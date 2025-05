Mehr Zuschauer bei Boll-Abschied

Für den letzten Profi-Auftritt von Tischtennis-Legende Timo Boll im Finale um die deutsche Meisterschaft wird die Zuschauerkapazität deutlich erhöht. Wie die Tischtennis Bundesliga (TTBL) am Montag bestätigte, sind am 15. Juni in der Frankfurter Süwag Energie Arena statt 3000 nun 4000 Fans zugelassen.