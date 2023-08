Der Transfer-Kracher, der nie zündete

Als André Silva 2021 zu RB Leipzig wechselte, waren die Roten Bullen obenauf und die Frankfurt-Anhänger geknickt: Der Portugiese hatte für die Eintracht 28 Tore in der Bundesliga erzielt und sie fast im Alleingang nach Europa geschossen.

Nach zwei Jahren in Leipzig wird Silva jetzt an Real Sociedad verliehen , um dort zurück zu alter Form zu finden - denn diese ist ihm zuletzt abhanden gekommen.

Doch zurück zum Anfang: RB suchte ein Jahr nach dem Abgang von Timo Werner immer noch nach einem Ersatz und hatte diesen in Silva gefunden.

„Transfer-Kracher!“ verkündet RB Leipzig über Silva-Wechsel

Im Zuge der Veröffentlichung des Transfers äußerte sich der Ex-Frankfurter auf Instagram: Er sei „dankbar für die Zeit bei der Eintracht und freue sich auf etwas Größeres in Leipzig“.

Die Frankfurter Verantwortlichen waren nicht happy, aber aufgrund einer speziellen Vertragsklausel machtlos. RB bezahlte rund 23 Millionen Euro und verkündete einen „Transfer-Kracher“. Der heute 27-Jährige traf in der erste Saison in Leipzig immerhin noch elfmal bei fünf Vorlagen, in der abgelaufenen Saison blieb es bei mageren vier Toren und vier Assists.