Transfermarkt: Wie geht es weiter mit Thuram? Gladbach-Star witzelt wegen Zukunft

Der Stürmer wird Borussia Mönchengladbach am Saisonende wohl ablösefrei verlassen , aber noch ist völlig unklar, wo die Zukunft des französischen Nationalspielers liegt.

Zahlreiche Topteams wie Inter Mailand und auch der FC Bayern zeigten in der Vergangenheit Interesse an Thuram, der in dieser Saison bereits 16 Pflichtspieltreffer erzielen konnte.