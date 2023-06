Transferticker: Rice-Poker! Top-Klub steigt offenbar aus - aktuelle News, Gerüchte & Fakten zum Transfermarkt

Top-Thema: Top-Klub steigt offenbar bei Rice-Poker aus (12.45 Uhr)

Bricht Mbappé den Transfer-Rekord? (Mo., 20.10 Uhr)

Pepi-Wechsel zu PSV Eindhoven angeblich fix (6.45 Uhr)

+++ Top-Thema: Manchester City steigt offenbar bei Rice-Poker aus (12.45 Uhr) +++

Ist nun der Weg für den FC Arsenal frei?

Wie mehrere englische Medien, darunter die BBC berichtet, ist Manchester City aus dem Transferpoker um Declan Rice ausgestiegen, nachdem der FC Arsenal ein dritte Angebot in Höhe von rund 121 Millionen Euro bei West Ham United unterbreitet haben soll. Die Citizens sind demnach nicht bereit, dieses Angebot der Gunners mitzugehen.

Das Angebot der Gunners soll eine fixe Ablöse von 115 Millionen plus möglicher Bonuszahlungen von 6 Millionen beinhalten.

Vor wenigen Tagen sollen die Skyblues laut dem Telegraph 93 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den englischen Nationalspieler geboten haben, was wiederum von den Hammers abgelehnt wurde.

Nun berichtet die Daily Mail, dass Rice seinen aktuellen Arbeitgeber auffordern will, das dritte Angebot von Arsenal anzunehmen. Bei den Gunners soll die Zuversicht wachsen, dass bis zum Ende des Tages eine Einigung mit den Hammers erzielt werden könnte.

Bis vor einigen Wochen träumten noch die Bayern-Bosse von einem Wechsel von Rice zum deutschen Rekordmeister. Laut SPORT1-Informationen war der 24-Jährige der absolute Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel, allerdings stiegen die Münchner aus dem Poker schnell wieder aus, weil der Engländer nicht signalisiert hatte, dass er unbedingt nach München wechseln wollen würde.

In 245 Spielen erzielte Rice 15 Tore für West Ham.

+++ 6.45 Uhr: Pepi-Wechsel zu PSV Eindhoven angeblich fix +++

Nach Sky und Sport Bild-Informationen soll der Wechsel von Ricardo Pepi zu PSV Eindhoven fix sein.

Der FCA-Rekordtransfer wird sich demnach seinem erklärten Wunschziel in der Eredivise anschließen. PSV wird angeblich 11,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den US-Amerikaner bezahlen, um sich die Dienste des vielseitigen Angreifers zu sichern.

Zudem sollen sich laut Sky die Fuggerstädter eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung beim 20-Jährigen gesichert haben.

Im Januar 2022 überwiesen die Augsburger 16,5 Millionen Euro an den FC Dallas, um sich die Dienste des großen Talentes zu sichern. Doch in der Bundesliga kam der Amerikaner nie zurecht, woraufhin die Schwaben ihn an den FC Groningen ausgeliehen haben.

In der abgelaufenen Saison schoss Pepi wettbewerbsübergreifend für den FC Groningen in 31 Spielen 13 Tore.

Dienstag, 27. Juni

+++ 22.02 Uhr: Neuer Angelino-Klub fix? +++

Steht der neue Klub von RB-Profi Angelino bereits fest?

Der Spanier kehrte nach der vergangenen Saison von der TSG Hoffenheim wieder zu Stammverein RB Leipzig zurück, soll allerdings in Sachsen keine Perspektive haben. Hoffenheim hätte den Linksfuß gerne fest verpflichtet, konnte die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro aber nicht stemmen.

Wie BeIN Sports nun berichtet, soll der neue Verein von Angelino bereits feststehen. So soll Galatasaray Istanbul großes Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen haben. Ein Angebot für eine Leihe mit anschließender Kaufoption soll RB Leipzig für den Linksverteidiger schon erhalten haben, von positiven Verhandlungen ist die Rede. Das Medium erwarte eine zeitnahe Verkündung des Deals.

+++ 20.38 Uhr: Irrer Rückzieher von ManUnited bei De Gea? +++

Ob sich David De Gea das gefallen lässt?

Der Star-Keeper wurde von seinem Klub Manchester United offenbar heftig vor den Kopf gestoßen.

Wie The Athletic berichtet, hatte sich der Spanier, dessen Vertrag zum 30. Juni ausläuft, mit den „Red Devils“ schon auf einen neuen Kontrakt geeinigt.

De Gea soll den Deal, der bereits eine deutliche Kürzung seines Gehalts (bisher 22,7 Mio. pro Jahr) enthielt, sogar schon unterschrieben haben.

United tat dies allerdings nicht - und legte dem oft kritisierten Keeper stattdessen ein neues Angebot vor. Mit noch weniger Gehalt.

Auf diesen neuen Vertrag hat sich De Gea bislang aber noch nicht eingelassen und soll jetzt seine Optionen prüfen.

Es sei in der Schwebe, ob der 32-Jährige das Angebot annimmt, oder United nach 12 Jahren den Rücken kehrt, berichtet The Athletic. Transfer-Interesse gebe es aus Saudi-Arabien.

+++ Bietet ein Real-Konkurrent Rekord-Summe für Mbappé? (20.10 Uhr) +++

Über die Zukunft von Kylian Mbappé wird viel spekuliert. Dabei wird immer offensichtlicher, dass er PSG im Sommer 2024 mit Auslaufen seines Vertrags verlassen wird.

Schließlich weigert er sich weiterhin, sein Arbeitspapier zu erneuern. „Sie (PSG, Anm. d. Red.) haben mir gesagt, dass sie sehr verärgert sind. Sie wollten und waren zuversichtlich, dass er verlängern würde. Nun ist der Emir sehr verärgert“, schildert der gut vernetzte Spielerberater Marco Kirdemir im Interview mit Marca Radio.

Als möglicher Abnehmer gilt vor allem Real Madrid, welches ihn bereits im vergangenen Jahr verpflichten wollte. Doch nun mischt ein neues Team mit. „Liverpool konkurriert mit Real Madrid und will ein Vermögen für Mbappé zahlen“, erklärte der Agent.

Der Klopp-Klub plane, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Laut Kirdemir wollen die Reds 250 Millionen Euro an Ablöse bezahlen, die Summe könnte sich durch Boni sogar auf 300 Millionen Euro erhöhen.

Es könnte sich somit ein Wettbieten entwickeln, denn die Königlichen dürften sich den Weltstar nicht ein weiteres Mal entgehen lassen - insbesondere jetzt, wo Karim Benzema nicht mehr im Team ist.

+++ 11.15 Uhr: RB vor Leih-Deal mit Reds-Profi +++

Nach Sky-Informationen rückt eine Leihe von Liverpools Fabio Carvalho zu RB Leipzig immer näher. Von einer einjährigen Leihe ist die Rede.

Es stünden zwar Unterschrift und Medizincheck noch aus, aber beide Klubs sollen intensiv an einem Wechsel arbeiten.

Jedoch soll die Leihe laut Sky keine Kaufoption beinhalten. Zwar würde RB den 20-Jährigen gerne fest nach Leipzig holen, allerdings glauben die Reds an das große Potenzial des Portugiesen und wollen ihn deswegen nicht verkaufen. Im folgenden Sommer 2024 soll die Situation dann neu evaluiert werden.

2022 wechselte Carvalho vom FC Fulham zur Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp. In der abgelaufenen Saison erzielte der 20-Jährige drei Tore in 22 Einsätzen. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2027.

+++ 11.00 Uhr: Thuram vor Medizincheck bei Inter +++

Wie Transferexperte Fabrizio Romano behauptet, soll Marcus Thuram noch in dieser Woche den obligatorischen Medizincheck in Mailand absolvieren, um seinen Wechsel zu Inter zu abzuschießen.

Laut Romano befindet sich der Wechsel auf der Zielgeraden. Der 25-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag bei den Nerazzurri unterzeichnen.

Von 2019 bis 2023 spielte Thuram bei Borussia Mönchengladbach. Für die Fohlen lief der Franzose 101 Mal auf und konnte dabei 32 Tore schießen.

+++ 10.45 Uhr: Firmino kurz vor Wechsel nach Saudi-Arabien +++

Roberto Firmino soll laut Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen.

Al Ahli hätte dem Brasilianer einen Dreijahresvertrag vorgelegt, dem der Ex-Liverpool-Spieler mündlich schon zugesagt haben soll. Einzig und allein ein paar kleinere Details wären laut Romano noch zu klären.

Von 2015 bis 2023 spielte der 31-Jährige für den FC Liverpool. Insgesamt erzielte Firmino in 254 Spielen 80 Tore für die Reds.

Al Ahli hofft angeblich auch, bald den Transfer von Chelsea-Torwart Edouard Mendy vermelden zu können.

+++ 10.41 Uhr: Sané-Bruder offenbar aussortiert +++

Wie die Ruhrnachrichten berichten, soll Sidi Sané vom FC Schalke 04 für eine Vereinssuche freigestellt worden sein und sich auf der Suche nach einem neuen Klub befinden.

Demnach werden sich die Wege zeitnah trennen.

Der Bruder von Leroy Sané spielte ab 2011 bei den Königsblauen und durchlief alle Jugendmannschaften. Zur Saison 2022/23 wurde Sané zu den Profis berufen. Sein Bundesliga-Debüt feierte der 20-Jährige am 12. November im Heimspiel gegen den FC Bayern. Zu dem Zeitpunkt war sein älterer Bruder schon ausgewechselt worden.

In der abgelaufenen Saison stand Sané fünfmal im Kader der Königsblauen und lief 25 Mal in der Regionalliga West auf (7 Tore, 3 Assists).

Montag, 26. Juni

+++ 16.54 Uhr: Gladbach mit Transfer-Doppelschlag +++

Transfer-Doppelschlag von Borussia Mönchengladbach!

Die Fohlen wollen nach Robin Hack von Arminia Bielefeld auch noch Fabio Chiarodia vom SV Werder Bremen verpflichten. Wie SPORT1 erfahren hat, sind beide bereits in Gladbach und sollen den Medizincheck absolvieren, damit die Transfers offiziell verkündet werden können.

Im Fall von Hack ist das am Montagnachmittag bereits geschehen.

Der Ex-Bielefelder erhält in Gladbach einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme soll des bei rund einer Millionen Euro liegen. In der abgelaufenen Saison stieg der Offensivspieler mit Bielefeld in die 3. Liga ab. Er schoss wettbewerbsübergreifend in 37 Spielen elf Tore.

Mit dem Deutsch-Italiener Chiarodia verlieren die Bremer ihr größtes Talent. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger schnürt seit dem 9. Lebensjahr die Schuhe für die Grün-Weißen und hat im Dezember 2021 sein Profidebüt gegeben. Bis dato kam er fünfmal für die Profimannschaft zum Einsatz.

Robin Hack (Mitte) und Fabio Chiarodia (rechts) stehen vor einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach

Wie die Deichstube und Rheinische Post übereinstimmend berichten, zieht die Borussia die Ausstiegsklausel, welche bei zwei Millionen Euro liegen soll. Eigentlich war der Plan von Werder, dass Chiarodia in der kommenden Saison eine größere Rolle bekommt, doch daraus wird nun sehr wahrscheinlich nichts mehr.

+++ 07.39 Uhr: Bayern-Flirt in die Premier League? +++

Ist ein potenzieller Bayern-Kandidat schon bald vom Markt?

In den letzten Stunden soll Aston Villa, um Trainer Unai Emery und Sportdirektor Monchi, sein Interesse an Innenverteidiger Pau Torres verstärkt haben. Bei Villarreal hat der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2024 mit einer Ausstiegsklausel von 60 Mio. Euro.

Die Ablöse könnte allerdings auf 30 - 35 Mio. Euro gesenkt werden, da der Vertrag in einem Jahr ausläuft. Dies berichtete die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

In den letzten Wochen zeigte unter anderem auch der FC Bayern München und Juventus Turin Interessen an dem Spanier. Nach SPORT1-Informationen stand der 26-Jährige auch schon 2021 auf der Liste des deutschen Rekordmeisters.

Wie Mundo Deportivo nun berichtete, soll für Torres derzeit allerdings die Premier League attraktiver sein als die Bundesliga oder die Serie A.

Sonntag, 25. Juni

+++ 12.02 Uhr: ManCity macht bei Leipzig-Star ernst +++

Kann RB Leipzig Josko Gvardiol halten?

Das Interesse von Manchester City an dem Verteidiger ist hinlänglich bekannt. Wie Sky und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, gibt es nun eine mündliche Vereinbarung zwischen dem 21-Jährigen und dem amtierenden Champions-League-Sieger.

Laut Sky-Informationen hat City ein weiteres Angebot für den Kroaten in Leipzig hinterlegt. Demnach soll die Ablösesumme bei 90 Millionen Euro liegen. Hinzu kommen Bonuszahlungen.

Ob das Angebot den Durchbruch bringt, wird sich zeigen. Wie Romano berichtet, hoffen die Leipziger weiterhin, Gvardiol zu halten. Sie wollen ihn aber auch nicht unter 100 Millionen Euro abgeben.

Der Linksfuß ist 2021 von Dynamo Zagreb zu RB gewechselt und hat seither wettbewerbsübergreifend 87 Partien für Leipzig bestritten. Sein Vertrag läuft erst 2027 aus.

+++ 11.30 Uhr: Türkisches Juwel Güler in die Bundesliga? +++

Das türkischen Supertalent Arda Güler ist nicht erst seit seinem Traumtor beim Länderspiel gegen Wales bei den europäischen Topklubs heißbegehrt. Ein Wechsel des Fenerbahce-Juwels in diesem Sommer ist sehr wahrscheinlich.

Wie sein Jugendtrainer, Erol Tokgözler, in einem Interview mit dem türkischen Sportradio Radyo Gol verriet, steht eine Transferentscheidung kurz bevor: „Ich habe vor zwei Tagen mit Arda Gülers Vater gesprochen. Die beiden sind gerade dabei, eine Entscheidung zu treffen.“

Tokgözler fügte anschließend ein spannendes Detail hinzu: „Wie ich seinen Vater verstanden habe, wird er nach Deutschland wechseln. Es könnte Dortmund oder Leipzig sein.“

Laut Sky-Informationen soll Fenerbahce dem BVB für diesen Sommer jedoch bereits eine Absage erteilt haben. Neben Leipzig soll zudem noch AC Mailand im Rennen um den Offensivspieler sein.

Die Ablösesumme soll sich dabei auf 17,5 Millionen Euro belaufen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet hat, liegt Gülers Ausstiegsklausel bei ebenjener Summe. Sie ist am Ende der Saison angestiegen, nachdem der 18-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit mehr als 1500 Minuten gespielt hat.

In seinen bisherigen 51 Partien für Fenerbahce schoss der Angreifer neun Tore und gab zwölf Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

+++ 08.43 Uhr: Hernández-Deal rückt wohl näher +++

Der Wechsel von Lucas Hernández vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain rückt offenbar immer näher.

Wie die französische Tageszeitung L‘Équipe berichtet, schreiten die Gespräche zwischen den beiden Vereinen gut voran, entwickeln sich „schnell und in die richtige Richtung“. Der Innenverteidiger sei einem Wechsel „ganz nah“.

Klar ist, das berichtete auch SPORT1: Hernández hat keine Lust mehr auf den FC Bayern, der Franzose hat zuletzt noch einmal verdeutlicht, zu PSG wechseln zu wollen. Der 27-Jährige hat sich offenbar auch bereits mit Paris auf das künftige Gehalt geeinigt.

Die Verhandlungen werden laut L‘Équipe direkt von PSG-Boss Nasser al-Khelaifi mit Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen geführt und könnten „relativ schnell abgeschlossen werden“.

Auch drei weitere Klubs hätten ihr Interesse bei der Hernández-Seite hinterlegt, doch der Abwehr-Star möchte zu PSG.

Bei einem Angebot zwischen 50 und 60 Millionen Euro wären die Bayern gesprächsbereit - L‘Équipe spricht allerdings von einer Transfer-Summe, die zwischen 35 und 40 Mio. € liegen soll.

Hernández war 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gewechselt und hat an der Isar noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Präsident Herbert Hainer meinte zuletzt bei Sky: „Wir würden ihn gerne bei uns halten, aber jetzt muss man mal sehen, was der Transfersommer bringt.“

Samstag, 24. Juni

+++ 21.56 Uhr: Nächster Chelsea-Star vor Saudi-Wechsel +++

Der Nächste, bitte!

Saudi-Arabien setzt seine Shopping-Tour fort. Mit Kalidou Koulibaly steht der nächste große Name vor dem Wechsel in den Wüstenstaat.

Der 32 Jahre alte Innenverteidiger wurde bereits auf dem Weg zum Medizincheck in Saudi-Arabien gefilmt. Al-Hilal soll den Zuschlag bekommen.

Der Klub, der erst am Freitag die Verpflichtung von Ruben Neves bekannt gab, soll laut Transferexperte Fabrizio Romano rund 23 Millionen Euro Ablöse für den Senegalesen vom FC Chelsea bezahlen.

Nach N‘Golo Kante, der zu Ronaldo-Klub Al-Nassr gewechselt ist, ist Koulibaly der zweite Spieler von Chelsea, den es in die Wüste verschlägt. Es muss nicht der letzte Blues-Akteur, auch Keeper Edouard Mendy und Angreifer Hakim Ziyech werden mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Koulibaly war erst im vergangenen Sommer für 38 Millionen Euro von der SSC Neapel nach London gewechselt.

+++ 17.41 Uhr: Busquets-Nachfolger! Barca hat neuen Favoriten +++

Nach dem Abgang von Sergio Busquets sucht Barca-Trainer Xavi Hernández einen Nachfolger für die große Lücke im defensiven Mittelfeld.

Nachdem sich der Trainer der Katalanen für das offensive Werben um Joshua Kimmich von Bayern-Präsident Herbert Hainer einen Rüffel eingefangen hat, denkt er nun offenbar um. Spanischen Medienberichten zufolge hat Xavi Marcelo Brozovic von Inter Mailand als neuen Favoriten für die vakante Position auserkoren.

Aber es gibt zwei Probleme: Da wäre zum einen der Preis. Inter Mailand will wohl rund 40 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Kroaten haben. Zu viel für Barca, das versuchen soll, Mittelfeldspieler Franck Kessié als Tauschware in den Deal einzubinden. Barca schätzt den Wert beider Spieler der as zufolge als ähnlich ein.

Problem Nummer zwei: Die Konkurrenz aus Saudi-Arabien. Der saudi-arabische Klub Al Nassr, bei dem auch Cristiano Ronaldo spielt, wurde ebenfalls auf den Mittelfeldspieler aufmerksam und hat Berichten zufolge ein millionenschweres Angebot für den Champions-League-Finalisten auf den Tisch gelegt.

Finanziell wird Barcelona da kaum mithalten können. Allerdings soll Brozovic sehr an einem Wechsel nach Katalonien interessiert sein und das saudische Angebot erst mal auf Eis gelegt haben.

Klar scheint bisher nur, dass Inter Mailand den Kroaten verkaufen will, um das Team an anderer Position zu verbessern.

Freitag, 23. Juni

+++ 21.06 Uhr: Chelsea-Star vor Wechsel +++

Cesar Azpilicueta hat offenbar einen neuen Klub gefunden - und reiht sich damit in die zahlreichen Abgänge bei den Londonern.

Laut Gazzetta dello Sport wird der 33-Jährige den FC Chelsea verlassen und ab der kommenden Saison für Inter Mailand auflaufen. Damit würde der Innenverteidiger die Nachfolge des zu PSG abgewanderten Milan Skriniar antreten.

Azpilicueta hatte die Blues bereits im vergangenen Sommer Richtung Barcelona verlassen wollen, wurde aber vom damaligen Trainer Thomas Tuchel zum Bleiben überredet.

Weil der Spanier in der abgelaufenen Spielzeit seinen Rang als unumstrittener Stammspieler verlor, bat er die Chelsea-Bosse, trotz seines bis 2024 laufenden Vertrages gehen zu dürfen.

Bei den Nerazzurri soll Azpilicueta in den kommenden Tagen einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

+++ 17.30 Uhr: Thuram sagt wohl Bundesligisten ab +++

Dass Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach verlassen wird, steht seit einiger Zeit fest.

Der 25-Jährige ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag am 30. Juni ausläuft. Aus diesem Grund ist der Stürmer sehr begehrt auf dem Transfermarkt. Wie Sky berichtet, hatte RB Leipzig die Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt. Allerdings soll Thuram den Sachsen abgesagt haben.

Nachdem sich auch Paris Saint-Germain offenbar aus dem Rennen verabschiedet hat, soll nun AC Mailand in der Pole-Position um eine Thuram-Verpflichtung sein.

Wie Sky und Kicker übereinstimmend berichtet haben, verlangt Thurams Seite zehn Millionen Euro alleine nur für die Unterschrift.

2019 ist der Angreifer von EA Guingamp aus Frankreich zur Borussia gewechselt und hat in den letzten vier Jahren wettbewerbsübergreifend 134 Pflichtspiele (44 Tore und 29 Vorlagen) für die Fohlen absolviert.

Darüber hinaus entwickelte er sich zum Nationalspieler für Frankreich.

+++ 12.14 Uhr: 96 holt sich Bayern-Spieler +++

Die U23 von Hannover 96 darf sich über einen neuen Spieler freuen.

Mamin Sanyang wechselt aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern an die 96-Akademie. Das gab der Zweiligist am Freitag bekannt.

Hannovers Sportdirektor Marcus Mann zeigte sich begeistert: „Mamin verfügt über eine außergewöhnliche Geschwindigkeit. Dies hat er nicht zuletzt auch kürzlich bei der U20-WM unter Beweis gestellt. Nun gilt es für ihn, schnellstmöglich anzukommen und sich über gute Leistungen in der U23 für den Profikader anzubieten.“

Der inzwischen 20-Jährige war 2020 aus der Nachwuchs-Abteilung des Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim an den Campus der Münchner gewechselt.

Damit war der mit 10 Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommene Gambier der erste Spieler aus seinem Land geworden, der für den FC Bayern auflief.

+++ 10.54 Uhr: Krallt sich Leipzig ein Liverpool-Talent? +++

Bedient sich RB Leipzig bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool?

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, haben die Sachsen beste Karten im Werben um Fabio Carvalho. Demnach arbeiten die Klubs bereits an den letzten Details eines Leihgeschäfts. Schon in der kommenden Woche könnte der Deal über die Bühne gehen.

Nach aktuellem Stand wird es keine Kaufoption für den 20-Jährigen geben. Der portugiesische U21-Nationalspieler besitzt bei den Reds noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2027. Allerdings kam Carvalho in der vergangenen Saison meist nicht über Kurzeinsätze hinaus.

Dass Leipzig bei der Personalie Carvalho beharrlich geblieben ist, könnte sich auszahlen. Vor rund einem Monat blitzte der amtierende Pokalsieger noch mit einer ersten Offerte ab.

Nun steht RB doch vor der Verpflichtung eines flexiblen Spielers, der als Zehner, Achter und auf der Außenbahn eingesetzt werden kann.

+++ 10.30 Uhr: Wildes 250-Millionen-Gerücht um Mbappé +++

Kylian Mbappé hat jüngst verlauten lassen, dass er nicht die Option auf ein weiteres Jahr in seinem 2024 auslaufenden Vertrag ziehen wird.

Das Interesse von Real Madrid an dem Franzosen ist hinlänglich bekannt. Zwar meinte Mbappé, dass er in diesem Sommer noch keine Wechselabsichten hat, doch die PSG-Verantwortlichen wollen den 24-Jährigen nächstes Jahr nicht ablösefrei gehen lassen. Daher läuft vieles auf einen Transfer in diesem Sommer hinaus.

Nun macht ein wildes Gerücht in den sozialen Medien die Runde. Wie das vereinsnahe Portal PSG Community nun erfahren haben möchte, gab es einen Durchbruch in den Gesprächen zwischen Paris und Madrid.

So sollen sich Real-Präsident Florentino Perez und PSG-Eigentümer Tamim bin Hamad Al Than in einem Meeting am vergangenen Mittwoch auf die Modalitäten des Transfers geeinigt haben.

Demnach würde sich die Sockelablösesumme auf 200 Millionen belaufen. Dazu könnten aber noch 50 Millionen durch Prämien hinzukommen. Diese sollen sich auf die Anzahl der absolvierten Spiele und die Verleihung des Goldenen Balls beziehen.

Dies könnte sogar einen Transferrekord bedeuten. Zuvor war die höchste Ablöse für den Wechsel von Neymar zu PSG mit 222 Millionen Euro an den FC Barcelona überwiesen worden.

Die Frage ist aber, wie viel Bedeutung der Quelle zuzugestehen ist? Weder das französische Fachblatt L‘Équipe, noch Le Parisien oder renommierte Zeitungen aus Spanien verfügen über oder veröffentlichen ähnliche Informationen.