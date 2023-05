Transfermarkt: Unmoralisches Angebot für Tottenham-Star?

Ein Verein aus der saudischen Pro-League bietet dem Franzosen demnach eine Verdreifachung seines Wochengehaltes an. Aktuell soll der Torhüter 100.000 Pfund (rund 115.000 Euro) in der Woche verdienen. Lloris will dem Bericht zufolge mit seiner Entscheidung abwarten, wer neuer Cheftrainer bei den Spurs wird. Als Kandidat gilt unter anderem Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.