Rookie-Coach Ort führt Grünwettersbach zum 3:1 gegen Düsseldorf

SID 17.09.2025 • 10:39 Uhr Seine emotionale Feuertaufe erwartet der neue Coach des ASC Grünwettersbach allerdings erst noch.

Trainer-Neuling Kilian Ort hat sich beim 3:1 mit Tischtennis-Bundesligist ASC Grünwettersbach gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf nicht nur über seinen erfolgreichen Einstand freuen können. „Zum Glück habe ich mich nicht verlaufen“, kommentierte der 29-Jährige am Dyn-Mikrofon das ungewohnte Hallenumfeld nach mehr als zwölf Spieler-Jahren beim Ligarivalen TSV Bad Königshofen augenzwinkernd.

Ort hatte in der Vorwoche den Trainerposten beim Champions-League-Teilnehmer übernommen. Zuvor hatten die Karlsruher sich von ihrem langjährigen Chefcoach Achim Krämer getrennt.

Apolonia und Walther – erfahrene Stützen des Erfolgs

Als wichtigen Faktor für den Erfolg gegen Düsseldorf beschrieb Ort besonders die Unterstützung durch Routinier Tiago Apolonia und den zuletzt als Interims-Spielertrainer fungierenden Nationalspieler Ricardo Walther: „Die beiden verfügen einfach über noch viel mehr Erfahrung als ich, haben mir beim Coaching geholfen und mir zusammen mit dem ganzen Umfeld auch allgemein den Start relativ leicht gemacht.“

Ort fiebert dem Wiedersehen mit Bad Königshofen entgegen