Transfer News: Ex-Wolfsburger ersetzt Cristiano Ronaldo - Deal kurz vor Abschluss!

Die Red Devils wollen den niederländischen Nationalspieler möglichst schnell registrieren, um ihn schon beim Stadtduell mit ManCity am Samstag einsetzen zu können. Weghorst steht noch beim FC Burnley unter Vertrag und wurde zu Beginn der Saison an Besiktas Istanbul verliehen. Nun soll er die zweite Saisonhälfte auf Leihbasis in England verbringen.