AS Monaco: Kovac verleiht Lecomte an Atlético Madrid - Weg für Nübel frei?

Nübel stand dagegen in vier der fünf Pflichtspiele zwischen den Pfosten, wirkte dabei aber nicht immer souverän. Beim 3:1-Sieg gegen Sparta Prag unterliefen ihm zwei Abspielfehler, einer mündete in einem Gegentor. Nur beim 0:1 im Champions-League-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Schachtjor Donezk hütete der 21-Jährige Radoslaw Majecki das Tor.