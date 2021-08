FC Bayern München: Lewandowski offenbar zu teuer für Liverpool, Manchester City und Manchester United

Trainer Julian Nagelsmann glaubt sowieso nicht daran, dass der Weltfußballer in diesem Sommer den Verein verlassen will. Das begründet er mit Lewandowskis Leistung gegen Dortmund im Supercup (zwei Tore, ein Assist) und dessen Trainingseifer. “Das würde ein Spieler, der sich nicht wohlfühlt und zwingend weg will, garantiert nicht machen”, sagte Nagelsmann.