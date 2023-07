Transferticker: ManCity? Eberl bestätigt Gvardiol-Wechselwunsch - aktuelle News, Gerüchte & Fakten zum Transfermarkt

Top-Thema: ManCity? Eberl bestätigt Gvardiol-Wechselwunsch (20.18 Uhr)

+++ Top-Thema: ManCity? Eberl bestätigt Gvardiol-Wechselwunsch (20.18 Uhr) +++

Verliert RB Leipzig seinen nächsten Leistungsträger?

Verteidiger Josko Gvardiol steht bereits seit Wochen im Fokus von Manchester City. Besonders Trainer Pep Guardiola soll von dem Kroaten angetan sein.

Leipzig-Geschäftsführer Max Eberl hat nun erstmals bestätigt, dass die Sachsen Gespräche mit den Citizens führen - und dass Gvardiol sich einen Wechsel auf die Insel wünscht.

„Josko und seine Berater haben bei uns den Wunsch nach einem Wechsel zu Manchester City hinterlegt“, erklärte der 49-Jährige bei der Leipziger Volkszeitung. „Wir sind in Gesprächen mit Manchester. Mehr ist dazu momentan nicht zu sagen.“

Gvardiols Vertrag läuft noch bis 2027. Vergangene Saison absolvierte er 41 Pflichtspiele für die Sachsen. Nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano will Leipzig den 21-Jährigen nicht unter 100 Millionen Euro gehen lassen.

Die Leistungsträger Christopher Nkunku (FC Chelsea), Konrad Laimer (FC Bayern) und Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) haben RB in dieser Transferperiode verlassen.

+++ 18.13 Uhr: BVB-Transfer kurz vor dem Abschluss +++

Der Deal ist auf der Zielgeraden, es fehlen nur noch die letzten Details: Nationalspieler Felix Nmecha wird zu Borussia Dortmund wechseln.

Nach SPORT1-Informationen haben der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund eine Einigung über einen Transfer erzielt. Sky und Ruhrnachrichten hatten zuerst berichtet.

Der Wechsel soll kommende Woche über die Bühne gehen. Wie SPORT1 erfuhr, wird Nmecha einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Die Ablöse soll bei 30 Millionen inklusive Boni liegen.

Nmecha wäre also mindestens in den Top 5 der teuersten BVB-Transfers in der Vereinsgeschichte. Auf der Suche nach einem Ersatz von Jude Bellingham soll der zentrale Mittelfeldspieler ein Teil der Lösung sein.

Nmecha ist unter den Anhängern der Schwarzgelben umstritten, weil er sich in der Vergangenheit mehrmals homophob und queerfeindlich geäußert hatte. Trotz einer klärenden Aussprache mit den BVB-Bossen herrscht rund um die Personalie weiterhin Unruhe.

+++ 14.38 Uhr: Lockt Messi alte Weggefährten nach Miami? +++

Der Wechsel von Lionel Messi in die MLS zu Inter Miami könnte auch für etwaige Nachfolger einen attraktiven Markt eröffnet haben.

Einem Bericht der spanischen Zeitung Sport zufolge stehen gleich zwei einstige Weggefährten des Argentiniers in Verhandlungen mit dem Klub aus Florida. So besteht wohl bereits Kontakt zwischen Jordi Alba und den Vereinsverantwortlichen, sein Kontrakt beim FC Barcelona lief mit Ablauf des Junis aus.

Zwischen 2012 und 2021 lief Alba an der Seite von Messi für die Blaugrana auf, zuletzt wurde er auch von einigen europäischen Topklubs wie Inter Mailand oder Benfica Lissabon umworben.

Auch Sergio Ramos könnte „La Pulga“ in die Vereinigten Staaten folgen. Der spanische Innenverteidiger schloss sich parallel zu Messi 2021 Paris Saint-Germain an. Der 37-Jährige, dessen Vertrag beim französischen Meister jüngst auslief, steht demnach ebenfalls bereits in Verhandlungen mit Inter Miami.

Bereits zuvor war der Wechsel des ehemaligen defensiven Mittelfeldstars des FC Barcelona, Sergio Busquets, zu Inter Miami öffentlich geworden. Auch Trainer Gerardo „Tata“ Martino kennt Messi bereits aus vergangenen Zeiten in Barcelona und der argentinischen Nationalmannschaft.

So scheint es ganz, als würde der Weltmeister einige ehemalige Mitspieler und Weggefährten um sich scharen können.

+++ 10.51 Uhr: Schnappt sich Guardiola einen Barca-Star? +++

Laut der Sun wird Frenkie de Jong von Manchester City umworben. Demnach sieht Trainer Pep Guardiola im Niederländer den perfekten Erben für Ilkay Gündogan. Schon 2019 wollte Guardiola den Mittelfeldstrategen für Manchester City gewinnen, damals bekam bekanntermaßen der FC Barcelona den Zuschlag.

Dazu würde passen: Die Skyblues hatten auch Interesse an Declan Rice von West Ham United, zogen sich allerdings aus dem Ablösepoker um den Nationalspieler zurück.

Im vergangenen Sommer gab es ein unschönes Drama um de Jong, den Barca damals unbedingt von der Gehaltsliste streichen und verkaufen wollte, um die klamme Kasse der Katalanen aufzufüllen. Der 26-Jährige verweigerte einen Verkauf - und spielte unter Trainer Xavi ein tolle Saison, die im Gewinn der La Liga mündete.

De Jong hat bei Barca noch einen Vertrag bis 2026 und verdient laut Sun 465.000 Euro pro Woche. Es wäre wohl ein Transfer jenseits der 100-Millionen-Euro-Schwelle, wenn der Niederländer tatsächlich auf die Insel wechselt.

+++ 9.05 Uhr: Skandal-Profi zu Mourinho? +++

Mason Greenwood steht bei Manchester United seit der Vergewaltigungsanklage aus dem Vorjahr auf dem Abstellgleis. Der 21-Jährige ist bei den Red Devils immer noch suspendiert, einen Neustart in Manchester soll Greenwood ausschließen.

Wie die Sun berichtet, könnte sich nun ein Ausweg für den Offensivspieler anbahnen. Denn: Star-Trainer José Mourinho soll den 21-Jährigen zur AS Rom holen wollen und ihm dort die Möglichkeit auf einen Neuanfang geben.

Der Portugiese soll demnach bereits mit Greenwood und seinem Vater telefoniert haben und dem Engländer mitgeteilt haben, dass es in seiner Situation das Wichtigste sei, wieder Fußball zu spielen.

Mourinho, der Greenwood in seiner United-Amtszeit von der Jugend zu den Profis holte, hege großes Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit mit ihm - sollte der englische Rekordmeister sich auf einen Verkauf oder eine Leihe des Skandal-Profis verständigen.

Mit Juventus Turin, Inter und AC Mailand nennt die Sun weitere Interessenten für Greenwood aus der Serie A.

Samstag, 1. Juli

+++ 21.29 Uhr: Ex-Bayern-Flirt vor Wechsel zu Ronaldo-Klub +++

Wechselt der nächste europäische Star nach Saudi-Arabien?

Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano haben sich Inter Mailand und Al Nassr auf einen Transfer von Marcelo Brozovic geeinigt.

So soll der Deal kommenden Freitag über die Bühne gehen, der Medizincheck in Paris erfolgen. Laut Romano beträgt die Ablöse 18 Millionen Euro. Brozovics Vertrag in Mailand läuft bis 2026.

Bereits in den vergangenen Tagen war über einen möglichen Wechsel berichtet worden. Sky Sports zufolge drohte der Deal zwischenzeitlich zu platzen. Die Vertragsdauer beträgt laut Romano drei Jahre.

Bei Al Nassr würde der 30 Jahre alte Brozovic auf Superstar Cristiano Ronaldo treffen, der seit Januar in Saudi-Arabien spielt. Brozovic absolvierte in der vergangenen Saison 40 Pflichtspiele für Inter, erzielte drei Tore. Mit den Italienern verlor er das Champions-League-Finale gegen Manchester City.

Vergangenen Sommer stand der Kroate auch auf dem Zettel des FC Bayern. Ein Wechsel kam nicht zustande.

+++ 14.30 Uhr: Real und Barca buhlen um Supertalent +++

Offenbar ist ein Transferkampf zwischen Real und Barca um die Dienste von Arda Güler entbrannt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano würde der FC Barcelona ernsthaftes Interesse bekunden und Präsident Joan Laporta die „Mission Arda Güler“ intern im Verein ausgerufen haben.

Der neue Fußballdirektor und ehemalige Weltklasse-Spieler Deco soll sich der Thematik angenommen haben und an einem Transfer des 18 Jahre alten Mega-Talents für den Sommer 2024 arbeiten.

Wie nun Fanatik vermeldet, soll Real Madrid daraufhin die Legenden Roberto Carlos und Emilio Butragueño nach Istanbul geschickt haben, um an einem Transfer zu arbeiten. Yakup Çınar, Journalist von Fanatik erklärte, dass der 18-Jährige lieber für die Königlichen, anstatt für die Blaugrana spielen wolle.

Laporta schätzte im Interview mit TV-Senders TV3 die Chancen auf eine Güler-Verpflichtung allerdings als hoch ein: „Jetzt erlaubt uns La Liga, die Operationen durchzuführen, die nicht für dieses Jahr zählen. Unsere Scouting-Abteilung hat ihn verfolgt. Wir versuchen, den Deal abzuschließen.“

Romano enthüllte erst kürzlich, dass die Ausstiegsklausel des 18-Jährigen bei 17,5 Millionen Euro liegen soll.

In der abgelaufenen Saison stand Güler in 20 Liga-Partien auf dem Platz, in denen er vier Tore und vier Assists beisteuern konnte.

Zuletzt gab es auch Gerüchte um Interesse aus der Bundesliga. Der BVB und RB Leipzig sollen interessiert gewesen sein.

+++ 12.30 Uhr: Aston Villa verkündet Tielemans-Verpflichtung +++

Aston Villa verkündet die Verpflichtung von Youri Tielmans.

Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom Premier League-Absteiger Leicester City zu den Lions. Schon vor Wochen haben sich die beiden Parteien auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

Der Belgier hat in 151 Spielen 21 Tore für Foxes geschossen.

+++ 12.15 Uhr: Chelsea holt neuen Stürmer +++

Der FC Chelsea hat auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen.

Mit Nicolas Jackson haben die Blues einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 22 Jahre alte Senegalese kommt für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal. Beide Vereine bestätigten den Deal. Dabei trickst Chelsea bei dem Transfer offenbar gleich doppelt aus Abrechnungsgründen.

Die Blues hätten nämlich auch einfach die festgeschriebene Ablösesumme von 35 Millionen zahlen können. Diese wäre aber auf einen Schlag fällig gewesen. Nun können Raten gezahlt werden.

Zudem bekommt der Angreifer einen Vertrag bis 2031, um bei der Finanzbilanz zu schönen. Denn in der Buchhaltung wird die Ablösesummer über die Vertragsdauer abgeschrieben. Bedeutet: Statt der 37 Millionen Euro fließen für dieses Geschäftsjahr nur rund 4,6 Millionen Euro an Transferausgaben für Jackson in die Chelsea-Bücher.

Der Offensivmann hat in der vergangenen Saison seinen Durchbruch gefeiert und in La Liga mit 13 Treffern und 5 Assists überzeugt. Dabei gehörte er erst seit der vergangenen Saison den Profis an.

+++ 9.28 Uhr: Wende bei Chelsea-Star! +++

Überraschung bei Cesar Azpilicueta!

Sein Wechsel zu Inter Mailand schien bereits in trockenen Tüchern zu sein, doch dann die Last-Minute-Kehrtwende: Der Chelsea-Verteidiger unterschreibt offenbar lieber bei Atlético Madrid. Das berichten Fabrizio Romano und Gianluca Di Marzio übereinstimmend.

Inter-Boss Giuseppe Marotta gibt sich geschlagen: „Wir haben Azpilicueta als eine gute Option angesehen, aber er konzentriert sich auf das Angebot aus Spanien.“

Mit Azpilicueta verlässt eine Vereinslegende verlässt den FC Chelsea. Seit 2012 spielte der flexible Abwehrspieler an der Stamford Bridge, seit 2019 ist er Mannschaftskapitän. Nun kehrt der Spanier in seine Heimat zurück, wird den Berichten zufolge einen Zweijahresvertrag bei Atlético unterzeichnen.

Dabei ist der 33-Jährige eigentlich noch bis 2024 an Chelsea gebunden, doch laut Romano gebe es ein Gentleman‘s Agreement zwischen Spieler und Verein: Demnach wird Azpilicuetas Chelsea-Vertrag aufgelöst und er darf ablösefrei wechseln.

Er absolvierte 508 Spiele im Trikot der Blues, ihm gelangen dabei 17 Tore und 56 Vorlagen. Er gewann mit Chelsea die Champions League, die Europa League und zweimal die Premier League.

Freitag, 30. Juni

+++ 18.30 Uhr: Osimhen nicht zu Bayern? Legende lässt aufhorchen +++

Neben Harry Kane (Tottenham Hotspur) steht auch Victor Osimhen (SSC Neapel) nach SPORT1-Informationen weiter auf der Liste des FC Bayern - aber hat der Deutsche Meister beim Top-Stürmer überhaupt eine Chance? Nein, meint zumindest Napoli-Legende Salvatore Bagni.

Der 66-Jährige, der mit Diego Maradona 1987 das Double gewann, verkündete bei Tutto Napoli, warum er nicht an einen Bayern-Wechsel glaubt: „Er wird nicht nach Frankreich zurückkehren, weil er dort schon gespielt hat. Das Gleiche gilt für Deutschland.“ Von 2017 bis 2019 stand der Nigerianer beim VfL Wolfsburg unter Vertrag (zwischenzeitlich an RSC Charleroi verliehen).

Allerdings weiß SPORT1: Osimhen kann sich einen Wechsel zu Bayern und damit zurück nach Deutschland sehr wohl vorstellen - auch aus privaten Gründen. Seine Freundin Stephanie kommt aus Wolfsburg, ihre Familie lebt immer noch in Deutschland.

Darum hat der Neapel-Star in jüngsten Gesprächen - auch mit anderen Klubs - klar gemacht, dass er auf den FC Bayern wartet, weil er am liebsten in die Bundesliga zurückkehren würde.

+++ 8.41 Uhr: BVB schnappt sich offenbar Spanien-Juwel +++

Ein spanisches Offensiv-Juwel für den BVB!

Der Vizemeister hat sich offenbar die Dienste von Ousmane Diallo gesichert. Das berichten Bild und Ruhrnachrichten übereinstimmend.

Der 16 Jahre alte Flügelspieler kommt demnach aus der Jugend von Deportivo Alavés und soll die U19 der Dortmunder verstärken.

Allerdings müsse der Verein noch offiziell das Minderjährigengesuch bei der FIFA einreichen und der Weltverband den Transfer bestätigen. Das gelte aber nur noch als Formsache.

Diallo, der erst Anfang des Monats seinen 16. Geburtstag feierte, absolvierte bereits mehrere Spiele in der spanischen U16-Nationalmannschaft.

Er gilt als sehr schnell und stark im Eins-gegen-Eins. Laut der Bild setzte sich Dortmund auch gegen die spanischen Schwergewichte FC Barcelona und Real Madrid durch, die Diallo offenbar ebenfalls holen wollten. Auch der FC Bayern soll Interesse gezeigt haben.

Mittwoch, 28. Juni

+++ 20.40 Uhr: Rice-Poker auf der Zielgeraden (20.40 Uhr) +++

Der Wechsel von Declan Rice nimmt Formen an. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat West Ham United dem Angebot des FC Arsenal zugestimmt, nachdem sich Manchester City aus dem Rennen verabschiedet hatte (siehe unten).

Demnach akzeptieren die Hammers die Offerte der Gunners über rund 115 Millionen Euro Ablöse plus etwaiger Bonuszahlungen von circa sechs Millionen Euro.

Nur die Zahlungsmodalitäten müssten noch geklärt werden.

+++22.42 Uhr: Tottenham sichert sich Leicester-Star +++

James Maddison wechselt von Leicester City zu Tottenham Hotspur. Das gaben die Nordlondoner am Mittwochabend bekannt.

Dass der 26-Jährige den Gang in die Zweitklassigkeit nicht mit antreten würde, war bereits seit Längerem bekannt. Leicester stieg ebenfalls wie Leeds United und Southampton aus der Premier League ab.

Bei Tottenham soll der Offensiv-Star dagegen mithelfen, die Spurs wieder zurück ins europäische Geschäft zu führen, nachdem das Team die vergangene Saison als enttäuschender Achter abschloss - und erstmals seit 2009/10 einen europäischen Wettbewerb verpasste.

Nach übereinstimmenden Medienberichten zahlen die Spurs 46,3 Millionen Euro Ablöse für Maddison, der einen Kontrakt bis 2028 unterschrieb.

+++ 17.40 Uhr: Liverpool um RB-Star bemüht? +++

Streckt der FC Liverpool seine Fühler nach einem Leipzig-Star aus?

Wie The Athletic berichtet, sollen die Reds und Jürgen Klopp einen Transfer von Dominik Szoboszlai prüfen. Verantwortliche des LFC sollen sich bereits mit Vertretern des Ungarn getroffen haben, um einen möglichen Wechsel zu besprechen.

Wie das Portal allerdings fortführt, sei ein Wechsel in diesem Sommer eher unrealistisch. Ein Wechsel des 22-Jährigen, der in Leipzig noch mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet ist, soll als kompliziert gelten, da den Briten die Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro zu hoch sein soll.

Auch Ligakonkurrent Newcastle United streckte zuletzt die Fühler nach dem Offensiv-Star aus, nahm aber aus ähnlichen Gründen zunächst Abstand von einer Verpflichtung.

Bisheriger Rekord-Abgang der Sachsen ist Christopher Nkunku, der vor wenigen Wochen für rund 60 Millionen Euro zum FC Chelsea transferiert wurde.

+++ 12.45 Uhr: Manchester City steigt offenbar bei Rice-Poker aus +++

Ist nun der Weg für den FC Arsenal frei?

Wie mehrere englische Medien, darunter die BBC berichten, ist Manchester City aus dem Transferpoker um Declan Rice ausgestiegen, nachdem der FC Arsenal ein drittes Angebot in Höhe von rund 121 Millionen Euro bei West Ham United unterbreitet haben soll. Die Citizens sind demnach nicht bereit, dieses Angebot der Gunners mitzugehen.

Das Angebot der Gunners soll eine fixe Ablöse von 115 Millionen plus möglicher Bonuszahlungen von sechs Millionen beinhalten.

Vor wenigen Tagen sollen die Skyblues laut des Telegraph 93 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den englischen Nationalspieler geboten haben, was wiederum von den Hammers abgelehnt wurde.

Nun berichtet die Daily Mail, dass Rice seinen aktuellen Arbeitgeber auffordern will, das dritte Angebot von Arsenal anzunehmen. Bei den Gunners soll die Zuversicht wachsen, dass bis zum Ende des Tages eine Einigung mit den Hammers erzielt werden könnte.

Bis vor einigen Wochen träumten noch die Bayern-Bosse von einem Wechsel von Rice zum deutschen Rekordmeister. Nach SPORT1-Informationen war der 24-Jährige der absolute Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel, allerdings stiegen die Münchner aus dem Poker schnell wieder aus, weil der Engländer nicht signalisiert hatte, dass er unbedingt nach München wechseln wollen würde.

In 245 Spielen erzielte Rice 15 Tore für West Ham.

+++ 6.45 Uhr: Pepi-Wechsel zu PSV Eindhoven angeblich fix +++

Nach Sky und Sport Bild-Informationen soll der Wechsel von Ricardo Pepi zu PSV Eindhoven fix sein.

Der FCA-Rekordtransfer wird sich demnach seinem erklärten Wunschziel in der Eredivise anschließen. PSV wird angeblich 11,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den US-Amerikaner bezahlen, um sich die Dienste des vielseitigen Angreifers zu sichern.

Zudem sollen sich laut Sky die Fuggerstädter eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung beim 20-Jährigen gesichert haben.

Im Januar 2022 überwiesen die Augsburger 16,5 Millionen Euro an den FC Dallas, um sich die Dienste des großen Talentes zu sichern. Doch in der Bundesliga kam der Amerikaner nie zurecht, woraufhin die Schwaben ihn an den FC Groningen ausgeliehen haben.

In der abgelaufenen Saison schoss Pepi wettbewerbsübergreifend für den FC Groningen in 31 Spielen 13 Tore.

Dienstag, 27. Juni

+++ 22.02 Uhr: Neuer Angelino-Klub fix? +++

Steht der neue Klub von RB-Profi Angelino bereits fest?

Der Spanier kehrte nach der vergangenen Saison von der TSG Hoffenheim wieder zu Stammverein RB Leipzig zurück, soll allerdings in Sachsen keine Perspektive haben. Hoffenheim hätte den Linksfuß gerne fest verpflichtet, konnte die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro aber nicht stemmen.

Wie BeIN Sports nun berichtet, soll der neue Verein von Angelino bereits feststehen. So soll Galatasaray Istanbul großes Interesse an einer Verpflichtung des 26-Jährigen haben. Ein Angebot für eine Leihe mit anschließender Kaufoption soll RB Leipzig für den Linksverteidiger schon erhalten haben, von positiven Verhandlungen ist die Rede. Das Medium erwarte eine zeitnahe Verkündung des Deals.

+++ 20.38 Uhr: Irrer Rückzieher von ManUnited bei De Gea? +++

Ob sich David De Gea das gefallen lässt?

Der Star-Keeper wurde von seinem Klub Manchester United offenbar heftig vor den Kopf gestoßen.

Wie The Athletic berichtet, hatte sich der Spanier, dessen Vertrag zum 30. Juni ausläuft, mit den „Red Devils“ schon auf einen neuen Kontrakt geeinigt.

De Gea soll den Deal, der bereits eine deutliche Kürzung seines Gehalts (bisher 22,7 Mio. pro Jahr) enthielt, sogar schon unterschrieben haben.

United tat dies allerdings nicht - und legte dem oft kritisierten Keeper stattdessen ein neues Angebot vor. Mit noch weniger Gehalt.

Auf diesen neuen Vertrag hat sich De Gea bislang aber noch nicht eingelassen und soll jetzt seine Optionen prüfen.