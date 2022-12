Transfermarkt: Atlético-Star in die Premier League? Cunha angeblich vor Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers

Der 23 Jahre alte Brasilianer konnte in der aktuellen Spielzeit bei seinem Klub Atlético Madrid nur bedingt überzeugen. In 17 Pflichtspielen gelang dem Stürmer kein einziger Treffer. Seine Bilanz insgesamt: Sieben Tore in 54 Pflichtspielen für die Rojiblancos. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)