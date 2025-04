Titel Nummer 15 für Boll? Play-offs haben "eigene Gesetze"

SID 10.04.2025 • 06:41 Uhr In der Tischtennis-Bundesliga spielen Borussia Düsseldorf und der TSV Bad Königshofen ab Freitag um das Finale.

Ein Wunsch wurde Cheftrainer Danny Heister vom Tischtennis-Bundesligisten Borussia Düsseldorf bereits erfüllt. Mit dem TSV Bad Königshofen treffe das Team in der Halbfinalserie, die für den Rekordmeister am Freitag (19.00 Uhr/Dyn) mit einem Auswärtsspiel in Unterfranken startet, auf den erhofften Gegner, gestand der Coach.

„Aber das heißt nicht, dass es einfach wird“, betonte Heister. Die Düsseldorfer um den nach der Saison abtretenden Superstar Timo Boll erwarte eine Mannschaft, die „vor allem zu Hause sehr gefährlich“ ist.

Damit sich also auch der Wunsch nach dem Finaleinzug in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) erfüllt und der 44-jährige Boll in seiner letzten Saison nach seiner 15. Mannschafts-Meisterschaft greifen darf, ist laut Manager Andreas Preuß vor allem eines wichtig: „Wir sollten und werden den TSV nicht unterschätzen.“

Trainer hat „guten Eindruck“ von Boll

Die Playoffs im Knockout-System hätten immer ihre „eigenen Gesetze. Ich bin optimistisch, dass wir das Finale erreichen können, denn das ist unser großes Ziel.“ Im Endspiel wartet der Sieger des zweiten Halbfinals, der zwischen der TTF Liebherr Ochsenhausen und dem 1. FC Saarbrücken ermittelt wird.

Trainer Heister sieht seinen bekanntesten Spieler für das Semifinale gerüstet, „Timo macht in dieser Woche einen sehr guten Eindruck“, sagte er. Das Duell mit dem Hauptrunden-Vierten Bad Königshofen findet im Modus „best of three“ statt - zum Finaleinzug sind zwei Siege nötig. Das Rückspiel steigt am 27. April in Düsseldorf, sollte es danach 1:1 stehen, fällt die Entscheidung am 1. Mai, wobei die Borussia dann erneut ein Heimspiel hätte.