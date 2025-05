Timo Boll: "Wollte mich nie zum Kasper machen"

Dafür hätte er sich „wahrscheinlich zu sehr verbiegen müssen“, so Boll, „ich wollte immer ich selbst bleiben.“ Dass er so ist, wie er ist, und dass es so lief, wie es lief, bereut das deutsche Idol kein bisschen. „Für mich hat es sich gut angefühlt, so wie es war. Ich habe meine Mission erfüllt. Niemand konnte erwarten, dass wir den Fußball ablösen.“