich - auch dank ihres Stars. Der jüngst besiegelte Play-off-Einzug bedeutet für das Frühjahr mindestens noch einen weiteren Heimauftritt des ehemaligen Weltranglistenersten. Auswärts könnte der endgültige Abschied dann im Bundesliga-Finale am 15. Juni in Frankfurt steigen.

Dennoch: Bolls Vorfreude auf das Spiel am Samstag ist groß. So groß sogar, dass der bescheidene Ausnahmeathlet nach Auskunft von Düsseldorfs Manager Andreas Preuß „zum ersten Mal in all den Jahren“ persönlich Tribünenkarten der besseren Kategorie für den Eigenbedarf nachfragte. Schon spekulierte das Personal im Tischtennis-Zentrum mit einem Überraschungsbesuch von Bolls Freund Dirk Nowitzki, doch tatsächlich wollte der auch am Rhein heimisch gewordene Hesse einfach nur beste Sicht für Ehefrau Rodelia und Tochter Zoe.