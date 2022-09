Transfer-News: Rafinha will zurück in die Bundesliga

Der Außenverteidiger spielt seit der Saison 2022 für den FC Sao Paulo in Brasilien, nachdem er Ende März 2021 in sein Heimatland zu Grêmio Porto Alegre zurückgekehrt war. Bereits in der Saison 2019/2020 spielte er in Brasilien, ehe ein Zwischenstopp in Griechenland bei Olympiakos Piräus gefolgt war.