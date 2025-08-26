Tischtennis-Hammer: Duda knackt erstmals Top 8 der Weltrangliste

SID 26.08.2025 • 15:47 Uhr Bei den Frauen verbucht zudem Sabine Winter eine persönliche Bestmarke.

Der deutsche Tischtennis-Spitzenspieler Benedikt Duda (Bergneustadt) hat in der Weltrangliste erstmals einen einstelligen Platz erreicht. Der 31 Jahre alte EM-Zweite kletterte vom zehnten auf den achten Rang. Der Linkshänder war zuletzt beim Europe Smash im schwedischen Malmö erst im Halbfinale am späteren Turniersieger und Lokalmatador Truls Möregardh gescheitert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Duda visiert Rang sieben als nächstes Ziel an

„Die Nummer acht zu sein, ist super schön. Der nächste Schritt ist, die Nummer sieben zu werden. Die Luft nach oben wird immer dünner. Ich habe noch ein paar Leute vor mir, deshalb geht die Arbeit für mich immer weiter“, sagte Duda.

Winter erstmals in den Top 30 – Kaufmann mit Riesensatz