Deutscher Coup gegen Nummer eins der Welt!

SID 09.08.2025 • 10:06 Uhr Beim WTT-Turnier in Yokohama überrascht Dang Qiu den Chinesen Lin Shidong.

Der ehemalige Tischtennis-Europameister Dang Qiu hat einen überraschenden Erfolg gegen den chinesischen Weltranglistenersten Lin Shidong gefeiert.

Beim WTT-Turnier im japanischen Yokohama bezwang der 28-Jährige den Favoriten im Achtelfinale 3:2. Es war im vierten direkten Duell der erste Sieg für Qiu, die Nummer 13 der Welt.

In Topform: Vorfreude aufs Viertelfinale gegen Kanak Jha

„Das Spiel gegen Lin lief sehr gut. Ich bin gut drauf und fühle mich hier in Yokohama in guter Form“, sagte der Ex-Europameister. Nun freue er sich auf das Viertelfinale gegen Kanak Jha (USA), der in der kommenden Saison sein Teamkollege bei Borussia Düsseldorf wird.