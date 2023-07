Transfermarkt: "Garantie“ bei Victor Osimhen

Victor Osimhen zählt zu den am heißesten gehandelten Stürmern in dieser Transferperiode . Unter anderem der FC Bayern und Paris Saint-Germain hatten ihn auf dem Zettel. Doch nun sieht vieles danach aus, als würde der Nigerianer bei der SSC Neapel bleiben.

„Ich will alle anderen Spieler behalten“, sagte Napolis Trainer Rudi Garcia auf einer Pressekonferenz am Freitag: „Ich kann garantieren, dass Osimhen in Neapel bleiben möchte. Er ist glücklich hier und wir wollen große Dinge erreichen.“