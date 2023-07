Transfermarkt: Nächster Ex-Barca-Star nach Miami

Ein ehemaliges Barcelona-Trio ist in Miami wiedervereint. Wie erwartet schließt sich nach Lionel Messi und Sergio Busquets wohl auch Jordi Alba Inter an, dies bestätigte Miamis Co-Besitzer am Dienstag. „Ich gehe davon aus, dass er seinen Vertrag bereits unterschrieben hat und in den nächsten Tagen eintreffen wird“, erklärte Jorge Mas gegenüber TyC Sports.