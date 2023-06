Transfermarkt: RB Leipzig vor Leih-Deal mit Liverpool-Profi

Nach Sky -Informationen rückt ein Wechsel von Liverpools Fabio Carvalho zu den Roten Bullen näher. Von einer einjährigen Leihe ist die Rede. Es stünden zwar Unterschrift und Medizincheck noch aus, aber beide Klubs sollen intensiv an einem Wechsel arbeiten.

Eine Kaufoption sei dem Bericht zufolge nicht enthalten. Zwar würde RB den 20-Jährigen gerne fest nach Leipzig holen, allerdings glaubten die Reds trotz der Leihe an das große Potenzial des Portugiesen und wollten ihn deswegen nicht verkaufen.

2022 wechselte Carvalho vom FC Fulham zur Mannschaft von Teammanager Klopp. In der abgelaufenen Saison erzielte der 20-Jährige drei Tore in 22 Einsätzen. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2027.