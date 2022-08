BVB: Sturmtalent Fink wechselt zum FC Basel

Fink war 2019 aus der Schweiz ins Ruhrgebiet gewechselt und war dort über die U17 und die U19 in die U23 aufgerückt, mit dem Profikader absolvierte er Teile der Vorbereitung. Für die in der 3. Liga beheimatete Zweitvertretung des BVB erzielte der Schweizer Junioren-Nationalspieler in saisonübergreifend 14 Partien drei Tore. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)