Transferticker: Bericht über neues Angebot - Nächste Wende im Poker um Kane? Aktuelle News, Gerüchte & Fakten zum Transfermarkt

Top-Thema: Spurs legen wohl im Kane-Poker nach (21.29 Uhr)

Zieht es auch Mané in den Wüstenstaat? (21.49 Uhr)

Irres Tausch-Gerücht! Geht Bayern Kane durch die Lappen? (10.45 Uhr)

+++ Top-Thema: Spurs legen wohl im Kane-Poker nach (21.29 Uhr) +++

Tottenham Hotspur gibt den Kampf um Harry Kane offenbar noch nicht auf.

Wie der Guardian berichtet, sollen die Spurs dem vom FC Bayern umworbenen Stürmerstar ein deutlich verbessertes Angebot unterbreitet haben.

Für den Fall einer Verlängerung des im Sommer 2024 auslaufenden Vertrags wollen die Londoner demnach dem 29-Jährigen deutlich mehr Geld bezahlen. Bislang bekomme Kane wöchentlich 200.000 Pfund (234.000 Euro).

Ob die verbesserte Offerte ausreicht, um den Nationalstürmer bei den Spurs zu halten, darf aber bezweifelt werden.

Nach SPORT1-Informationen hat Kane Interesse signalisiert, seine Zelte in London abzubrechen und nach München zu wechseln.

Ein erstes Angebot der Bayern über rund 70 Millionen Euro haben die Spurs jedoch abgelehnt.

+++ Zieht es auch Mané in den Wüstenstaat? (21.49 Uhr) +++

Mit Al-Ahli, Al-Nassr und Ettifaq FC zeigen derzeit offenbar gleich drei saudische Klubs Interesse an Bayern-Stürmer Sadio Mané.

Der 31-Jährige soll sich selbst jedoch noch nicht zu diesen Meldungen geäußert haben. Laut Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano will Al-Ahli nach dem Ex-Liverpooler Firmino nun auch dessen ehemaligen Reds-Teamkollegen Mané von einem Engagement überzeugen.

Ob Mané in den Wüstenstaat wechselt oder nicht, dürfte nicht zuletzt auch vom Ausgang des Pokers um Harry Kane abhängen. Sollten die Bayern den Stürmerstar von Tottenham Hotspur verpflichten, würden sich die Einsatzchancen von Groß-Verdiener Mané weiter verschlechtern. Mané streicht in München ein Gehalt von rund 20 Millionen Euro im Jahr ein.

+++ Irres Gerücht! Geht Bayern Kane durch die Lappen? (10.45 Uhr) +++

Nach SPORT1-Informationen wäre Harry Kane offen für einen Wechsel zum FC Bayern, sollte ihm Tottenham Hotspur grünes Licht für einen Transfer geben. Oder grätscht Manchester United mit einem irren Tausch-Deal dazwischen?

Die „Red Devils“ sollen nach einem Bericht des Express einen Mega-Tausch vorbereiten.

Demnach will United den Spurs 85-Millionen-Mann Jadon Sancho und zusätzlich eine hohe Millionen-Summe anbieten, um Kane zu verpflichten.

Tottenhams Forderungen für den Stürmer sollen sich in finanziellen Dimensionen weit über der 100-Millionen-Marke bewegen.

Sancho war im Sommer 2021 für 85 Millionen vom BVB zu United gewechselt, konnte sich dort bislang aber nicht durchsetzen. In zwei Saisons kam er nur auf 12 Tore und sechs Assists in 79 Pflichtspielen.

+++ 12.31 Uhr: Mount-Wechsel zu Manchester United offiziell +++

Der Wechsel von Mason Mount wechselt innerhalb der Premier League vom FC Chelsea zu Manchester United ist perfekt.

Wie der Rekordmeister am Mittwoch bekannt gab, kommt der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler für eine Ablösesumme von 55 Millionen Pfund (etwa 64 Millionen Euro) vom kriselnden Hauptstadt-Klub nach Old Trafford und unterschrieb dort einen Fünfjahresvertrag.

„Ich kann es kaum erwarten, ein Teil des Bestrebens dieser Gruppe zu werden, große Titel zu gewinnen“, sagte Mount in einem Statement. „Es ist nie leicht, den Klub zu verlassen, bei dem man aufgewachsen ist, aber Manchester United wird eine spannende Herausforderung für die nächste Phase in meiner Karriere“, hieß es dort weiter.

+++ Rice-Transfer endlich fix? (07:53)+++

Nach einem langwierigen Prozess haben sich die Top-Klubs West Ham United und der FC Arsenal offenbar endlich auf einen Transfer von Declan Rice geeinigt.

Für den Kapitän der Hammers soll schon seit einiger Zeit klar sein, dass er zu Arsenal wechseln wird. Bislang konnten sich die beiden Klubs allerdings nicht auf eine Zahlungsstruktur einigen.

Nun verkündete die Daily Mail allerdings, dass beide Vereine einer Ratenzahlung zugestimmt haben. Arsenal überweist demnach die insgesamt 122 Millionen Euro über 24 Monate in drei Zahlungen.

Die einzige Bedingung ihrerseits: Rice muss sich zuvor einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Die Londoner planen, dass der Medizincheck des Engländers noch bis Ende der Woche stattfinden wird.

Dienstag, 4. Juli

+++ 22.01 Uhr: Chelsea Star verkündet Abschied - United-Deal naht +++

Die Gerüchte um einen Wechsel von Mason Mount vom FC Chelsea zu Manchester United verdichteten sich in den vergangenen Tagen immer stärker. Nun hat der Mittelfeldspieler seinen Abgang offiziell verkündet.

In emotionalen Worten richtete sich das Eigengewächs der Blues an die Anhänger. „Hallo Chelsea-Fans, in Anbetracht der Spekulationen der letzten sechs Monate ist dies vielleicht keine Überraschung für euch. Aber das macht es nicht leichter, euch zu sagen, dass ich die Entscheidung getroffen habe, Chelsea zu verlassen“, sagte Mount auf seinem Instagram-Kanal.

„Ich weiß, dass einige von euch mit meiner Entscheidung nicht glücklich sein werden“, erklärte der 24-Jährige, der seit 2005 für Chelsea spielte, und fügte hinzu: „Aber es ist das Richtige für mich in diesem Moment meiner Karriere.“

Mount befindet sich laut übereinstimmenden Medienberichten bereits in Manchester und hat auch den Medizincheck bestanden. Die finale Verkündung des rund 64 Millionen Euro schweren Deals steht kurz bevor.

+++ Bayern beobachtet wohl Nationaltorwart (19.49 Uhr) +++

Noch hat der FC Bayern in Manuel Neuer, Yann Sommer und Sven Ulreich, Alexander Nübel und Johannes Schenk fünf Torhüter im Kader.

Dass der Rekordmeister aber auch mit diesem Trio in die neue Saison geht, steht noch nicht fest.

Um für den Fall eines Abgangs oder mehrerer gerüstet zu sein - Nübel soll nach SPORT1-Informationen diesen Sommer abgegeben werden -, beobachten die Münchner offenbar den georgischen Nationaltorwart Giorgi Mamardashvili.

Der 22-Jährige vom FC Valencia stehe auf der Liste des FC Bayern und werde vom Verein gescoutet, berichten Transferexperte Fabrizio Romano sowie SportBild.

Eine bevorstehende Verpflichtung des wohl auch in England und Italien begehrten Torwarts ist derzeit aber aus genannten Gründen kein Thema.

+++ 17.36 Uhr: Neuer Klub für Bayern-Abgang? +++

Daley Blind wechselte im Januar 2023 ablösefrei zum FC Bayern.

In der Rückrunde bestritt der Verteidiger vier Spiele in der Bundesliga und eine im DFB-Pokal. Nach nur einem halben Jahr endet die Zusammenarbeit wieder - und Blind soll es nun nach Spanien ziehen.

Wie die Bild am Dienstag vermeldete, stehe der Niederländer kurz vor einer Unterschrift beim spanischen Klub FC Girona. In Katalonien soll Blind am Donnerstag den Medizincheck absolvieren, ehe er einen Zweijahresvertrag unterschreiben wird.

Der 33-Jährige kann bislang 505 Profieinsätze vorweisen und bringt nach seinen Stationen beim FC Groningen, Ajax Amsterdam, Manchester United und eben Bayern München ordentlich Erfahrung mit. Für die niederländische A-Nationalmannschaft bestritt er bislang 101 Länderspiele.

+++ 13.33 Uhr: Nach Nmecha - erneuter Geldregen für Wolfsburg? +++

Nach dem Wechsel von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund winkt dem VfL Wolfsburg der nächste große Geldkoffer.

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Micky van de Ven kurz vor dem Abgang in Richtung England. Dort soll er sich mit Tottenham Hotspur geeinigt haben, im Raum steht eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren.

Damit stach der Londoner Klub auch den FC Liverpool, der den Niederländer ebenfalls gerne verpflichten wollte.

Nun sollen die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs um die Ablösesumme beginnen. Dabei wollen die Wölfe wohl eine noch höheren Erlöse als bei Nmecha erzielen. Für den 22-Jährigen legte der BVB laut SPORT1-Informationen 30 Millionen Euro inklusive Boni auf den Tisch.

Gerüchten zufolge steht eine Ablösesumme von knapp 35 Millionen Euro im Raum. Das wäre ein dickes Geschäft für die Niedersachsen, die van den Ven 2021 für 3,5 Millionen Euro vom FC Volendam verpflichtet hatten.

+++ 10.01 Uhr: Bayern an Weltmeister-Sohn dran? +++

Der FC Bayern schaut sich auf der Suche nach Verstärkung fürs Mittelfeld offenbar auch in Frankreich um.

Wie L‘Equipe unter Berufung auf Foot Mercato berichtet, sollen die Münchner Képhren Thuram vom OGC Nizza im Visier haben.

Demnach gab es sogar schon Kontakt mit dem 22 Jahre alten Franzosen, der im defensiven Mittelfeld, zentral und auf der linken Seite einsetzbar ist.

Képhren Thuram ist der Sohn von Ex-Weltmeister Lilian Thuram (1998 Champion mit Frankreich) und der jüngere Bruder des Ex-Gladbachers Marcus Thuram (25), der kürzlich zu Inter Mailand gewechselt ist.

Bei Nizza ist 1,92-Meter Mann Thuram im Mittelfeld absolut gesetzt, absolvierte 35 von 38 Spielen in der Ligue 1 (zwei Tore, vier Vorlagen).

Im Rennen um den französischen Nationalspieler (ein Länderspiel) hätte Bayern aber wohl prominente Konkurrenz: Vertreter des FC Liverpool sollen sich schon mit Verwandten von Thuram getroffen haben. Noch soll es aber kein Angebot an Nizza geben.

Montag, 3. Juli

+++ 21.12 Uhr: Wechsel? Osimhen lässt aufhorchen +++

Die Zukunft von Neapel-Star Victor Osimhen ist weiter offen.

Galt ein Abschied aus Italien lange als sicher, deuten nun einige Hinweise auf einen Verbleib hin. Dazu zählen auch die jüngsten Aussagen des nigerianischen Stürmers.

„Ich habe noch nie eine fußballverrücktere Stadt gesehen als Neapel. Die Neapolitaner zeigen ihre ganze Liebe zu Fußballern. Kinder lieben mich, viele Menschen bewundern mich, vergöttern mich, indem sie eine Nachbildung meiner Maske tragen“, erklärte Osimhen bei Soccernet.

Die harte Arbeit habe „sich ausgezahlt. Jetzt zeigen sie mir, dass sie mich dafür bewundern“, sagte der 24-Jährige, dessen Vertrag bei der SSC bis 2025 läuft.

Nach SPORT1-Informationen kann sich Osimhen einen Wechsel zum FC Bayern vorstellen - auch aus privaten Gründen. Seine Freundin Stephanie kommt aus Wolfsburg, ihre Familie lebt immer noch in Deutschland.

Von 2017 bis 2019 stand der Nigerianer beim VfL unter Vertrag.

Ob die Bayern bei Osimhen in die Offensive gehen, hängt auch von der Entwicklung um Harry Kane zusammen. Sollte ein Transfer des englischen Nationalspielers scheitern, würde Bayern nach SPORT1-Informationen bei Osimhen aktiv werden.

+++ 15.38 Uhr: Arsenal heiß auf Ex-Bayern-Star? +++

Nach der beendeten Leihe zum FC Bayern gehört Joao Cancelo wieder offiziell zum Kader von Manchester City. Wie der Portugiese klarstellte, wolle er seine Karriere allerdings anderorts fortsetzen.

Zuletzt berichteten mehrere Medien übereinstimmend von einem Wechselwunsch zu einem spanischen Top-Klub, der kicker bringt nun aber eine ganz andere Adresse neu ins Spiel. Demnach soll sich der englische Vizemeister FC Arsenal um den Portugiesen bemühen, der in Manchester noch einen Vertrag bis 2027 hat.

Die Londoner machten in jüngster Vergangenheit schon gute Erfahrungen mit vormaligen City-Stars wie Gabriel Jesus und Oleksandr Zinchenko und stießen auf der Suche nach einem neuen defensiven Außenspieler wohl auf Cancelo. Wie der kicker fortführt, sollen die Gunners unter anderem auch Nationalspieler Benjamin Henrichs auf dem Zettel haben.

Eine Verpflichtung des 29-jährigen Cancelo dürfte kostspielig werden. Bayern München ließ die Möglichkeit verstreichen, ihn für 70 Millionen Euro fest zu verpflichten.

+++ 18.20 Uhr: Wieder Trapp-Gerüchte in England +++

Erst Anfang des Jahres hatte Kevin Trapp seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis 2026 verlängert. Doch nun wird erneut über die Zukunft des deutschen Nationaltorwarts spekuliert.

Angesichts der unsicheren Zukunft von David De Gea bei Manchester United berichtete der Daily Mirror zuletzt darüber, dass Trapp als möglicher Ersatz des Spaniers im Gespräch sei.

Demnach gehöre der 32-Jährige zu den Favoriten von Traine Erik ten Hag, nachdem der ursprüngliche Wunschkandidat André Onana von Inter Mailand mit umgerechnet etwa 70 Millionen Euro als zu teuer befunden worden sei.

Trapp dagegen könnten die „Red Devils“ schon für etwas mehr als zehn Millionen Euro bekommen.

Bei der Eintracht ist ein möglicher Abgang des Torhüters kein Thema. Nach SPORT1-Informationen gehen die Verantwortlichen entspannt mit derartigen Meldungen um.

Erstens hatte Trapp sich erst vor einem halben Jahr für die Eintracht und gegen einen Wechsel zu Manchester United entschieden, inklusive eines klaren öffentlichen Bekenntnisses.

Zweitens haben die Hessen mit der langfristigen Verlängerung deutlich gemacht, dass Trapp auch weiterhin das Gesicht der Eintracht sein soll.

+++ 8.00 Uhr: Saudi-Arabien lockt Torhüter-Legende +++

Saudi-Arabien möchte offenbar den nächsten großen Namen im europäischen Fußball verpflichten!

Wie die Corriere dello Sport berichtet, soll ein ungenannter Verein aus Saudi-Arabien großes Interesse an der italienischen Torhüter-Legende Gianluigi Buffon haben. Dieser Verein soll angeblich bereit sein, dem 45-Jährigen ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro netto zu bieten.

Aktuell spielt Buffon bei seinem Jugendklub Parma Calcio in der Serie B. In der abgelaufenen Saison scheiterte der 45-Jähirge im Playoff-Halbfinale gegen Cagliari und verpasste denkbar knapp die Rückkehr in die höchste italienische Spielklasse.

Zu Parma und seinen Anhängern verbindet die Torhüter-Legende eine tiefe Verbundenheit: „Es gebe etwas, das dich über das sportliche Ergebnis hinaus auf seltsame Weise verbindet.“

Buffon besitzt bei den Crociati noch einen Vertrag bis 2024.

Sonntag, 2. Juli

+++ 20.18 Uhr: ManCity? Eberl bestätigt Gvardiol-Wechselwunsch +++

Verliert RB Leipzig seinen nächsten Leistungsträger?

Verteidiger Josko Gvardiol steht bereits seit Wochen im Fokus von Manchester City. Besonders Trainer Pep Guardiola soll von dem Kroaten angetan sein.

Leipzig-Geschäftsführer Max Eberl hat nun erstmals bestätigt, dass die Sachsen Gespräche mit den Citizens führen - und dass Gvardiol sich einen Wechsel auf die Insel wünscht.

„Josko und seine Berater haben bei uns den Wunsch nach einem Wechsel zu Manchester City hinterlegt“, erklärte der 49-Jährige bei der Leipziger Volkszeitung. „Wir sind in Gesprächen mit Manchester. Mehr ist dazu momentan nicht zu sagen.“

Gvardiols Vertrag läuft noch bis 2027. Vergangene Saison absolvierte er 41 Pflichtspiele für die Sachsen. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano will Leipzig den 21-Jährigen nicht unter 100 Millionen Euro gehen lassen.

Die Leistungsträger Christopher Nkunku (FC Chelsea), Konrad Laimer (FC Bayern) und Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) haben RB in dieser Transferperiode verlassen.

+++ 18.13 Uhr: BVB-Transfer kurz vor dem Abschluss +++

Der Deal ist auf der Zielgeraden, es fehlen nur noch die letzten Details: Nationalspieler Felix Nmecha wird zu Borussia Dortmund wechseln.

Nach SPORT1-Informationen haben der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund eine Einigung über einen Transfer erzielt. Sky und Ruhrnachrichten hatten zuerst berichtet.

Der Wechsel soll kommende Woche über die Bühne gehen. Wie SPORT1 erfuhr, wird Nmecha einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Ablöse soll bei 30 Millionen inklusive Boni liegen.

Nmecha wäre also mindestens in den Top 5 der teuersten BVB-Transfers in der Vereinsgeschichte. Auf der Suche nach einem Ersatz von Jude Bellingham soll der zentrale Mittelfeldspieler ein Teil der Lösung sein.

Nmecha ist unter den Anhängern der Schwarzgelben umstritten, weil er sich in der Vergangenheit mehrmals homophob und queerfeindlich geäußert hatte. Trotz einer klärenden Aussprache mit den BVB-Bossen herrscht rund um die Personalie weiterhin Unruhe.

+++ 14.38 Uhr: Lockt Messi alte Weggefährten nach Miami? +++

Der Wechsel von Lionel Messi in die MLS zu Inter Miami könnte auch für etwaige Nachfolger einen attraktiven Markt eröffnet haben.

Einem Bericht der spanischen Zeitung Sport zufolge stehen gleich zwei einstige Weggefährten des Argentiniers in Verhandlungen mit dem Klub aus Florida. So besteht wohl bereits Kontakt zwischen Jordi Alba und den Vereinsverantwortlichen, sein Kontrakt beim FC Barcelona lief mit Ablauf des Junis aus.

Zwischen 2012 und 2021 lief Alba an der Seite von Messi für die Blaugrana auf, zuletzt wurde er auch von einigen europäischen Topklubs wie Inter Mailand oder Benfica Lissabon umworben.

Auch Sergio Ramos könnte „La Pulga“ in die Vereinigten Staaten folgen. Der spanische Innenverteidiger schloss sich parallel zu Messi 2021 Paris Saint-Germain an. Der 37-Jährige, dessen Vertrag beim französischen Meister jüngst auslief, steht demnach ebenfalls bereits in Verhandlungen mit Inter Miami.

Bereits zuvor war der Wechsel des ehemaligen defensiven Mittelfeldstars des FC Barcelona, Sergio Busquets, zu Inter Miami öffentlich geworden. Auch Trainer Gerardo „Tata“ Martino kennt Messi bereits aus vergangenen Zeiten in Barcelona und der argentinischen Nationalmannschaft.

So scheint es ganz, als würde der Weltmeister einige ehemalige Mitspieler und Weggefährten um sich scharen können.

+++ 10.51 Uhr: Schnappt sich Guardiola einen Barca-Star? +++

Laut der Sun wird Frenkie de Jong von Manchester City umworben. Demnach sieht Trainer Pep Guardiola im Niederländer den perfekten Erben für Ilkay Gündogan. Schon 2019 wollte Guardiola den Mittelfeldstrategen für Manchester City gewinnen, damals bekam bekanntermaßen der FC Barcelona den Zuschlag.

Dazu würde passen: Die Skyblues hatten auch Interesse an Declan Rice von West Ham United, zogen sich allerdings aus dem Ablösepoker um den Nationalspieler zurück.

Im vergangenen Sommer gab es ein unschönes Drama um de Jong, den Barca damals unbedingt von der Gehaltsliste streichen und verkaufen wollte, um die klamme Kasse der Katalanen aufzufüllen. Der 26-Jährige verweigerte einen Verkauf - und spielte unter Trainer Xavi ein tolle Saison, die im Gewinn der La Liga mündete.

De Jong hat bei Barca noch einen Vertrag bis 2026 und verdient laut Sun 465.000 Euro pro Woche. Es wäre wohl ein Transfer jenseits der 100-Millionen-Euro-Schwelle, wenn der Niederländer tatsächlich auf die Insel wechselt.

+++ 9.05 Uhr: Skandal-Profi zu Mourinho? +++

Mason Greenwood steht bei Manchester United seit der Vergewaltigungsanklage aus dem Vorjahr auf dem Abstellgleis. Der 21-Jährige ist bei den Red Devils immer noch suspendiert, einen Neustart in Manchester soll Greenwood ausschließen.

Wie die Sun berichtet, könnte sich nun ein Ausweg für den Offensivspieler anbahnen. Denn: Star-Trainer José Mourinho soll den 21-Jährigen zur AS Rom holen wollen und ihm dort die Möglichkeit auf einen Neuanfang geben.

Der Portugiese soll demnach bereits mit Greenwood und seinem Vater telefoniert haben und dem Engländer mitgeteilt haben, dass es in seiner Situation das Wichtigste sei, wieder Fußball zu spielen.

Mourinho, der Greenwood in seiner United-Amtszeit von der Jugend zu den Profis holte, hege großes Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit mit ihm - sollte der englische Rekordmeister sich auf einen Verkauf oder eine Leihe des Skandal-Profis verständigen.

Mit Juventus Turin, Inter und AC Mailand nennt die Sun weitere Interessenten für Greenwood aus der Serie A.

Samstag, 1. Juli

+++ 21.29 Uhr: Ex-Bayern-Flirt vor Wechsel zu Ronaldo-Klub +++

Wechselt der nächste europäische Star nach Saudi-Arabien?

Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano haben sich Inter Mailand und Al Nassr auf einen Transfer von Marcelo Brozovic geeinigt.

So soll der Deal kommenden Freitag über die Bühne gehen, der Medizincheck in Paris erfolgen. Laut Romano beträgt die Ablöse 18 Millionen Euro. Brozovics Vertrag in Mailand läuft bis 2026.

Bereits in den vergangenen Tagen war über einen möglichen Wechsel berichtet worden. Sky Sports zufolge drohte der Deal zwischenzeitlich zu platzen. Die Vertragsdauer beträgt laut Romano drei Jahre.

Bei Al Nassr würde der 30 Jahre alte Brozovic auf Superstar Cristiano Ronaldo treffen, der seit Januar in Saudi-Arabien spielt. Brozovic absolvierte in der vergangenen Saison 40 Pflichtspiele für Inter, erzielte drei Tore. Mit den Italienern verlor er das Champions-League-Finale gegen Manchester City.

Vergangenen Sommer stand der Kroate auch auf dem Zettel des FC Bayern. Ein Wechsel kam nicht zustande.

+++ 14.30 Uhr: Real und Barca buhlen um Supertalent +++

Offenbar ist ein Transferkampf zwischen Real und Barca um die Dienste von Arda Güler entbrannt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano würde der FC Barcelona ernsthaftes Interesse bekunden und Präsident Joan Laporta die „Mission Arda Güler“ intern im Verein ausgerufen haben.

Der neue Fußballdirektor und ehemalige Weltklasse-Spieler Deco soll sich der Thematik angenommen haben und an einem Transfer des 18 Jahre alten Mega-Talents für den Sommer 2024 arbeiten.

Wie nun Fanatik vermeldet, soll Real Madrid daraufhin die Legenden Roberto Carlos und Emilio Butragueño nach Istanbul geschickt haben, um an einem Transfer zu arbeiten. Yakup Çınar, Journalist von Fanatik erklärte, dass der 18-Jährige lieber für die Königlichen, anstatt für die Blaugrana spielen wolle.

Laporta schätzte im Interview mit TV-Senders TV3 die Chancen auf eine Güler-Verpflichtung allerdings als hoch ein: „Jetzt erlaubt uns La Liga, die Operationen durchzuführen, die nicht für dieses Jahr zählen. Unsere Scouting-Abteilung hat ihn verfolgt. Wir versuchen, den Deal abzuschließen.“

Romano enthüllte erst kürzlich, dass die Ausstiegsklausel des 18-Jährigen bei 17,5 Millionen Euro liegen soll.

In der abgelaufenen Saison stand Güler in 20 Liga-Partien auf dem Platz, in denen er vier Tore und vier Assists beisteuern konnte.

Zuletzt gab es auch Gerüchte um Interesse aus der Bundesliga. Der BVB und RB Leipzig sollen interessiert gewesen sein.

+++ 12.30 Uhr: Aston Villa verkündet Tielemans-Verpflichtung +++

Aston Villa verkündet die Verpflichtung von Youri Tielmans.

Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom Premier League-Absteiger Leicester City zu den Lions. Schon vor Wochen haben sich die beiden Parteien auf eine Zusammenarbeit geeinigt.