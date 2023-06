Transferticker: Sané-Bruder offenbar aussortiert - Aktuelle News, Gerüchte & Fakten zum Transfermarkt

Top-Thema: Sané-Bruder offenbar aussortiert (10.41 Uhr)

RB vor Leih-Deal mit Reds-Profi? (10.15 Uhr)

Thuram wohl vor Medizincheck bei Inter (10.00 Uhr)

+++ Top-Thema: Sané-Bruder offenbar aussortiert (10.41 Uhr) +++

Wie die Ruhrnachrichten berichten, soll Sidi Sané vom FC Schalke 04 für eine Vereinssuche freigestellt worden sein und sich auf der Suche nach einem neuen Klub befinden.

Demnach werden sich die Wege zeitnah trennen.

Der Bruder von Leroy Sané spielte ab 2011 bei den Königsblauen und durchlief alle Jugendmannschaften. Zur Saison 2022/23 wurde Sané zu den Profis berufen. Sein Bundesliga-Debüt feierte der 20-Jährige am 12. November im Heimspiel gegen den FC Bayern. Zu dem Zeitpunkt war sein älterer Bruder schon ausgewechselt worden.

In der abgelaufenen Saison stand Sané fünfmal im Kader der Königsblauen und lief 25 Mal in der Regionalliga West auf (7 Tore, 3 Assists).

+++ 11.15 Uhr: RB vor Leih-Deal mit Reds-Profi +++

Nach Sky-Informationen rückt eine Leihe von Liverpools Fabio Carvalho zu RB Leipzig immer näher. Von einer einjährigen Leihe ist die Rede.

Es stünden zwar Unterschrift und Medizincheck noch aus, aber beide Klubs sollen intensiv an einem Wechsel arbeiten.

Jedoch soll die Leihe laut Sky keine Kaufoption beinhalten. Zwar würde RB den 20-Jährigen gerne fest nach Leipzig holen, allerdings glauben die Reds an das große Potenzial des Portugiesen und wollen ihn deswegen nicht verkaufen. Im folgenden Sommer 2024 soll die Situation dann neu evaluiert werden.

2022 wechselte Carvalho vom FC Fulham zur Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp. In der abgelaufenen Saison erzielte der 20-Jährige drei Tore in 22 Einsätzen. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2027.

+++ 11.00 Uhr: Thuram vor Medizincheck bei Inter +++

Wie Transferexperte Fabrizio Romano behauptet, soll Marcus Thuram noch in dieser Woche den obligatorischen Medizincheck in Mailand absolvieren, um seinen Wechsel zu Inter zu abzuschießen.

Laut Romano befindet sich der Wechsel auf der Zielgeraden. Der 25-Jährige soll einen Fünfjahresvertrag bei den Nerazzurri unterzeichnen.

Von 2019 bis 2023 spielte Thuram bei Borussia Mönchengladbach. Für die Fohlen lief der Franzose 101 Mal auf und konnte dabei 32 Tore schießen.

+++ 10.45 Uhr: Firmino kurz vor Wechsel nach Saudi-Arabien +++

Roberto Firmino soll laut Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano kurz vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien stehen.

Al Ahli hätte dem Brasilianer einen Dreijahresvertrag vorgelegt, dem der Ex-Liverpool-Spieler mündlich schon zugesagt haben soll. Einzig und allein ein paar kleinere Details wären laut Romano noch zu klären.

Von 2015 bis 2023 spielte der 31-Jährige für den FC Liverpool. Insgesamt erzielte Firmino in 254 Spielen 80 Tore für die Reds.

Al Ahli hofft angeblich auch, bald den Transfer von Chelsea-Torwart Edouard Mendy vermelden zu können.

Montag, 26. Juni

+++ 16.54 Uhr: Gladbach mit Transfer-Doppelschlag +++

Transfer-Doppelschlag von Borussia Mönchengladbach!

Die Fohlen wollen nach Robin Hack von Arminia Bielefeld auch noch Fabio Chiarodia vom SV Werder Bremen verpflichten. Wie SPORT1 erfahren hat, sind beide bereits in Gladbach und sollen den Medizincheck absolvieren, damit die Transfers offiziell verkündet werden können.

Im Fall von Hack ist das am Montagnachmittag bereits geschehen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Der Ex-Bielefelder erhält in Gladbach einen Vertrag bis 2027. Die Ablösesumme soll des bei rund einer Millionen Euro liegen. In der abgelaufenen Saison stieg der Offensivspieler mit Bielefeld in die 3. Liga ab. Er schoss wettbewerbsübergreifend in 37 Spielen elf Tore.

Mit dem Deutsch-Italiener Chiarodia verlieren die Bremer ihr größtes Talent. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger schnürt seit dem 9. Lebensjahr die Schuhe für die Grün-Weißen und hat im Dezember 2021 sein Profidebüt gegeben. Bis dato kam er fünfmal für die Profimannschaft zum Einsatz.

Robin Hack (Mitte) und Fabio Chiarodia (rechts) stehen vor einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach

Wie die Deichstube und Rheinische Post übereinstimmend berichten, zieht die Borussia die Ausstiegsklausel, welche bei zwei Millionen Euro liegen soll. Eigentlich war der Plan von Werder, dass Chiarodia in der kommenden Saison eine größere Rolle bekommt, doch daraus wird nun sehr wahrscheinlich nichts mehr.

+++ 07.39 Uhr: Bayern-Flirt in die Premier League? +++

Ist ein potenzieller Bayern-Kandidat schon bald vom Markt?

In den letzten Stunden soll Aston Villa, um Trainer Unai Emery und Sportdirektor Monchi, sein Interesse an Innenverteidiger Pau Torres verstärkt haben. Bei Villarreal hat der 26-Jährige noch einen Vertrag bis 2024 mit einer Ausstiegsklausel von 60 Mio. Euro.

Die Ablöse könnte allerdings auf 30 - 35 Mio. Euro gesenkt werden, da der Vertrag in einem Jahr ausläuft. Dies berichtete die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

In den letzten Wochen zeigte unter anderem auch der FC Bayern München und Juventus Turin Interessen an dem Spanier. Nach SPORT1-Informationen stand der 26-Jährige auch schon 2021 auf der Liste des deutschen Rekordmeisters.

Wie Mundo Deportivo nun berichtete, soll für Torres derzeit allerdings die Premier League attraktiver sein als die Bundesliga oder die Serie A.

Sonntag, 25. Juni

+++ 12.02 Uhr: ManCity macht bei Leipzig-Star ernst +++

Kann RB Leipzig Josko Gvardiol halten?

Das Interesse von Manchester City an dem Verteidiger ist hinlänglich bekannt. Wie Sky und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, gibt es nun eine mündliche Vereinbarung zwischen dem 21-Jährigen und dem amtierenden Champions-League-Sieger.

Laut Sky-Informationen hat City ein weiteres Angebot für den Kroaten in Leipzig hinterlegt. Demnach soll die Ablösesumme bei 90 Millionen Euro liegen. Hinzu kommen Bonuszahlungen.

Ob das Angebot den Durchbruch bringt, wird sich zeigen. Wie Romano berichtet, hoffen die Leipziger weiterhin, Gvardiol zu halten. Sie wollen ihn aber auch nicht unter 100 Millionen Euro abgeben.

Der Linksfuß ist 2021 von Dynamo Zagreb zu RB gewechselt und hat seither wettbewerbsübergreifend 87 Partien für Leipzig bestritten. Sein Vertrag läuft erst 2027 aus.

+++ 11.30 Uhr: Türkisches Juwel Güler in die Bundesliga? +++

Das türkischen Supertalent Arda Güler ist nicht erst seit seinem Traumtor beim Länderspiel gegen Wales bei den europäischen Topklubs heißbegehrt. Ein Wechsel des Fenerbahce-Juwels in diesem Sommer ist sehr wahrscheinlich.

Wie sein Jugendtrainer, Erol Tokgözler, in einem Interview mit dem türkischen Sportradio Radyo Gol verriet, steht eine Transferentscheidung kurz bevor: „Ich habe vor zwei Tagen mit Arda Gülers Vater gesprochen. Die beiden sind gerade dabei, eine Entscheidung zu treffen.“

Tokgözler fügte anschließend ein spannendes Detail hinzu: „Wie ich seinen Vater verstanden habe, wird er nach Deutschland wechseln. Es könnte Dortmund oder Leipzig sein.“

Laut Sky-Informationen soll Fenerbahce dem BVB für diesen Sommer jedoch bereits eine Absage erteilt haben. Neben Leipzig soll zudem noch AC Mailand im Rennen um den Offensivspieler sein.

Die Ablösesumme soll sich dabei auf 17,5 Millionen Euro belaufen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet hat, liegt Gülers Ausstiegsklausel bei ebenjener Summe. Sie ist am Ende der Saison angestiegen, nachdem der 18-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit mehr als 1500 Minuten gespielt hat.

In seinen bisherigen 51 Partien für Fenerbahce schoss der Angreifer neun Tore und gab zwölf Vorlagen. Sein Vertrag läuft noch bis 2025.

+++ 08.43 Uhr: Hernández-Deal rückt wohl näher +++

Der Wechsel von Lucas Hernández vom FC Bayern zu Paris Saint-Germain rückt offenbar immer näher.

Wie die französische Tageszeitung L‘Équipe berichtet, schreiten die Gespräche zwischen den beiden Vereinen gut voran, entwickeln sich „schnell und in die richtige Richtung“. Der Innenverteidiger sei einem Wechsel „ganz nah“.

Klar ist, das berichtete auch SPORT1: Hernández hat keine Lust mehr auf den FC Bayern, der Franzose hat zuletzt noch einmal verdeutlicht, zu PSG wechseln zu wollen. Der 27-Jährige hat sich offenbar auch bereits mit Paris auf das künftige Gehalt geeinigt.

Die Verhandlungen werden laut L‘Équipe direkt von PSG-Boss Nasser al-Khelaifi mit Kahn-Nachfolger Jan-Christian Dreesen geführt und könnten „relativ schnell abgeschlossen werden“.

Auch drei weitere Klubs hätten ihr Interesse bei der Hernández-Seite hinterlegt, doch der Abwehr-Star möchte zu PSG.

Bei einem Angebot zwischen 50 und 60 Millionen Euro wären die Bayern gesprächsbereit - L‘Équipe spricht allerdings von einer Transfer-Summe, die zwischen 35 und 40 Mio. € liegen soll.

Hernández war 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid nach München gewechselt und hat an der Isar noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Präsident Herbert Hainer meinte zuletzt bei Sky: „Wir würden ihn gerne bei uns halten, aber jetzt muss man mal sehen, was der Transfersommer bringt.“

Samstag, 24. Juni

+++ 21.56 Uhr: Nächster Chelsea-Star vor Saudi-Wechsel +++

Der Nächste, bitte!

Saudi-Arabien setzt seine Shopping-Tour fort. Mit Kalidou Koulibaly steht der nächste große Name vor dem Wechsel in den Wüstenstaat.

Der 32 Jahre alte Innenverteidiger wurde bereits auf dem Weg zum Medizincheck in Saudi-Arabien gefilmt. Al-Hilal soll den Zuschlag bekommen.

Der Klub, der erst am Freitag die Verpflichtung von Ruben Neves bekannt gab, soll laut Transferexperte Fabrizio Romano rund 23 Millionen Euro Ablöse für den Senegalesen vom FC Chelsea bezahlen.

Nach N‘Golo Kante, der zu Ronaldo-Klub Al-Nassr gewechselt ist, ist Koulibaly der zweite Spieler von Chelsea, den es in die Wüste verschlägt. Es muss nicht der letzte Blues-Akteur, auch Keeper Edouard Mendy und Angreifer Hakim Ziyech werden mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Koulibaly war erst im vergangenen Sommer für 38 Millionen Euro von der SSC Neapel nach London gewechselt.

+++ 17.41 Uhr: Busquets-Nachfolger! Barca hat neuen Favoriten +++

Nach dem Abgang von Sergio Busquets sucht Barca-Trainer Xavi Hernández einen Nachfolger für die große Lücke im defensiven Mittelfeld.

Nachdem sich der Trainer der Katalanen für das offensive Werben um Joshua Kimmich von Bayern-Präsident Herbert Hainer einen Rüffel eingefangen hat, denkt er nun offenbar um. Spanischen Medienberichten zufolge hat Xavi Marcelo Brozovic von Inter Mailand als neuen Favoriten für die vakante Position auserkoren.

Aber es gibt zwei Probleme: Da wäre zum einen der Preis. Inter Mailand will wohl rund 40 Millionen Euro für den 30 Jahre alten Kroaten haben. Zu viel für Barca, das versuchen soll, Mittelfeldspieler Franck Kessié als Tauschware in den Deal einzubinden. Barca schätzt den Wert beider Spieler der as zufolge als ähnlich ein.

Problem Nummer zwei: Die Konkurrenz aus Saudi-Arabien. Der saudi-arabische Klub Al Nassr, bei dem auch Cristiano Ronaldo spielt, wurde ebenfalls auf den Mittelfeldspieler aufmerksam und hat Berichten zufolge ein millionenschweres Angebot für den Champions-League-Finalisten auf den Tisch gelegt.

Finanziell wird Barcelona da kaum mithalten können. Allerdings soll Brozovic sehr an einem Wechsel nach Katalonien interessiert sein und das saudische Angebot erst mal auf Eis gelegt haben.

Klar scheint bisher nur, dass Inter Mailand den Kroaten verkaufen will, um das Team an anderer Position zu verbessern.

Freitag, 23. Juni

+++ 21.06 Uhr: Chelsea-Star vor Wechsel +++

Cesar Azpilicueta hat offenbar einen neuen Klub gefunden - und reiht sich damit in die zahlreichen Abgänge bei den Londonern.

Laut Gazzetta dello Sport wird der 33-Jährige den FC Chelsea verlassen und ab der kommenden Saison für Inter Mailand auflaufen. Damit würde der Innenverteidiger die Nachfolge des zu PSG abgewanderten Milan Skriniar antreten.

Azpilicueta hatte die Blues bereits im vergangenen Sommer Richtung Barcelona verlassen wollen, wurde aber vom damaligen Trainer Thomas Tuchel zum Bleiben überredet.

Weil der Spanier in der abgelaufenen Spielzeit seinen Rang als unumstrittener Stammspieler verlor, bat er die Chelsea-Bosse, trotz seines bis 2024 laufenden Vertrages gehen zu dürfen.

Bei den Nerazzurri soll Azpilicueta in den kommenden Tagen einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

+++ 17.30 Uhr: Thuram sagt wohl Bundesligisten ab +++

Dass Marcus Thuram Borussia Mönchengladbach verlassen wird, steht seit einiger Zeit fest.

Der 25-Jährige ist ablösefrei zu haben, da sein Vertrag am 30. Juni ausläuft. Aus diesem Grund ist der Stürmer sehr begehrt auf dem Transfermarkt. Wie Sky berichtet, hatte RB Leipzig die Fühler nach dem Franzosen ausgestreckt. Allerdings soll Thuram den Sachsen abgesagt haben.

Nachdem sich auch Paris Saint-Germain offenbar aus dem Rennen verabschiedet hat, soll nun AC Mailand in der Pole-Position um eine Thuram-Verpflichtung sein.

Wie Sky und Kicker übereinstimmend berichtet haben, verlangt Thurams Seite zehn Millionen Euro alleine nur für die Unterschrift.

2019 ist der Angreifer von EA Guingamp aus Frankreich zur Borussia gewechselt und hat in den letzten vier Jahren wettbewerbsübergreifend 134 Pflichtspiele (44 Tore und 29 Vorlagen) für die Fohlen absolviert.

Darüber hinaus entwickelte er sich zum Nationalspieler für Frankreich.

+++ 12.14 Uhr: 96 holt sich Bayern-Spieler +++

Die U23 von Hannover 96 darf sich über einen neuen Spieler freuen.

Mamin Sanyang wechselt aus der zweiten Mannschaft des FC Bayern an die 96-Akademie. Das gab der Zweiligist am Freitag bekannt.

Hannovers Sportdirektor Marcus Mann zeigte sich begeistert: „Mamin verfügt über eine außergewöhnliche Geschwindigkeit. Dies hat er nicht zuletzt auch kürzlich bei der U20-WM unter Beweis gestellt. Nun gilt es für ihn, schnellstmöglich anzukommen und sich über gute Leistungen in der U23 für den Profikader anzubieten.“

Der inzwischen 20-Jährige war 2020 aus der Nachwuchs-Abteilung des Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim an den Campus der Münchner gewechselt.

Damit war der mit 10 Jahren als Flüchtling nach Deutschland gekommene Gambier der erste Spieler aus seinem Land geworden, der für den FC Bayern auflief.

+++ 10.54 Uhr: Krallt sich Leipzig ein Liverpool-Talent? +++

Bedient sich RB Leipzig bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool?

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, haben die Sachsen beste Karten im Werben um Fabio Carvalho. Demnach arbeiten die Klubs bereits an den letzten Details eines Leihgeschäfts. Schon in der kommenden Woche könnte der Deal über die Bühne gehen.

Nach aktuellem Stand wird es keine Kaufoption für den 20-Jährigen geben. Der portugiesische U21-Nationalspieler besitzt bei den Reds noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2027. Allerdings kam Carvalho in der vergangenen Saison meist nicht über Kurzeinsätze hinaus.

Dass Leipzig bei der Personalie Carvalho beharrlich geblieben ist, könnte sich auszahlen. Vor rund einem Monat blitzte der amtierende Pokalsieger noch mit einer ersten Offerte ab.

Nun steht RB doch vor der Verpflichtung eines flexiblen Spielers, der als Zehner, Achter und auf der Außenbahn eingesetzt werden kann.

+++ 10.30 Uhr: Wildes 250-Millionen-Gerücht um Mbappé +++

Kylian Mbappé hat jüngst verlauten lassen, dass er nicht die Option auf ein weiteres Jahr in seinem 2024 auslaufenden Vertrag ziehen wird.

Das Interesse von Real Madrid an dem Franzosen ist hinlänglich bekannt. Zwar meinte Mbappé, dass er in diesem Sommer noch keine Wechselabsichten hat, doch die PSG-Verantwortlichen wollen den 24-Jährigen nächstes Jahr nicht ablösefrei gehen lassen. Daher läuft vieles auf einen Transfer in diesem Sommer hinaus.

Nun macht ein wildes Gerücht in den sozialen Medien die Runde. Wie das vereinsnahe Portal PSG Community nun erfahren haben möchte, gab es einen Durchbruch in den Gesprächen zwischen Paris und Madrid.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

So sollen sich Real-Präsident Florentino Perez und PSG-Eigentümer Tamim bin Hamad Al Than in einem Meeting am vergangenen Mittwoch auf die Modalitäten des Transfers geeinigt haben.

Demnach würde sich die Sockelablösesumme auf 200 Millionen belaufen. Dazu könnten aber noch 50 Millionen durch Prämien hinzukommen. Diese sollen sich auf die Anzahl der absolvierten Spiele und die Verleihung des Goldenen Balls beziehen.

Dies könnte sogar einen Transferrekord bedeuten. Zuvor war die höchste Ablöse für den Wechsel von Neymar zu PSG mit 222 Millionen Euro an den FC Barcelona überwiesen worden.

Die Frage ist aber, wie viel Bedeutung der Quelle zuzugestehen ist? Weder das französische Fachblatt L‘Équipe, noch Le Parisien oder renommierte Zeitungen aus Spanien verfügen über oder veröffentlichen ähnliche Informationen.

Entsprechend ist das wilde Mbappé-Gerücht mit Vorsicht zu genießen.

Donnerstag, 22. Juni

+++ 23.22 Uhr: Kommt es im Rice-Poker zu einer irren Wende?

Wie der englische Mirror berichtet, soll ausgerechnet Triple-Sieger Manchester City in die Verhandlungen mit dem Kapitän von West Ham United eingestiegen sein. Bislang galt der FC Arsenal als großer Favorit auf die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers, Stadtrivale West Ham lehnte zuletzt allerdings zwei hohe Offerten der Gunners ab.

Zunächst soll Arsenal rund 80 Millionen Pfund für Rice geboten haben, auch ein Paket rund um 90 Millionen Pfund scheiterte. Nach Informationen des Mirror will City nun mit einem Mega-Angebot von rund 100 Millionen Pfund Arsenal ausstechen und den Engländer fest verpflichten.

Die Citizens befinden sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Ilkay Gündogan, den es zum FC Barcelona zieht, stehen aber bereits kurz vor der Verpflichtung von Chelseas Mateo Kovacic. Dennoch sei nach Informationen von The Athletic mit einem Angebot für Rice zu rechnen.

Auch der FC Bayern interessierte sich lange Zeit für eine Rice-Verpflichtung, nach SPORT1-Informationen werden die Bayern-Verantwortlichen aber kein schriftliches Angebot für den englischen Nationalspieler abgeben.

+++ 20.15 Uhr: Gladbach-Deal mit Rieder droht zu platzen +++

Fabian Rieder von den Young Boys Bern ist offenkundig eines der wichtigsten Transferziele von Borussia Mönchengladbach. Allerdings sitzen die Fohlen offenbar am kürzeren Hebel.

„Zuerst muss der Weg finanziell frei werden für einen Zuzug dieser Dimension. Sprich: Gladbach muss zuerst verkaufen“, sagte Rieders Berater Fabian von Matt der Schweizer Tageszeitung Blick.

Zwar stehe Rieder bei den Fohlen „zuoberst auf der Liste“, aber die finanziell komplizierte Verfassung der Borussia könnte einen Transfer am Ende platzen lassen.

Neben der Mannschaft vom Niederrhein sollen auch Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt am 21-Jährigen interessiert sein.

+++ 14.46 Uhr: Zieht es Sommer nach Italien? +++

Stellt sich Yann Sommer dem Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer beim FC Bayern oder zieht es ihn zu einem neuen Klub?

Diese Frage lässt aktuell immer noch nicht beantworten. Laut der Gazzetta dello Sport hat Sommer aber wenig Interesse daran, sich hinter Neuer auf die Münchner Bank zu setzen. Zu groß die Sorge, dass dann auch der Verlust des Stammplatzes im Schweizer Tor für die EM 2024 droht.

Die italienische Zeitung bringt vielmehr Inter Mailand als Abnehmer ins Spiel. Hintergrund ist, dass Manchester United Inter-Goalie André Onana für viel Geld abwerben will.

Neben Sommer gilt demnach auch Valencias Keeper Giorgi Mamardashvili als Kandidat, falls Onana tatsächlich verkauft wird.

Sommer selbst sagte vor den Länderspielen in einem Interview mit 20min.ch über seine Zukunft: „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Bayern München und das freut mich sehr.“

+++ 13.12 Uhr: Neuer Dzeko-Klub steht fest +++

Der Transfer von Edin Dezeko zu Fenerbahce Istanbul steht unmittelbar bevor.

Wie der türkische Erstligist selbst mitteilte, befindet sich der 37-Jährige auf dem Weg nach Istanbul, um dort „die obligatorischen medizinischen Untersuchungen zu absolvieren und die Transferverhandlungen abzuschließen“.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Läuft alles erwartungsgemäß, wird der Ex-Wolfsburger anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mit Inter Mailand kassierte Dzeko zuletzt eine bittere 0:1-Niederlage im Champions-League-Finale gegen Manchester City. Nun läuft sein Vertrag dort aber aus, weshalb Fenerbahce ihn ablösefrei bekommt.

Mittwoch, 21. Juni

+++ 23.21 Uhr: Bundesliga-Sensation um Gosens? +++

Nach der sensationellen Qualifikation für die Champions League will Union Berlin gut gerüstet in das Abenteuer Königsklasse gehen.

Nachdem die Eisernen bereits Diogo Leite fix verpflichteten und Mikkel Kaufmann aus Kopenhagen holten, rückt nun sogar ein aktueller deutscher Nationalspieler in den Fokus: Robin Gosens!

Nach Kicker-Informationen befinden sich die Verantwortlichen von Union und die Gosens-Seite in „fortgeschrittenen Gesprächen“. Demnach liege es nur noch am Linksverteidiger selbst, ob er dem Wechsel nach Berlin zustimmt.

Der 28-Jährige steht derzeit bei Inter Mailand unter Vertrag, war in der abgelaufenen Saison aber nie unumstrittener Stammspieler. Nach Angaben der Gazzetta dello Sport ist Gosens Verkaufskandidat - allerdings dürfte der frühere Atalanta-Profi für Union zu teuer sein.

Ein mögliches Szenario könnte eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht sein.

Bereits im vergangenen September hatte Gosens bei SPORT1 über einen Wechsel in die Bundesliga philosophiert.: „Ich glaube, dass ich als deutscher Spieler, der in der Nationalmannschaft spielt und Auslandserfahrung hat, auch in Zukunft für viele Bundesliga-Klubs interessant sein kann. Ich habe die Bundesliga immer von klein auf verfolgt und gucke sie auch hier aus Italien heraus als einzige Liga konstant. Natürlich gibt es keine Garantie, dass es passiert, aber ich würde mir das total wünschen.“

+++ 17.35 Uhr: Schalke-Überraschung um Lasogga +++

Seit fast einem Jahr ist Pierre-Michel Lasogga vereinslos - nun gibt der frühere HSV-Stürmer sein Comeback im deutschen Fußball.

Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei Schalke 04. Allerdings ist Lasogga nicht für die erste Auswahl der Knappen geplant, sondern - als Nachfolger von Rufat Dadashov - für die Regionalliga-Mannschaft.

„In der U23 soll er mit seiner Erfahrung den jüngeren Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit Tim Albutat und Andreas Ivan als Führungsspieler fungieren“, sagte Nachwuchskoordinator Mathias Schober auf dem Twitter-Kanal der Königsblauen.

Der Angreifer, der im Sommer 2022 sein Katar-Abenteuer beendet hatte, stieg vor knapp drei Monaten ins Training beim Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck ein und machte sich dort fit.

Lasogga absolvierte für den HSV 138 Pflichtspiele, in denen er 49 Treffer erzielte.

+++ 13.44 Uhr: ManCity holt offenbar Chelsea-Star +++

Pep Guardiola darf sich wohl auf einen neuen Spieler freuen!

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, angelt sich Manchester City den Mittelfeldspieler Mateo Kovacic vom FC Chelsea. Dabei soll sich die Ablösesumme auf rund 35 Millionen Euro belaufen. Des Weiteren finden laut Romano in den nächsten Tagen die medizinischen Checks statt.

Für den Triplesieger ist es der erste Neuzugang für die kommende Saison. Der 29-jährige Kroate wechselte 2018 erst per Leihe und ein Jahr später für kolportierte 35 Millionen Euro von Real Madrid zu Chelsea.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Für die Blues absolvierte Kovacic wettbewerbsübergreifend 221 Partien. In der vergangenen Spielzeit kam er 37-mal zum Einsatz und sammelte vier Scorerpunkte (zwei Tore & zwei Vorlagen).

Da sein Vertrag nur noch bis 2024 läuft, ist es für Chelsea die letzte Chance, mit dem Mittelfeldspieler eine Ablösesumme zu generieren, bevor er im kommenden Jahr ablösefrei ist.

Kovacic könnte die Lücke schließen, die Ilkay Gündogan aller Voraussicht hinterlassen wird. Der Vertrag des deutschen Nationalspieler läuft bei City aus und es ist sehr wahrscheinlich, dass er den Verein wechseln wird.

+++ 12.19 Uhr: Real verkündet Entscheidung bei Kroos +++

Angedeutet hatte es sich bereits, nun steht es offiziell fest: Toni Kroos bleibt ein Königlicher!

Wie Real Madrid am Mittwochvormittag mitteilte, haben sich der Klub und Kroos auf eine Vertragsverlängerung für den Spieler geeinigt, der nun bis zum 30. Juni 2024 an den Verein gebunden ist.

Kroos wechselte im Weltmeister-Jahr 2014 vom FC Bayern zu Real Madrid und ist mit 417 Einsätzen bereits der deutsche Spieler, der die meisten Spiele für den Verein bestritten hat.

In seinen neun Spielzeiten bei Real gewann Kroos 20 Titel: Viermal die Champions League, fünf Klub-Weltmeisterschaften, vier europäische Superpokale, drei La Liga Titel, einmal Copa del Rey und drei spanische Superpokale.

+++ 10.54 Uhr: Bundesliga-Star vor Saudi-Wechsel? +++

Wilder Saudi-Arabiens Fußball jetzt auch in der Bundesliga? Laut Sky-Informationen soll der Al-Wehda FC seine Fühler nach Europa ausstrecken - und ein Angebot für Stürmer Marvin Ducksch von Werder Bremen abgegeben haben. Die Summe: 12 Millionen Euro!

Nach Informationen des Werder-nahen Fußballblogs Deichstube ist solch ein Wechsel für Ducksch momentan keine Option. Demnach sehe er mit Blick auf die Heim-EM 2024 in der Bundesliga bessere Chancen, sich für die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen.

+++ 6.04 Uhr: Nächster Saudi-Wechsel fix +++

Jetzt ist es fix! Einen weiteren Superstar zieht es nach Saudi-Arabien.

Nachdem N‘Golo Kanté am Samstag den letzten Teil der medizinischen Tests bei Al-Ittihad erfolgreich absolviert hatte, hat der saudischen Meister den Deal nun offiziell bekannt gegeben.

Transfer-Experte Fabrizio Romano hatte bereits zuvor über den bevorstehenden Wechsel von Kanté zu Al-Ittihad, wo auch Karim Benzema unter Vertrag steht, berichtet. Ihm zufolge sieht der bis 2027 laufende Vertrag ein Jahresgehalt von 25 Millionen Euro vor, sodass ein festes Gesamtpaket von 100 Millionen Euro steht.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Damit endet für Kanté das Kapitel in London nach sieben Jahren.

Der gebürtige Pariser machte sich während Leicesters überraschender Meistersaison 2015/16 einen Namen und wechselte schließlich im Sommer 2016 für 36 Millionen Euro zu Chelsea.

Dienstag, 20. Juni

+++ 18.39 Uhr: Arsenal scheitert wohl mit Rice-Angebot +++

Der FC Arsenal ist offenbar mit einem zweiten Angebot für Declan Rice gescheitert.

Wie The Athletic berichtet, haben die Gunners ein Rekord-Angebot in Höhe von 90 Millionen Pfund, also etwa 105 Millionen Euro (87 Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen in Höhe von 18 Millionen Euro), abgegeben, welches West Ham United allerdings abgelehnt haben soll.

Allerdings nähere sich Arsenal den Transferforderungen der Hammers an, die Medienberichten zur Folge etwa 120 Millionen Euro für ihren Kapitän verlangen. Die höchste Summe, die Arsenal bisher für einen Spieler ausgegeben hat, war 80 Millionen für Nicolas Pépé in der Saison 2019/2020.

Ein Deal mit dem 24-Jährigen genießt offenbar höchste Priorität bei den Verantwortlichen der Gunners. Auch der FC Bayern hatte Interesse an Rice, die Münchner werden nach SPORT1-Informationen aber kein schriftliches Angebot für den englischen Nationalspieler abgeben.

Der Vertrag von Rice bei West Ham läuft 2024 aus.

Auch Manchester City soll die Situation um den Hammers-Kapitän genau beobachten, denn laut The Athletic würden die Skyblues einen Transfer in Erwägung ziehen, sollte Arsenal sich nicht mit West Ham einigen können.

Rice hat seit seinem Debüt 2017 mittlerweile 247 Spiele für den Verein aus dem Westen Londons absolviert.

+++ 15.29 Uhr: Barça-Legenden vor Wiedervereinigung in Miami +++

Lionel Messi startet wohl mit einem Freund das Kapitel Inter Miami. Wie die Marca berichtete, steht Sergio Busquets kurz vor einem Wechsel nach Miami. Der 34-Jährige, der Barcelona nach 18 Jahren verlässt, werde dem Medienbericht zufolge einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

Für die erste Mannschaft der Katalanen stand der Sechser in 722 Begegnung auf dem Platz, in mehr als drei Viertel von diesen Partien lief Lionel Messi an seiner Seite auf. Mehr als die 567 gemeinsamen Spiele absolvierte Messi mit keinem anderen Mitspieler.

Neben dem Mittelfeldspieler soll noch ein weiterer Weggefährte des Weltmeisters in die MLS kommen - allerdings an die Seitenlinie. So soll Gerardo Martino, der Messi schon in Barcelona und bei der Nationalmannschaft trainiert hatte, laut TyC Sports sich ebenfalls Inter anschließen.

Der 60-Jährige, der wie der Superstar aus Rosario stammt, habe sich bereits mit dem Verein geeinigt und es fehlen nur noch „letzte Details“.

Montag, 19. Juni

+++ 13.47: Di María vor spektakulärer Rückkehr? +++

2007 feierte Ángel Di María im Trikot von Benfica Lissabon seine Premiere im europäischen Vereinsfußball. Den Schritt von seinem Heimatklub Rosario Central nach Europa sollte er nicht bereuen.

Denn in den folgenden Jahren stand er für die Spitzenklubs Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain und Juventus Turin auf dem Platz.

Doch genau wie bei den Red Devils ist seine Zeit bei der Alten Dame schon nach einem Jahr wieder beendet - anders als bei ManUnited diesmal aber nicht freiwillig: Der italienische Rekordmeister verlängerte den Vertrag des Weltmeisters, der am Ende des Monats ausläuft, nicht.

Daher könnte der 35-Jährige nun ablösefrei in die portugiesische Hauptstadt zurückkehren. Einem Medienbericht der portugiesischen Sportzeitung A Bola zufolge sei die Rückkehr des Offensivspielers, der in seinen bisherigen 121 Partien für Benfica 15 Treffer erzielte, noch nie so realistisch gewesen. Allerdings sei noch nichts entschieden.

Ein Argument für einen Wechsel zu den Adlerträgern könnte Nicolas Otamendi sein. Di María soll laut Berichten mit dem Nationalmannschaftskollegen, der seit 2020 für Lissabon aufläuft, befreundet sein.

+++ 16.22 Uhr: Juve will zwei Ex-Buli-Stars loswerden +++

Die beiden ehemaligen Bundesligaspieler Denis Zakaria und Weston McKennie haben keine Zukunft bei Juventus Turin.

Ursprünglich sollten die beiden nach ihren Leihstationen in diesem Sommer zur Alten Dame zurückkehren, doch der italienische Rekordmeister plant laut einem Medienbericht von der Gazzetta dello Sport nicht mehr mit den beiden Mittelfeldspielern.

Für McKennie, der mit seinem Leihklub Leeds aus der Premier League abgestiegen ist, gibt es demnach schon einen Interessenten. Der türkische Meister Galatasaray soll eine Verpflichtung des Ex-Schalker ins Auge fassen.

Der „Preis“ des Amerikaners, der in seinen zweieinhalb Jahren in Turin 70 Serie-A-Partien bestritt, lässt sich der Zeitung zufolge auf rund „30 Millionen Euro beziffern“.

Die mögliche Ablöse für Zakaria soll sogar noch darunter liegen. Denn der Schweizer betrieb in seinem Jahr bei Chelsea kaum Eigenwerbung. Lediglich in einem Premier-League-Spiel stand der ehemalige Gladbacher über die volle Distanz auf dem Platz. Die Gazzetta dello Sport rechnet damit, dass Juventus für die beiden zusammen rund 50 Millionen Euro einnehmen könnte.

+++ 11.18 Uhr: United-Star lockt Kane und Rice +++

Declan Rice und Harry Kane zu Manchester United? Es wäre ein unglaublicher Transfer-Doppelschlag, aber wohl auch ein unrealistischer.

Jedoch hält das Luke Shaw offenbar nicht davon ab, seinen beiden englischen Nationalmannschaftskollegen einen Wechsel zu seinen Red Devils schmackhaft zu machen. Der 27-Jährige lässt nichts unversucht.

Da das Aufgebot der Three Lions aktuell ohnehin im Trafford-Trainingszentrum von Manchester United weilt, nutzte der Linksverteidiger die Möglichkeit und gab den Beiden kurzerhand eine private Tour durch die Einrichtungen in der Nähe von Carrington.

„Ich würde sie gerne zu United holen, ich werde nicht lügen“, verriet er im Anschluss. „Ich sage ihnen, wie gut Manchester United ist, weil ich ihre Qualitäten kenne. Sie sind beide Weltklassespieler, die unser Team massiv verbessern würden. Sie waren die letzten Tage hier und ich hoffe, dass es ihnen gefällt und sie sich daran gewöhnen können.“

Laut Berichten der englischen Boulevardzeitung Sun habe sich der 29-Jährige bereits entschieden, in diesem Sommer zu wechseln - mit ManUnited als Ziel. Am Ende könnte Shaw mit seinen Bemühungen also noch erfolgreich sein.

+++ 10.33 Uhr: Nächster Deal von Saudi-Klub +++

Jetzt wechselt der nächste Profi in die Wüste.

Rúben Neves zieht es für eine Ablöse von 55 Millionen Euro zum saudi-arabischen Klub Al-Hilal, wie Transfer-Experte Fabrizio Romano meldet.

Der Portugiese ist aktuell noch beim englischen Verein Wolverhampton Wanderers unter Vertrag. Nun ist der neue Kontrakt bis 2026 mit dem Verein der Saudi Pro League, in der auch Größen wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema und N‘Golo Kanté spielen, offenbar besiegelt und soll demnach diese Woche bekanntgegeben werden.

Seit Juli 2017 stand Neves für die Wolves auf dem Platz. Zuletzt war er auch mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht worden.

+++ 8.01 Uhr: Neuer Chelsea-Stürmer im Anflug +++

Der FC Chelsea rüstet sich in der Offensive!

Wie The Athletic berichtete, stehen die Blues vor der Verpflichtung des 21 Jahre alten Stürmers Nicolas Jackson. Demnach kam es bereits zu einer grundsätzlichen Einigung mit dem Senegalesen.

Für eine Ausstiegsklausel von 35 Millionen Euro kann Jackson demnach seinen aktuellen spanischen Verein FC Villarreal verlassen.

In der spanischen La Liga traf Jackson vergangene Saison 12-mal und konnte dazu fünf Vorlagen auf seinem Konto verbuchen. Schon in der Vergangenheit war er mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht worden.

Sonntag, 18. Juni

+++ 9.59 Uhr: Nächster Saudi-Wechsel wohl vor Abschluss +++

Der Wechsel eines weiteren Superstars nach Saudi-Arabien wird offenbar in Kürze offiziell bekannt gegeben.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano absolvierte N‘Golo Kanté am Samstag den zweiten und letzten Teil der medizinischen Tests beim saudischen Meister Al-Ittihad. Der Deal werde „in den nächsten Stunden endlich bekannt gegeben“.

Vor zwei Wochen hatte Romano bereits über den bevorstehenden Wechsel von Kanté zu Al-Ittihad, wo auch Karim Benzema unter Vertrag steht, berichtet. Ursprünglich hieß es, dass der 32-Jährige, dessen Vertrag bei Chelsea Ende des Monats ausläuft, einen Zweijahresvertrag unterschreiben und ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro erhalten soll.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Allerdings haben sich die Bedingungen laut Romano nun geändert und der Vertrag werde eine längere Laufzeit als erwartet beinhalten.

Damit endet für Kanté wohl das Kapitel in London nach sieben Jahren. Der gebürtige Pariser machte sich während Leicesters überraschender Meistersaison 2015/16 einen Namen und wechselte im Sommer 2016 für 36 Millionen Euro zu Chelsea.

Samstag, 17. Juni

+++ 22.07 Uhr: Ex-Frankfurt-Star unterschreibt bei Real

Ex-Frankfurt-Star Joselu soll offenbar einen Vertrag bei Real Madrid unterschrieben haben. Dies berichtete Transfer-Experte Fabrizio Romano am Samstagabend.

Der 33-Jährige wird offenbar bis 2024 von Espanyol Barcelona an die Königlichen ausgeliehen. Dafür soll Espanyol eine Leihgebühr in Höhe von 500 Tausend Euro ausgezahlt bekommen. Außerdem soll in dem Vertrag eine nicht verpflichtende Kaufoptionsklausel in Höhe von 1,5 Mio. Euro festgehalten worden sein.

Bei Real Madrid wird der Spanier wohl weniger Gehalt bekommen, dafür muss er in der nächsten Saison nicht für Espanyol in der LaLiga2 auflaufen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Wie in den Medien bereits berichtet wurde, soll er bei den Königlichen allerdings kein Eins-zu-Eins-Ersatz für Karim Benzema werden. Viel mehr soll er Mariano Díaz ersetzen, der bei Real nicht wirklich überzeugen konnte.

+++ 19.31 Uhr: Bayern-Boss mit deutlicher Rice-Ansage +++

Declan Rice und der FC Bayern - zumindest in diesem Sommer wird man nicht zueinander finden.

SPORT1 berichtete bereits vor einigen Tagen, dass sich die Münchner dazu entschieden haben, kein offizielles Angebot für den englischen Nationalspieler in Diensten von West Ham United abzugeben.

Nun ließ Bayern-Präsident Herbert Hainer eine deutliche Ansage folgen. „Declan Rice steht nicht auf unserem Zettel“, stellte er am Samstag bei Sky klar und ließ dabei keinen Raum für weitere Spekulationen.