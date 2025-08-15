Hitze-Drama 2025: Sportgericht kippt Protest – Weinheim Meister

SID 15.08.2025 • 07:41 Uhr Die Posse um den "Hitze-Titel" von Weinheim ist um ein Kapitel reicher. Die Berliner könnten weiteren Einspruch einlegen.

In der Tischtennis-Posse um den „Hitze-Titel“ für die Frauen des TTC Weinheim hat das Sportgericht des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) ein Machtwort gesprochen.

Das Gericht wies den Einspruch des entthronten Meisters ttc berlin eastside gegen die Wertung des Rückspiels im Bundesliga-Finale ab, das Ergebnis von 6:0 für Weinheim bleibt damit vorerst bestehen. Berlin kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch beim Bundesgericht des DTTB einlegen.

Hitzeschock im Finale: Berliner Serienmeisterinnen brechen Spiel bei 38,8 Grad ab

Die Berliner Seriensiegerinnen hatten ihren Protest wegen zu hoher Hallentemperaturen aufgeführt. Nach zwei verlorenen Auftaktspielen im Doppel setzte das Team das Rückspiel der Finalserie nicht fort, womit die zuvor mit 6:3 siegreichen Weinheimerinnen ihre erste Meisterschaft feierten. Die Temperatur in der Halle habe laut Bericht des Oberschiedsrichters bei bis zu 38,8 Grad gelegen.

Sportgericht sieht keine Temperatur-Grenze im Regelwerk des DTTB

Das Sportgericht erklärte in seiner Urteilsbegründung, „dass die Wettspielordnung des DTTB keine feste Obergrenze für Hallentemperaturen vorsieht und dass die Bedingungen für beide Mannschaften gleich gewesen seien“, hieß es in einer Mitteilung des Verbandes: „Ein Mangel an der Austragungsstätte im Sinne der relevanten Regelwerke habe nicht vorgelegen.“

