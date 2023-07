Transfermarkt: Früheres Wunderkind Xavi Simons vor Rückkehr

Dem Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge soll PSG eine im Vertrag festgelegte Rückhol-Option in Höhe von 6 Millionen Euro gezogen haben.

Simons schloss PSG-Rückkehr aus

Im Oktober 2022 hatte PSV Eindhoven bestätigt, dass PSG eine Rückhol-Option für den Mittelfeldspieler besitzt . Simons selbst betonte damals allerdings, dass die Klausel nur zwischen ihm und seinem aktuellen Verein bestehe. „Wenn ich am Ende der Saison zu PSG wechseln möchte, kann ich das für einen bestimmten Betrag tun“, sagte der 20-Jährige im Interview mit ESPN zu der Thematik.

Damals schloss das Talent eine Rückkehr nach Paris aus. Simons betonte: „Um ehrlich zu sein, ist es nicht in meinem Kopf, PSV zu verlassen. Ich fühle mich hier wohl und habe mich einfach eingelebt. Ich denke, das sieht man auf dem Platz.“

In 48 Spielen stand Simons für PSV Eindhoven auf dem Platz. Dabei erzielte er 22 Tore und sammelte 12 Assists. Außerdem wurde er während seiner Zeit bei PSV das erste Mal für die niederländische Nationalmannschaft nominiert. Sein Debüt unter Louis van Gaal gab Simons gegen die USA im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 .

Karriere nimmt endlich Fahrt auf

Der in Barcelonas legendärer Akademie „La Masia“ ausgebildete Simons zeigte schon früh sein Talent und wurde aufgrund seiner Leistung häufig als Wunderkind bezeichnet. Mit seinem Wechsel zu PSG im Alter von 16 Jahren geriet seine Karriere allerdings ins Stocken. In Paris lief er häufig nur für die Jugendabteilung auf und auch nachdem er ab 2021 regelmäßig zum Profi-Kader in der Ligue 1 gehörte, konnte er nicht überzeugen.