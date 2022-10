Transfermarkt: Irres Gerücht aus Spanien! Hat Real Interesse an Bayern-Star Davies?

Das Interesse an Davies begründet sich darin, dass bei Real die Position des linken Außenverteidigers noch ausbaufähig ist und der Kanadier deshalb optimal in Schema passen würde. Zumal er mit seiner Technik und seinen trickreichen Aktionen an Real-Legende Marcelo erinnert. Ferland Mendy, der Nachfolger des Brasilianers werden sollte, ist nicht unumstritten. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt).