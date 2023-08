Fußball-Transferticker: Funkt Real dem FC Bayern dazwischen? | Transfer News & Gerüchte

Top-Thema: Funkt Real dem FC Bayern dazwischen? (22.40 Uhr)

Klopps Rekordtransfer dahin (14.15 Uhr)

Verschlägt es Neymar in die MLS? (Do., 23.24 Uhr)

+++ Top-Thema: Bayern-Flirt zu Real? (22.40 Uhr) +++

Auf einmal könnte Real Madrid dem FC Bayern bei einem Torwart-Transfer dazwischenfunken!

Noch am Mittwoch stand Yassine Bonou, genannt „Bono“, nach SPORT1-Informationen auf der Torhüter-Liste des FC Bayern. Um einen adäquaten Ersatz für Manuel Neuer zu finden, soll sich der Rekordmeister um den marokkanischen Nationalkeeper bemühen. Doch ausgerechnet Real Madrid könnte nun ein Hindernis werden.

Nach dem Kreuzbandriss von Stammtorhüter Thibaut Courtois sollen sich nämlich auch die Königlichen nach einem neuen Mann zwischen den Pfosten umschauen - und ebenfalls in Sevilla fündig geworden sein. So berichtet die spanische Marca über bereits laufende Verhandlungen mit dem Ligakonkurrenten.

Auch Real-Trainer Carlo Ancelotti ließ auf der Pressekonferenz vor dem Ligaauftakt am Wochenende die Option offen, einen weiteren Transfer zu tätigen: „In den nächsten Tagen werden wir sehen, ob wir einen weiteren Torhüter in den Kader aufnehmen.“

Für Bounou würden wohl rund 50 Millionen Euro fällig werden, sein Vertrag in Sevilla läuft noch bis 2025.

+++ 14.15 Uhr: Klopps Rekord-Deal dahin? +++

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool scheinen das Wettbieten um Rekord-Transfer Moises Caicedo gewonnen zu haben - und nun das!

Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, dass der ecuadorianische Mittelfeldspieler den „Reds“ in letzter Minute einen Korb gegeben hat.

Er habe dem FC Chelsea sein Wort gegeben und wolle es halten, darüber habe er Liverpool nun informiert, schrieb Romano bei X, ehemals Twitter. Liverpool trifft am Sonntag (17.30 Uhr) im Rahmen des 1. Spieltags der neuen Saison an der Stamford Bridge auf die Blues.

Jürgen Klopp hatte wenige Stunden zuvor bei der Pressekonferenz den Durchbruch im Poker vermeldet: „Mir wurde gesagt, dass es eine Einigung mit dem Verein gibt.“ Demnach akzeptierte Brighton & Hove Albion ein Angebot über 110 Millionen Pfund (127 Millionen Euro).

Es wäre die höchste Summe für einen Neuzugang in der englischen Premier League - die aktuelle Höchstmarke sind die 121 Millionen Euro, die der FC Chelsea im Winter für Enzo Fernandez gezahlt haben soll.

Brighton hat in dieser Transferperiode bereits den argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister an Liverpool verkauft, das in der kommenden Saison nur in der Europa League antritt.

Bislang war die Verpflichtung von Stürmer Darwin Nunez im Sommer 2022 der Rekordtransfer des LFC. Der Mann aus Uruguay kam für 80 Millionen Euro sofortige Ablöse. Durch Bonuszahlungen kann die Summe noch auf 100 Millionen Euro steigen.

Donnerstag, 10. August

+++ 23.24 Uhr: Verschlägt es Neymar in die MLS? +++

Dass Neymar bei Paris Saint-Germain keine Zukunft mehr hat, ist seit Mittwoch bekannt, nachdem die PSG-Bosse dem Brasilianer - zusammen mit Marco Verratti, Frankfurt-Flirt Hugo Ekitiké, Renato Sanches und Juan Bernat - mitteilten, er könne sich einen neuen Klub suchen.

Eine Spur führt nun offenbar in die US-Profiliga MLS, in die es schon Lionel Messi verschlagen hat. Nach Informatonen von L‘Équipe habe einer der beiden Klubs aus Los Angeles ein Angebot für den Superstar abgegeben. Ob es sich dabei um Galaxy oder den Los Angeles FC (LAFC) handelt, geht nicht aus dem Bericht hervor.

Galaxy hat allerdings keinen freien Kaderplatz für Neymar, da Javier Hernandez, Riqui Puig und Douglas Costa die drei internationalen Plätze besetzen. Dagegen wäre beim LAFC einer davon frei, nachdem im Winter Gareth Bale seine Karriere beendet hatte.

Transferexperte Fabrizio Romano hatte zuvor bereits zuvor berichtet, dass es „konkretes Interesse“ an Neymar aus Amerika gebe, insbesondere von LAFC.

+++ 11.35 Uhr: Chelsea macht Klopp Konkurrenz +++

Sechsmal hat der FC Chelsea schon zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Der vom US-Milliardär Todd Boehly alimentierte Klub hat aber immer noch nicht genug - und könnten nun dem FC Liverpool zum Verhängnis werden.

Jürgen Klopp und die Reds haben ein Auge auf Romeo Lavia geworfen. Der 19 Jahre alte Youngster vom FC Southampton soll nun jedoch auf vom FC Chelsea umworben werden. Blues-Coach Mauricio Pochettino ist laut der Daily Mail bereit, rund 56 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler zu zahlen.

Liverpool buhlt schon länger um die Dienste des belgischen Neu-Nationalspielers, soll jedoch bislang nur 53 Millionen Euro bieten. Zwar ist Klopp sehr angetan von Lavia, wolle ihn jedoch nicht um jeden Preis an die Anfield Road locken, heißt es in dem Bericht.

+++ 6.55 Uhr: Ex-BVB-Flirt findet wohl neuen Klub +++

Edson Álvarez von Ajax Amsterdam steht offenbar kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Nach Informationen von Transfer-Guru Fabrizio Romano hat der Mexikaner bereits einen Vertrag bei West Ham United unterschrieben. Offiziell ist der Transfer jedoch nicht.

Der Londoner Klub schließt damit die Lücke im defensiven Mittelfeld, zuvor war Starspieler Declan Rice für 116 Millionen Euro zum Stadtrivalen Arsenal gewechselt .

Ende Juni waren sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund bereits mit Álvarez bereits einig, nach SPORT1-Informationen platzte der Deal allerdings aus mehreren Gründen.

So war der Mittelfeld-Abräumer den Schwarz-Gelben zu teuer. Wie viel West Ham für den 25-Jährigen zahlt, ist noch nicht bekannt.

Álvarez spielt seit 2019 für Ajax. Zuvor war er für CF América in Mexiko aktiv. Der Mittelfeldspieler nahm 2022 an der WM in Katar teil, schied mit der mexikanischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase aus.

Mittwoch, 09. August

+++ Top-Thema: Auch Neymar! PSG macht wohl Tabula rasa (19.37 Uhr) +++

Bei Paris Saint-Germain wird offenbar im großen Stile aussortiert.

Nachdem längst klar ist, dass Kylian Mbappé nach seiner Weigerung, seinen Vertrag zu verlängern, Paris im Sommer verlassen soll, sollen fünf weitere Stars den Abflug machen.

Nach Informationen von RMC Sport teilten am Mittwoch Cheftrainer Luis Enrique und PSG-Berater Luis Campos folgenden fünf Profis mit, dass sie sich einen neuen Verein suchen können: Neymar, Marco Verratti, Renato Sanches, Hugo Ekitike und Juan Bernat.

Die betreffenden Spieler seien nicht für den offiziellen Medientag des französischen Ligaverbands LFP eingeladen worden.

Dies betrifft jedoch nicht nur die genannten Profis, sondern wohl auch diejenigen, die derzeit - zusammen mit Mbappé - zur Trainingsgruppe II gehören. Dazu zählen Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes, Julian Draxler, Abdou Diallo und Colin Dagba.

Es dürfte allerdings fraglich sein, ob PSG sämtliche Profis loswird - vor allem die Superstars Mbappé und Neymar.

Beim Franzosen, der wohl spätestens 2024 zu Real Madrid wechseln wird, steht einen Ablöse von rund 200 Millionen Euro im Raum. Für Neymar, dessen Vertrag erst 2025 endet, soll PSG 150 Millionen Euro fordern.

+++ 22.35 Uhr: Ljubicic-Transfer „komplett ausgeschlossen“ +++

Christian Keller vom 1. FC Köln hat einen bevorstehenden Transfer von Dejan Ljubicic zum VfL Wolfsburg energisch dementiert. „Ich schließe komplett aus, dass Dejan Ljubicic den FC verlässt“, betonte der Sportdirektor am Rande des „Rheinischen Bundesliga-Gipfel“ der Rheinischen Post, an dem auch SPORT1 teilnahm.

Sky hatte zuvor berichtet, dass die Wölfe acht bis zehn Millionen Euro an Ablöse für den österreichischen Nationalspieler bieten und der Mittelfeldspieler beim Effzeh um die Freigabe gebeten haben soll.

+++ 10.25 Uhr: Neymar über Saudi-Arabien zu Barca? +++

Die Gerüchteküche in Paris läuft heiß: Mbappé, Dembélé - und auch um Neymar ranken sich immer wieder Spekulationen. Der Brasilianer wird mit einem PSG-Abschied in Verbindung gebracht, eine spektakuläre Rückkehr zum FC Barcelona, die einst scheiterte, geistert durch die Presse.

Doch wie will der finanziell angeschlagene spanische Meister diesen Mega-Deal stemmen? Laut der spanischen Zeitung Sport hat Barca-Präsident Joan Laporta einen wahnwitzigen Vorschlag: Neymar solle sich einem Klub in Saudi-Arabien anschließen und dann für ein Jahr an die Katalanen ausgeliehen werden.

Demnach soll der berüchtigte Spieler-Agenten Pini Zahavi gemeinsam mit Joan Laporta an einer Umsetzung dessen arbeiten. Das Interesse aus Saudi-Arabien ist nicht neu, Al-Hilal baggert kräftig an Neymar. Ob die Pariser Bosse und Neymar bei diesem Deal mitmachen würden, ist nicht übermittelt.

Am Rande des Tottenham-Testspiels am Sonntag äußerte sich Barca-Trainer Xavi vorsichtig: „Neymar? Ich kann nichts sagen“, antwortete er zu seinem ehemaligen Mitspieler. Er fügte jedoch vielsagend an: „Bis zum Ende des Transfermarktes werden wir sehen.“

Dienstag, 8. August

+++ 22.24 Uhr: Dembélé-Poker vor dem Ende +++

Der Wechsel von Ousmane Dembélé vom FC Barcelona zu PSG steht unmittelbar vor dem Abschluss. „Wir verhandeln mit PSG und hoffen, dass das Thema zeitnah geklärt sein wird“, teilte Barcas Vizepäsident Rafael Yuste im Rahmen des Testspiels der Katalanen gegen die Tottenham Hotspur mit.

„Wir stehen kurz vor dem Abschluss des Transfers von Dembélé zu PSG. Alle Parteien wollen so schnell wie möglich eine Einigung erzielen“, fügte er hinzu. Für den 26 Jahre alten Franzosen, der vornehmlich auf dem rechten Flügel unterwegs ist, soll Barca 50 Millionen Euro Ablöse erhalten.

+++ 14.20 Uhr: United-Flop nach Hoffenheim? +++

Die TSG Hoffenheim steht offenbar kurz davor, Manchester-United-Flop Wout Weghorst zurück in die Bundesliga zu holen! Am vergangenen Samstag stand der Stürmer beim 3:0-Testspielsieg seines aktuellen Klubs FC Burnley gegen Mainz 05 schon nicht mehr im Kader.

Laut Bild-Informationen soll der 31-Jährige auf Leihbasis für eine Saison nach Sinsheim wechseln. Damit wäre für die TSG die Suche nach einem passenden Stürmer pünktlich vor dem ersten Pflichtspiel beendet.

Im Januar 2022 war Weghorst für 17,5 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit spielte der niederländische Nationalspieler die erste Saisonhälfte auf Leihbasis bei Besiktas Istanbul. Im Januar dieses Jahres wechselte der 31-Jährige anschließende bis Saisonende zu Manchester United.

Für die Red Devils war die Leihe des Niederländers allerdings kein gutes Geschäft. In der Premier League erzielte er in 17 Spielen keinen einzigen Treffer und stand in der Liga insgesamt nur dreimal über die vollen 90 Minuten auf dem Spielfeld. Lediglich im EFL-Cup und in der Europa League gelangen ihm jeweils ein Tor.

+++ 7.38 Uhr: Barca-Legende in die Wüste +++

Die Fans träumten von der Wiedervereinigung eines kongenialen Duos bei Inter Miami. Doch nach Sergio Busquets und Jordi Alba bekommt Lionel Messi keinen weiteren ehemaligen Barca-Mitspieler.

Andrés Iniesta, der im Sommer dem japanischen Klub Vissel Kobe den Rücken kehrte, entscheidet sich laut nicht für die USA sondern für die VAE - die Vereinigten Arabischen Emirate.

Der 39 Jahre alte Ex-Regisseur des FC Barcelona schließt sich dem Emirates Club an, der erst in der vergangenen Saison in die erste Liga aufgestiegen ist.

Montag, 7. August

+++ 18.18 Uhr: PSG-Superstar teilt wohl Wechselwunsch mit +++

Lionel Messi hat den Klub schon verlassen, die Zukunft von Kylian Mbappé ist unklar und auch Neymar könnte Paris Saint-Germain in diesem Sommer noch den Rücken kehren. Der Brasilianer soll nun konkret seinen Wechselwunsch hinterlegt haben.

Wie die französische Sportzeitung L‘Équipe am Montag berichtet, habe Neymar der Klubführung am Sonntag mitgeteilt, dass er PSG in der laufenden Transferperiode verlassen will. Diese Entscheidung soll der 31-Jährige nach Gesprächen mit seiner Familie und Star-Berater Pini Zahavi getroffen haben.

Auch das angestrebte Ziel von Neymar ist demnach klar: Der brasilianische Nationalspieler soll eine Rückkehr zum FC Barcelona forcieren. Die Katalanen hatte er 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro gen Frankreich verlassen.

Ob und wie der finanziell angeschlagene Klub aus Barcelona das Gehalt und die Ablöse für Neymar aufbringen kann, bleibt fraglich. Laut L‘Équipe strebe aber auch Barca eine Wiedervereinigung an.

Inzwischen wurde auch Neymars Vater auf den vermeintlichen Wechselwunsch angesprochen - und antwortete laut Transferexperte Fabrizio Romano: „Ich kann eine Nachricht, die nicht passiert ist, nicht bestätigen.“

