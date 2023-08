Fußball-Transferticker: Hoeneß-Sündenbock Bernat vor Bundesliga-Rückkehr? | Transfer News & Gerüchte

Top-Thema: Hoeneß-Sündenbock vor Bundesliga-Rückkehr? (10.42 Uhr)

Maguire fordert wohl Mega-Abfindung von United (07.37 Uhr)

Neymar offenbar Bayern angeboten (Mo., 21.55 Uhr)

+++ Top-Thema: Hoeneß-Sündenbock vor Bundesliga-Rückkehr? (10.40 Uhr)

Kehrt der frühere Bayern-Verteidiger Juan Bernat in die Bundesliga zurück? Wie die französische Zeitung L‘Équipe berichtet, haben Union Berlin und Bayer Leverkusen ihr Interesse an einem Leihgeschäft des 30-Jährigen hinterlegt.

Bernat ist vertraglich zwar bis 2025 an seinen aktuellen Arbeitgeber Paris Saint-Germain gebunden, steht dort aber auf der Streichliste. Im Sommer 2018 war der Spanier von München zu PSG gewechselt, nachdem er mit dem FC Bayern viermal deutscher Meister wurde.

Union steht allerdings kurz vor der Verpflichtung von Robin Gosens. Ob die Köpenicker dann noch ein weiteres Mal für die linke Seite nachrüsten würden, ist fraglich. Anders stellt sich die Situation in Leverkusen dar.

Mit Mitchel Bakker (Atalanta Bergamo) und Daley Sinkgraven (Las Palmas) haben zwei Linksverteidiger den Verein in diesem Sommer verlassen. Im Gegenzug holte Bayer lediglich Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon an Bord, ein Kaderplatz wäre dementsprechend noch frei.

Den Bundesliga-Fans ist Bernat vor allem wegen der legendären Wut-Pressekonferenz von Uli Hoeneß in Erinnerung geblieben, der den Außenverteidiger verunglimpfte und meinte, er habe bei einem Champions-League-Spiel in Sevilla 2018 „einen Scheißdreck“ gespielt.

+++ Maguire fordert wohl Mega-Abfindung von United (07.37 Uhr)

Harry Maguire steht bei Manchester United vor dem Aus. Trainer Erik ten Hag entzog ihm die Kapitänsbinde, auch einen Stammplatz hat er nicht mehr. Zuletzt stand ein Wechsel zu West Ham kurz bevor, beide Vereine sollen sich laut britischen Medien bereits auf eine Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Pfund geeinigt haben.

Nun soll aber der Spieler selbst Forderungen stellen. Laut Sun hatte United dem Verteidiger eine Abfindung in Höhe von sechs Millionen Pfund angeboten, Maguire will aber wohl 15 Millionen haben.

Der Grund: Bei einem Wechsel müsste Maguire mit einer Gehaltskürzung rechnen, würde statt 190.000 Pfund nur noch 120.000 Pfund pro Woche kassieren. Bei einem Vierjahresvertrag würden ihm damit rund 14,5 Millionen verloren gehen. Sein aktueller Vertrag im Old Trafford läuft noch zwei Spielzeiten.

Als Top-Kandidat für die Nachfolge von Maguire gilt übrigens Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard, der den Rekordmeister seinerseits verlassen möchte.

Montag, 14. August

+++ Neymar offenbar Bayern angeboten (21.55 Uhr) +++

Hatte der FC Bayern die Chance, Superstar Neymar zu verpflichten? Angeblich wurde der Brasilianer beim Rekordmeister angeboten - aber Bayern lehnte ab und der Offensivspieler von PSG soll stattdessen vor einem Transfer nach Saudi-Arabien stehen.

Wie der englische Independent aber nun berichtet, wurde Neymar zuvor auch den Bayern offeriert. Auch bei anderen Giganten wie Manchester City, FC Chelsea, Real Madrid und Manchester United hätte das Lager des 31-Jährigen versucht, einen Wechsel zu realisieren.

„Er hat alles versucht, um einen Wechsel in Europa hinzubekommen“, zitiert das Medium sogar nicht näher genannte Quellen, die mit dem Angreifer von Paris Saint-Germain in Verbindung stehen. Auch deshalb habe die Zusage für einen Saudi-Transfer so lange gedauert.

Allerdings lehnten offenbar alle Teams inklusive Bayern ab - weil das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt den Rahmen gesprengt hätte.

+++ Bayern-Flop weg von PSG? (19.59 Uhr) +++

Die AS Rom steht wohl kurz vor einer Verpflichtung von Bayern-Flop Renato Sanches! Wie die italienische Sportzeitung La Gazzetta dello Sport berichtet, soll der mittlerweile 25-Jährige den Kader von José Mourinho verstärken.

Demnach hatte die Roma Sanches schon länger auf dem Radar. Der Portugiese war erst im vergangenen Jahr von OSC Lille zu PSG gewechselt, konnte sich dort aber wie einst schon bei Bayern nicht durchsetzen.

Zwar kam Sanches auf 27 Einsätze für Paris, meist aber nur als Einwechselspieler. Beim Saisonstart gegen den FC Lorient (0:0) am Samstag stand der Mittelfeldspieler nicht einmal im Kader.

Bayern hatte Sanches 2016 für 35 Millionen von Sporting Lissabon geholt. In zwei Spielzeiten für die Münchner kam er auf 53 Einsätze (2 Tore, 3 Vorlagen) und wurde zwischenzeitlich ein Jahr an Swansea verliehen, bevor er 2019 für 20 Millionen nach Lille ging.

+++ 133 Millionen! Chelsea tütet Rekord-Deal ein (19.38 Uhr) +++

Der FC Chelsea hat das Wettbieten um Moises Caicedo gewonnen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb für acht Jahre bei den Blues, die laut Medienberichten eine Rekord-Transfersumme in Höhe von 133 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion zahlen. Dies ist die höchste Summe für einen Neuzugang in der Geschichte der englischen Premier League.

„Ich bin so glücklich, zu Chelsea zu wechseln! Als Chelsea mich anrief, musste ich nicht lange überlegen, ich wusste einfach, dass ich für den Verein unterschreiben wollte. Es ist ein wahrgewordener Traum“, sagte Caicedo.

Es ist das Ende eines verrückten Pokers. In der vergangenen Woche hatte bereits Liverpools Teammanager Jürgen Klopp einen Wechsel des Nationalspielers aus Ecuador zu den Reds bestätigt. Doch Caicedo wollte unbedingt zu Chelsea.

Caicedo kann nun im Team von Mauricio Pochettino an der Seite von Enzo Fernandez auflaufen. Den argentinischen Weltmeister hatten die Blues im Januar für 124 Millionen Euro von Benfica Lissabon geholt.

+++ Gosens-Hammer auf der Zielgeraden (18.36 Uhr) +++

Im Anschluss soll der Verteidiger einen Vertrag über fünf Jahre bis 2028 unterzeichnen. Gosens kommt vom Champions-League-Finalisten Inter Mailand und kostet 15 Millionen Euro Ablöse. Zudem wird er bei Union Topverdiener.

Der Abwehrspieler will in Berlin mehr Spielzeit bekommen als zuletzt in Mailand und sich dadurch für einen Platz im EM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick empfehlen.

Das Berliner Konzept und die Gespräche mit Trainer Urs Fischer und Geschäftsführer Oliver Ruhnert haben ihn vom Wechsel in die Bundesliga überzeugt.

Der in Emmerich geborene Gosens spielte erst seit 2022 für Inter, zuvor war ihm in fünf Jahren bei Atalanta Bergamo der Durchbruch gelungen, ohne jemals in der Bundesliga gespielt zu haben. Nach Jugendstationen in Deutschland war er in den Niederlanden zum Profi gereift. Er absolvierte bisher 16 Länderspiele (zwei Tore).

+++ Klopp droht Déjà-vu (12.27 Uhr) +++

Am Sonntag haben der FC Liverpool und der FC Chelsea die Premier-League-Saison im direkten Duell eröffnet und sich 1:1-Unentschieden getrennt. Doch auch abseits des grünen Rasens liefern sich die beiden englischen Schwergewichte derzeit packende Zweikämpfe.

Nach der Transfer-Posse um Moisés Caicedo, der sich für einen Wechsel nach London entschieden hat, streiten die beiden Klubs nun erneut um einen Mittelfeldspieler - diesmal mit Vorteilen für die Reds. Liverpool buhlt um die Dienste von Roméo Lavia und hat sich mit dem FC Southampton bereits auf eine Ablöse verständigt.

Wie der Guardian berichtete, sind sich beide Vereine bei einer Summe von umgerechnet rund 69 Millionen Euro einig geworden. In trockenen Tüchern ist der Transfer aber nicht. Dem Vernehmen nach muss der LFC noch mit Lavia auf einen gemeinsamen Nenner kommen.

Denn der 19-Jährige hat wohl die Qual der Wahl. Nach Informationen von Sky Sports intensiviert auch Chelsea das Werben um Lavia. Demzufolge stehen die Blues ebenfalls kurz vor der Einigung mit Southampton. Jürgen Klopp droht also ein Déjà-vu.

Lavia gab erst in der vergangenen Saison sein Premier-League-Debüt. Allerdings überzeugte der junge Belgier auf Anhieb und absolvierte 29 Partien.

+++ Liverpool-Star wechselt in die Türkei (12.01 Uhr) +++

Alex Oxlade-Chamberlain setzt seine Karriere in der Türkei fort. Der 29-Jährige spielt ab sofort für Besiktas, das hat der Klub am Montag bekannt gegeben.

Weil das Arbeitspapier des Engländers beim FC Liverpool nach sechs Jahren ausgelaufen war, schlägt der Süper-Lig-Verein ablösefrei zu. Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, dass Oxlade-Chamberlain einen Dreijahresvertrag in Istanbul erhält.

Für Oxlade-Chamberlain ist es die erste Station im Ausland. Neben seiner Zeit bei den Reds war der Mittelfeldspieler auch lange für den FC Arsenal aktiv und absolvierte bisher 235 Spiele in der englischen Premier League.

Nach Roberto Firmino, Naby Keita und James Milner ist Oxlade-Chamberlain der vierte Star, der Liverpool in diesem Sommer ablösefrei verlässt.

+++ Real holt Bayern-Flirt (11.23 Uhr) +++

Real Madrid hat einen Ersatz für den schwer verletzten Stammtorhüter Thibaut Courtois gefunden. Wie die Königlichen offiziell vermeldeten, wechselt Kepa vom FC Chelsea in die spanische Landeshauptstadt.

Der 28-Jährige - voller Name: Kepa Arrizabalaga Revuelta - wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano beinhaltet der Deal keine Kaufoption. Kepas Arbeitspapier in London läuft noch bis 2025.

Chelsea hatte den Torhüter im Sommer 2018 für 80 Millionen aus Bilbao geholt.

Kepa nimmt bei den Madrilenen den Posten von Courtois ein, der sich am Donnerstagmorgen im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen hat und monatelang ausfallen wird. Wie lange genau der 31-Jährige dem Team des früheren Bayern-Coachs Carlo Ancelotti fehlen wird, ist noch offen.

Auch der FC Bayern hatte sich intensiv um die Dienste des Spaniers Kepa bemüht, wie Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Sonntag bestätigte. „Wir waren ganz dicht dran und wollten ihn heute oder morgen präsentieren“, sagte der 55-Jährige. Die veränderte Lage bei Real machte Bayern einen Strich durch die Rechnung.

Als Alternativen hat Bayern nach SPORT1-Infromationen den Argentinier Gerónimo Rulli von Ajax Amsterdam und den Marokkaner Yassine Bounou, genannt Bono, vom FC Sevilla auf dem Zettel.

Bei Real hatte sich neben Courtois auch Eder Militao beim Ligaauftakt das Kreuzband gerissen. Auch der brasilianische Innenverteidiger wird lange ausfallen.

+++ Neymar-Abschied steht bevor! (10.24 Uhr) +++

Der Neymar-Abschied ist so gut wie fix! Wie die französische Tageszeitung L‘Équipe berichtet, haben sich nun auch Paris Saint-Germain und Al-Hilal geeinigt. Noch am Montag sollen die Klubs demnach die letzten Details ihrer Transfervereinbarung abschließen und den Deal somit perfekt machen. Zuvor berichtete die französische Sportzeitschrift, der Brasilianer habe sich mit dem Saudi-Klub über einen Zweijahresvertrag geeinigt.

Neymar soll, so heißt es in dem Bericht, in den zwei Jahren fast 160 Millionen Euro verdienen. Zuletzt habe der 31-Jährige mit insgesamt vier Vereinen Gespräche geführt, die Verhandlungen mit dem saudi-arabischen Team sollen nun aber sehr schnell voranschreiten.

Die Ablöse soll 80 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen betragen. Neymars Abgang scheint sechs Jahre nach seiner Ankunft „beschlossene Sache“ zu sein.

RMC Sport wiederum sprach von 90 Millionen Euro und titelte am Abend: „Neymar sagt Ja zu Al-Hilal.“ Sobald Neymar den Medizincheck besteht, werde er einen Zweijahresvertrag unterschreiben: „Alles wird nun sehr schnell gehen.“

Bereits früher am Sonntag hatte es Berichte gegeben, dass der brasilianische Superstar ernsthaft über einen Wechsel nach Saudi-Arabien nachdenke. Unter anderem der italienische Transferexperte Fabrizio Romano sprach von einer „riesigen“ Offerte - der Neymar demnach offen gegenüberstehe. Nur Neymars finale Entscheidung stehe noch aus.

Der Brasilianer sei „wahrscheinlich kurz davor, PSG zu verlassen“, zitierte die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag eine anonyme Quelle, die an den Verhandlungen beteiligt war und ein Angebot aus Saudi-Arabien erwähnte. Neymar sei „nicht mehr Teil der Pläne des Trainers und des Vereins“, so die Quelle.

In den vergangenen Wochen hatte es wieder einmal Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Barcelona gegeben, die für die Katalanen aber finanziell kaum zu stemmen sein dürfte. In Paris steht Neymar noch bis 2025 unter Vertrag - wurde vom Verein aber zuletzt darüber informiert, dass er sich einen neuen Klub suchen könne.

Beim Ligaauftakt von PSG gegen Lorient (0:0) fehlte er, offiziell wegen einer Erkrankung.

+++ Rekord pulverisiert: Mega-Deal wohl fix (8.14 Uhr) +++

Der FC Chelsea ist auf der Suche nach einem weiteren Mittelfeldspieler offenbar fündig geworden. Der Wechsel von Moisés Caicedo von Brighton and Hove Albion an die Stanford Bridge ist laut übereinstimmenden Medienberichten fix. Der Ecuadorianer wird laut Fabrizio Romano einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

Die Transfersumme, die die Blues nach Südengland überweisen müssen, beträgt laut der Daily Mail rund 115 Millionen Euro. Mit Bonuszahlungen kann diese aber noch auf rund 133 Millionen Euro ansteigen.

Romano schreibt dagegen von 133 Millionen Euro zuzüglich einer Weiterverkaufsbeteiligung. Diese Summe wäre die höchste Transferausgabe, die ein englischer Klub jemals getätigt hat. Chelsea hätte somit den eigenen Rekord übertroffen: Der vorherige Rekordtransfer der Premier League war Enzo Fernández, der für ungefähr 122 Millionen in der vergangenen Winterpause von Benfica Lissabon nach London wechselte.

Die 133 Millionen für Caicedo wären die fünfthöchste Ablöse der Fußballgeschichte.

Sonntag, 13. August

+++ Nächstes überraschendes Union-Gerücht (23.20 Uhr) +++

Der nächste große Name wird mit Union Berlin in Verbindung gebracht.

Nachdem der Wechsel von Isco im Winter geplatzt war - mit reichlich Misstönen im Nachhinein - und sich nun offenbar ein Deal mit Nationalspieler Robin Gosens anzubahnen scheint, hat der Bundesligist nun angeblich die Fühler nach einem früheren Weltmeister ausgestreckt.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, denkt Union über einen Deal mit Leonardo Bonucci nach, der bei Juventus Turin keine Rolle mehr spielt.

Zuvor hatte der italienische Journalist Matteo Moretto von Relevo das Gerücht verbreitet. Die Verhandlungen zwischen den beteiligten Seiten würden bereits laufen, der Spieler sei offen für einen Wechsel.

Der 36 Jahre alte Abwehrspieler wurde bei der Alten Dame aussortiert, unter anderem von der US-Tour des Vereins ausgeschlossen.

Wie viel Wahrheitsgehalt wirklich im Bonucci-Gerücht steckt, wird sich zeigen.

+++ Romelu Lukaku zu Tottenham? (22.18 Uhr) +++

Nach dem Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern München suchen die Spurs dringend einen Kane-Ersatz.

Die Londoner suchen dringend einen neuen Stürmer, nun haben erste Gespräche mit Romelu Lukaku stattgefunden.

Der belgische Nationalspieler ist nach einer Leihe (Inter Mailand) zum FC Chelsea zurückgekehrt und soll ca 40 Millionen Euro kosten. Zwar haben die Spurs mit Richarlison zwar einen Stürmer mit Qualitäten und Ambitionen, mit Lukaku bekäme man noch eine weitere Option und einen interessanten Spielertypen.

+++ Mbappé-Wende noch irrer? (19.32 Uhr) +++

Der 24-Jährige verweigerte eine Vertragsverlängerung, wollte aber noch ein Jahr bei Paris Saint-Germain spielen. PSG wollte jedoch den Vertrag mit dem Stürmerstar verlängern, um ihn im nächsten Jahr nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen.

Und die Wende könnte noch irrer werden: Wie ESPN berichtet, gibt es zwischen Mbappé und seinem Verein gar Gespräche über eine Vertragsverlängerung!

Dem Bericht zufolge ist der Verein derzeit zuversichtlich, was einen Verbleib des Stürmers angeht.

In einem Gespräch am Samstag soll sich der Franzose zu PSG bekannt und offenbar versprochen haben, den Verein 2024 nicht ablösefrei zu verlassen.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi informierte die Mannschaft laut dem Bericht über die neueste Entwicklung um den Nationalspieler.

+++ Bayern-Boss kommentiert Sechser-Suche (14.18 Uhr) +++

Die lange Hängepartie um den Transfer von Harry Kane ist endlich beendet. Noch sind beim FC Bayern aber nicht alle Personalfragen geklärt.

Dass sich Thomas Tuchel eine „holding six“, einen defensiv denkenden Sechser, wünscht, ist längst kein Geheimnis mehr. Einen solchen Spieler, betonte der Trainer der Münchner, habe er nämlich nicht in seinem Kader.

Nun kommentierte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die Kane-Verpflichtung sowie die anhaltende Sechser-Suche. „Das war für uns natürlich ein ungewöhnlicher Transfer. Wer uns kennt, weiß, dass wir uns - wenn wir etwas wollen - nach der Decke strecken, aber auch vernünftig bleiben. Wir werden sehen, was noch passiert“, sagte der 55-Jährige.

Für Tuchel wäre bekanntermaßen Declan Rice die Ideallösung für das defensive Mittelfeld gewesen. Der 24 Jahre alte Engländer entschied sich allerdings für einen Verbleib in London und wechselte von West Ham United zum FC Arsenal.

Samstag, 12. August

+++ Gigant verhandelt mit Bayern über Pavard (18.22 Uhr) +++

Bereits vor Monaten hatte Benjamin Pavard die Chefetage des FC Bayern darüber informiert, den Verein verlassen zu wollen. Doch der Abschied des Weltmeisters von 2018 zögert sich hinaus, weil die Münchner bis dato kein Angebot für den Abwehrspieler erhielten - dies hat sich aber nun offenbar geändert.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, kontaktierte Manchester United den deutschen Rekordmeister. Demnach gebe es aber noch kein „grünes Licht“ vom FCB. Zuvor liefen nach SPORT1-Informationen zuletzt bereits konkrete Verhandlungen zwischen Pavard und den Red Devils.

Dass Bayern-Trainer Thomas Tuchel den Franzosen vor allem nach der Absage von Kyle Walker gerne halten würde, verdeutlichten die Testspiele der Saisonvorbereitung: In jedem Spiel beorderte der Coach den 27-Jährigen, dessen Vertrag nur noch bis 2024 Gültigkeit besitzt, in die Startelf.

Bei ManUnited würde der 49-malige französische Nationalspieler mit Harry Maguire den zweitteuersten Abwehrspieler der Geschichte ablösen. Der ehemalige Manchester-Kapitän, der 2019 für 87 Millionen Euro ins Old Trafford gewechselt war, steht vor einem Wechsel zu West Ham United. ManUnited-Trainer Erik ten Hag hat ihn schon seit über einem Jahr im Blick.

Pavard wird Deutschland also wahrscheinlich nach sieben Jahren, in denen er 174 Bundesliga- und 21 Zweitligapartien bestritt, verlassen.

+++ Buhlt Inter um nächsten Bayern-Star? (11.05 Uhr) +++

Yann Sommer wechselte zu Beginn der Woche vom FC Bayern zu Inter Mailand. Wie die Gazzetta dello Sport nun berichtet, könnte der Champions-League-Finalist erneut seine Fühler nach einem Bayern-Star ausstrecken.

So sollen die Mailänder weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer sein - und dabei auf Eric Maxim Choupo-Moting gestoßen sein. Der Kameruner droht nach der Verpflichtung von Harry Kane wieder ins zweite Glied des FCB zu rücken, was der 34-Jährige nach Inter-Informationen nicht zwingend wolle. Wie die Gazzetta dello Sport fortführt, soll Choupo-Moting rund zehn Millionen Euro kosten.

Der Kameruner stieg in der vergangenen Saison vom Lewandowski-Backup zum gesetzten Stoßstürmer auf und erzielte in 19 Bundesligaspielen zehn Tore. Ob ihn der FC Bayern allerdings als Kane-Backup abgeben will, ist fraglich.

Nach den Abgängen von Romelu Lukaku (Leih-Rückkehr zum FC Chelsea) und Edin Dzeko (Fenerbahce Istanbul) befindet sich Inter auf der Suche nach einem weiteren Stürmer. Marcus Thuram wechselte bereits ablösefrei in die Mode-Metropole Italiens, nun könnte Choupo-Moting aus der Bundesliga folgen.

Freitag, 11. August

+++ Klopps Rekord-Deal dahin? (14.44 Uhr) +++

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool scheinen das Wettbieten um Rekord-Transfer Moises Caicedo gewonnen zu haben - und nun das!

Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, dass der ecuadorianische Mittelfeldspieler den „Reds“ in letzter Minute einen Korb gegeben hat.

Er habe dem FC Chelsea sein Wort gegeben und wolle es halten, darüber habe er Liverpool nun informiert, schrieb Romano bei X, ehemals Twitter. Liverpool trifft am Sonntag (17.30 Uhr) im Rahmen des 1. Spieltags der neuen Saison an der Stamford Bridge auf die Blues.

Jürgen Klopp hatte wenige Stunden zuvor bei der Pressekonferenz den Durchbruch im Poker vermeldet: „Mir wurde gesagt, dass es eine Einigung mit dem Verein gibt.“ Demnach akzeptierte Brighton & Hove Albion ein Angebot über 110 Millionen Pfund (127 Millionen Euro).

Es wäre die höchste Summe für einen Neuzugang in der englischen Premier League - die aktuelle Höchstmarke sind die 121 Millionen Euro, die der FC Chelsea im Winter für Enzo Fernandez gezahlt haben soll.

Brighton hat in dieser Transferperiode bereits den argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister an Liverpool verkauft, das in der kommenden Saison nur in der Europa League antritt.

Bislang war die Verpflichtung von Stürmer Darwin Nunez im Sommer 2022 der Rekordtransfer des LFC. Der Mann aus Uruguay kam für 80 Millionen Euro sofortige Ablöse. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch auf 100 Millionen Euro steigen.

Donnerstag, 10. August

+++ Chelsea macht Klopp Konkurrenz (11.35 Uhr) +++

Sechsmal hat der FC Chelsea schon zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Der vom US-Milliardär Todd Boehly alimentierte Klub hat aber immer noch nicht genug - und könnten nun dem FC Liverpool zum Verhängnis werden.

Jürgen Klopp und die Reds haben ein Auge auf Romeo Lavia geworfen. Der 19 Jahre alte Youngster vom FC Southampton soll nun jedoch auf vom FC Chelsea umworben werden. Blues-Coach Mauricio Pochettino ist laut der Daily Mail bereit, rund 56 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler zu zahlen.

Liverpool buhlt schon länger um die Dienste des belgischen Neu-Nationalspielers, soll jedoch bislang nur 53 Millionen Euro bieten. Zwar ist Klopp sehr angetan von Lavia, wolle ihn jedoch nicht um jeden Preis an die Anfield Road locken, heißt es in dem Bericht.

+++ Ex-BVB-Flirt findet wohl neuen Klub (6.55 Uhr) +++

Edson Álvarez von Ajax Amsterdam steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Nach Informationen von Transfer-Guru Fabrizio Romano hat der Mexikaner bereits einen Vertrag bei West Ham United unterschrieben. Offiziell ist der Transfer jedoch nicht.

Der Londoner Klub schließt damit die Lücke im defensiven Mittelfeld, zuvor war Starspieler Declan Rice für 116 Millionen Euro zum Stadtrivalen Arsenal gewechselt .

Ende Juni waren sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bereits mit Álvarez bereits einig, nach SPORT1-Informationen platzte der Deal allerdings aus mehreren Gründen.

So war der Mittelfeld-Abräumer den Schwarz-Gelben zu teuer. Wie viel West Ham für den 25-Jährigen zahlt, ist noch nicht bekannt.