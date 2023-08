Fußball-Transferticker: Neuer Interessent für Bayern-Reservist? | Transfer News & Gerüchte

Top-Thema: Neuer Interessent für Bayern-Reservist? (11.53 Uhr)

Topklub wohl an Füllkrug dran (7.28 Uhr)

Wackelt Bayerns Torwart-Deal? (So., 19.50 Uhr)

+++ Top-Thema: Neuer Interessent für Bayern-Reservist? (11.53 Uhr) +++

Im Werben um Ryan Gravenberch ist offenbar ein neuer Kandidat ins Rennen eingestiegen. Neben dem FC Liverpool, der schon seit Monaten um den Mittelfeldspieler des FC Bayern buhlt, soll nun auch Manchester United Interesse an dem Nationalspieler haben. Das berichtet der Daily Mirror.

Beide Klubs schauen sich auf dem Transfermarkt noch nach einem Mittelfeldspieler um. Derweil muss Gravenberch um seine Berufung für Oranje bei der EM fürchten, sollte er bei Bayern bleiben und auf ähnlich wenig Spielzeit kommen wie in der abgelaufenen Saison. In den ersten beiden Pflichtspielen der aktuellen Saison saß der 21-Jährige wieder nur auf der Bank.

Der Niederländer war 2022 für 18,5 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt, hatte in der vergangenen Saison aber in seiner Rolle als Reservist nur wenige Einsatzminuten bekommen und stand dabei nur in sechs Pflichtspielen in der Startelf. Ein Umstand, den der Mittelfeldmann sich sicherlich anders gewünscht hatte.

Jetzt soll Jürgen Klopp mit seinem Verein seine Bemühungen um den Niederländer intensiviert haben, der seinerseits mehr Spielzeiten möchte, um weiter Erfahrung zu sammeln. Klopp hatte zuletzt nach zwei missglückten Transfers den Stuttgarter Kapitän Wataru Endo verpflichtet. Doch da sich vorher sowohl Moisés Caicedo als auch Roméo Lavia gegen Liverpool und für Chelsea entschieden hatten, sucht der Verein mit seinem neuen Sportdirektor Jörg Schmadtke einen weiteren Mittelfeldspieler.

Es bleibt abzuwarten, ob Ryan Gravenberch sich für einen Wechsel nach England entscheidet und ob Bayern ihn überhaupt gehen lassen möchten. Nach SPORT1-Informationen reizt ihn die Premier League auf jeden Fall.

+++ 12.58 Uhr: Wohl kein Pavard-Deal am Montag +++

Der Durchbruch naht offenbar, doch Benjamin Pavard wird voraussichtlich zumindest am Montag nicht vom FC Bayern zu Inter Mailand wechseln. „Wir werden Benjamin Pavard heute nicht als Neuzugang verkünden, aber wir sind in einer guten Position“, sagte Inters Geschäftsführer Giuseppe Marotta laut Transferexperte Fabrizio Romano am Vormittag.

Der Mailand-Boss erklärte weiter: „Wir tun unser Bestes, um Pavard zu verpflichten, wir sind ehrgeizig. Es ist keine Illusion, wir glauben, dass wir es schaffen können.“ Die Gazzetta dello Sport hatte zuvor berichtet, dass Inter sein Angebot für Pavard noch einmal verbessert habe.

Es soll nun bei einer fixen Ablöse von 28 Millionen Euro liegen, weitere fünf Millionen Euro könnten in Bonuszahlungen dazukommen. Der FC Bayern will aber mindestens 30 Millionen Euro für den Franzosen haben.

+++ 7.28 Uhr: Topklub wohl an Füllkrug dran +++

Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug soll das Interesse der AC Mailand geweckt haben. Nach Informationen der Bild wäre Werder Bremen bei einer Ablösesumme ab 20 Millionen Euro bereit, den Angreifer ziehen zu lassen.

Teamchef Clemens Fritz will davon allerdings nichts wissen. „Wir haben bisher kein Angebot erhalten“, sagte er dem Onlineportal Deichstube.

Der Vertrag von Füllkrug läuft noch bis 2025. Der 30-Jährige befindet sich derzeit mit dem Bundesligisten in offenbar zähen Verhandlungen über eine Anhebung seiner Bezüge.

Sonntag, 20. August

+++ 19.50 Uhr: Wackelt Bayerns Torwart-Deal? +++

Scheitert der Wechsel von Daniel Peretz zum FC Bayern doch noch? Der 23 Jahre alte Torhüter von Maccabi Tel Aviv soll der neue Ersatzmann von Sven Ulreich werden. SPORT1 hatte vor einigen Tagen berichtet, dass eine Einigung der Münchner mit dem Keeper kurz bevorstehe.

Doch nun gibt es Berichte, die darauf hindeuten, dass der Deal wackelt. Das israelische Sportportal ONE meldete, dass der israelische Klub die Ablöseforderung für den Keeper mit deutschen Wurzeln erhöht habe. Maccabi soll nun sieben Millionen Euro fordern.

Zuvor hatten der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio und die Bild-Zeitung über ein Angebot der Münchner an Maccabi berichtet. Es soll 4,5 Millionen Euro schwer sein.

Peretz hatte zuletzt bei der U21-EM auf sich aufmerksam gemacht, als er mit Israel bis ins Halbfinale eingezogen war. Im Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft parierte er dabei die Strafstöße von Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam. Der 23-Jährige verfügt auch über die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Münchner hatten auf der Suche nach einem Keeper vor einigen Tagen offenbar einen Kurswechsel vorgenommen. Statt eines Ersatzes für Manuel Neuer – gehandelt wurden unter anderem David de Gea, Bono und Kepa Arrizabalaga – soll jetzt ein Ulreich-Ersatz gesucht werden.

Der 35-Jährige bekommt das Vertrauen der Bosse und geht als Stammtorwart in die neue Saison, bis Neuer wieder einsatzfähig ist. Nach dem Auftaktsieg gegen Werder Bremen (4:0) hatte Trainer Thomas Tuchel erklärt, der Bayern-Kapitän werde in „zwei bis drei Wochen“ wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ulreich hatte sich nach dem Bremen-Spiel schon zu Peretz geäußert. „Es ist ein guter Fang für die Zukunft, der sich dann entwickeln kann“, erzählte Ulreich laut tz-Reporter Manuel Bonke freimütig: „Da hat er mit Manu und mir gute Leute, um etwas zu lernen. Und dann freuen wir uns, wenn er da ist.“

+++ 17.40 Uhr: Krösche bestätigt Angebot für Kolo Muani +++

Was passiert mit Randal Kolo Muani? Der Eintracht-Stürmer wird von Paris Saint-Germain umworben, ist nach SPORT1-Informationen mit dem Klub aus der französischen Hauptstadt einig.

Vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den SV Darmstadt 98 hat sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zu der Personalie geäußert - und ein Angebot für den 24-Jährigen bestätigt. „Es gibt ein Angebot“, sagte Krösche bei DAZN, betonte aber im gleichen Atemzug: „Es entspricht nicht den Erwartungen.“ Zuletzt hatte L‘Équipe berichtet, dass PSG eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro für den Stürmer bieten soll.

„Wir wollen nicht verkaufen. Es macht keinen Sinn über Zahlen zu sprechen. Wir sind sehr froh, dass er hier ist“, erklärte Krösche und betonte: „Es ist nicht unser Ziel ihn zu verkaufen.“

+++ 9.53 Uhr: Mbappé-Wechsel in diesem Sommer vom Tisch? +++

Über die Zukunft von Kylian Mbappé wird in diesem Sommer viel geschrieben, gesprochen und spekuliert. Nachdem er zwischenzeitlich sogar von PSG ausgebootet wurde, ist er mittlerweile wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und hat am Samstag prompt gegen Toulouse getroffen.

Über solche Tore dürften sich die PSG-Fans wohl auch im weiteren Saisonverlauf freuen. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Marca plant Real Madrid, der als großer Favorit für eine Verpflichtung von Mbappé gilt, kein Angebot in diesem Sommer zu machen.

Ihnen sei zu jederzeit bewusst gewesen, dass es ein „unmögliches Unterfangen“ sei. Für ein Umdenken hätte demnach nur der Franzose selbst sorgen können, wenn er einen „Hilferuf“ abgegeben hätte, so schreibt es die Marca.

Die Königlichen werden deshalb erst für die neue Saison einen erneuten Versuch starten, den Superstar in die spanische Hauptstadt zu locken. Angesichts des 2024 auslaufenden Vertrages dürfte es lediglich um die Höhe des Gehalts gehen - sollte es nicht eine erneute Mbappé-Wende in Paris geben.

Denn eine Delegation aus Katar befindet sich laut der as an diesem Wochenende in Paris, um mit der Mbappé-Seite und dann auch mit dem Superstar selbst über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Die spanische Sport-Zeitung berichtet, dass die Verantwortlichen optimistisch seien, da sie sich in der vergangenen Woche Mbappé wieder angenähert haben.

Sollten die Verhandlungen allerdings platzen, wollen die Eigentümer wohl ein öffentliches Bekenntnis von Mbappé, dass er den Klub verlassen will. Interessierte Teams müssten dann in diesem Sommer mindestens 250 Millionen Euro auf den Tisch legen - eine Summe, die Real nicht zahlen will.

Samstag, 19. August

+++ Ulreich bestätigt Torwart-Transfer (09.25 Uhr) +++

Sven Ulreich hat offenbar unfreiwillig den Transfer von Torhüter Daniel Peretz zum FC Bayern verkündet. Nach dem 4:0-Auftakterfolg bei Werder Bremen wurde Ulreich zu seinem vermeintlichen neuen Teamkollegen befragt.

„Es ist ein guter Fang für die Zukunft, der sich dann entwickeln kann“, erzählte Ulreich laut tz-Reporter Manuel Bonke freimütig: „Da hat er mit Manu und mir gute Leute, um etwas zu lernen. Und dann freuen wir uns, wenn er da ist.“

Die Gerüchte um einen Wechsel von Peretz hatten sich Ende der Woche verdichtet. Der 23-Jährige von Maccabi Tel Aviv kostet den Rekordmeister laut übereinstimmender Medienberichte rund zwei Millionen Euro, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen.

Daniel Peretz bei der U21-Europameisterschaft

Im Interview bei DAZN bekräftige Ulreich, dass er „davon ausgehe“, weiterhin die Nummer zwei hinter Manuel Neuer zu bleiben. Neuer, der sich im vergangenen Winter beim Skifahren den Unterschenkel gebrochen hatte, werde laut den Hoffnungen von Trainer Thomas Tuchel „in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen“.

Freitag, 18. August

+++ 19.07 Uhr: Scheitert City-Deal wegen Wettverstößen? +++

Auf der Suche nach einem Ersatz für den lange ausfallenden Kevin De Bruyne hatte Manchester City zuletzt seine Fühler zuletzt nach Lucas Paqueta ausgestreckt. Doch nun berichtet die Daily Mail, dass ein Deal scheitern könnte.

Der Grund: Die FA hat Ermittlungen wegen vermuteter Wettverstöße gegen den 25 Jahre alten Star von West Ham United eingeleitet. Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Chelsea sagte West Hams Manager David Moyes: „Ich habe letzte Woche zugegeben, dass es eine Anfrage von Manchester City gegeben hat, aber mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.“

Bisher soll City rund 70 Millionen Euro für den Brasilianer geboten haben.

+++ 7.33 Uhr: „Operation Cancelo“ vor Abschluss? +++

Der FC Barcelona will noch in dieser Woche den Transfer von Joao Cancelo finalisieren!

Um die „Operation Cancelo“ erfolgreich abzuschließen, stehen die Katalanen seit Donnerstag mit Jorge Mendes, dem Berater des Portugiesen, in Kontakt.

Der Spieleragent ist bereits über den finanziellen Spielraum der Katalanen aufgeklärt und muss im nächsten Schritt versuchen, zusammen mit dem englischen Meister eine Lösung zu finden.

Aktuell kommt für Barcelona offenbar nur Leihe mit realistischer Kaufoption infrage, allerdings besteht derzeit wohl auch Interesse aus Saudi-Arabien an dem Außenverteidiger. In der vergangenen Saison war Cancelo bereits an den FC Bayern ausgeliehen.

Sollte der Transfer platzen, hat der spanische Meister noch Valladolid-Verteidiger Ivan Fresnada als Alternative auf dem Zettel. Sportdirektor Deco befindet sich bereits in Gesprächen mit Real Valladolid, allerdings wurde offenbar auch ein zweites Angebot in Höhe von 8 Millionen Euro abgelehnt.

Barcelona braucht nun schnelle Gewissheit im Fall Cancelo, um im Notfall Fresnada verpflichten zu können, bevor der Transfermarkt Anfang September schließt.

Donnerstag, 18. August

+++ 23.16 Uhr: Bayern-Flirt wechselt nach Saudi-Arabien +++

Der Kaufrausch der saudi-arabischen Profiliga setzt sich ungebremst fort: Am späten Donnerstagabend vermeldete Al-Hilal die Verpflichtung von Keeper Bono vom FC Sevilla.

Der Marokkaner verlässt den spanischen Erstligisten zwei Jahre vor dem Ablauf seines Vertrags. In Saudi-Arabien erhält er ein Arbeitspapier bis 2026. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge bei rund 21 Millionen Euro liegen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Bei Al-Hilal trifft Bono auf eine ganze Reihe von Spielern, die in diesem Sommer aus Europas Topligen gewechselt sind. So ist er ab sofort Teamkollege von Neymar, Malcom, Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic und Kalidou Koulibaly.

+++ 22.58 Uhr: Inter gibt Angebot für Pavard ab +++

Der Inter Mailand drängt auf eine Verpflichtung von Benjamin Pavard. Das erste Angebot des italienischen Topklubs ist aber zu wenig für den FC Bayern!

Denn die Italiener bieten für den Innenverteidiger nach SPORT1-Informationen knapp 25 Millionen Euro. Bayern hat sich ursprünglich eine Ablöse von etwa 45 Millionen Euro - also in einer ähnlichen Region wie bei Lucas Hernández, der zu Paris Saint-Germain wechselte – vorgestellt.

Inzwischen wäre der Rekordmeister aber auch bei einem Angebot von 30 bis 35 Millionen Euro für den 27-Jährigen, dessen Vertrag noch bis Sommer 2024 läuft, gesprächsbereit.

Pavard will unbedingt weg, das registrieren auch die Mitspieler: Der französische Nationalspieler soll nur noch wenig motiviert wirken.

Am Donnerstag hatte sich Trainer Thomas Tuchel zu der Personalie geäußert - und betont: „Benji hat mir gegenüber noch nicht kommuniziert, dass er gehen möchte. Und Stand jetzt liegt auch kein Angebot vor. Bis sich das nicht elementar ändert, zählen wir voll auf ihn.“

Pavard, 2019 aus Stuttgart zum FCB gekommen, hofft auf eine schnelle Lösung. Möglich, dass der Abwehrspieler zum Bundesliga-Auftakt bei Werder Bremen am Freitag noch einen letzten Einsatz bekommt.

+++ 21.15 Uhr: Durchbruch im Poker um Alidou +++

Der Wechsel von Faride Alidou innerhalb der Bundesliga von Frankfurt nach Köln hatte sich bereits seit einigen Tagen angedeutet. Allerdings erwies sich die vom FC gewünschte Kaufoption als Knackpunkt. Denn die Eintracht glaubt weiterhin an das Potenzial des zehnmaligen deutschen U21-Nationalspielers und wollte ihn daher ungern komplett verlieren. Allerdings gelang in den Verhandlungen nun der Durchbruch.

Die Rheinländer planen laut dem kicker, den Außenspieler inklusive Kaufoption ausleihen, zugleich sichert sich die SGE aber eine Rückkaufoption. Diese Informationen kann SPORT1 bestätigen. Nach SPORT1-Informationen liegt die Kaufoption der Kölner bei drei bis vier Millionen Euro.

Sollten die Adler zu einem späteren Zeitpunkt von ihrer Rückkaufoption Gebrauch machen, hätte der „effzeh“ nur einen marginalen Gewinn gemacht. Denn die Rückkaufklausel liegt bei fünf bis sechs Millionen Euro.

Damit würde Alidou, der im vergangenen Sommer von seinem Jugendklub Hamburger SV zur Eintracht gekommen war und einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hatte, Frankfurt bereits nach 21 Pflichtspielen schon wieder verlassen.

Der 22-Jährige stand allerdings nie in der Startelf und erzielte lediglich einen Treffer. Am 12. Oktober traf der Außenspieler im Champions-League-Gastspiel bei den Spurs zum 2:3, was letztendlich zu spät kam.

Die Kölner hingegen bekämen mit Alidou ihren gewünschten antrittsstarken Dribbler - nach einem solchen Spielertypen hatten die Rheinländer nicht erst seit den Verletzungen von Linton Maina und Jan Thielmann gesucht. Wie groß die Not auf der Position ist, verdeutlichte auch das Pokalspiel in Osnabrück. Dort beackerte Denis Huseinbašić, der zuvor in Köln bis auf eine Ausnahme nur im Zentrum agiert hatte, die rechte Seite.

+++ 20.21 Uhr: Union verpflichtet Ex-Nationalstürmer +++

Fußball-Bundesligist Union Berlin rüstet für die Premierensaison in der Champions League weiter auf. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens verkündeten die Eisernen am Donnerstagabend den Transfer von Ex-Nationalstürmer Kevin Volland.

Der 31-Jährige kommt vom Ligue-1-Klub AS Monaco, die Ablöse liegt nach SPORT1-Informationen bei etwas mehr als fünf Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Über die Vertragslaufzeit machte Union keine Angaben.

„Wir haben in jedem der Gespräche mit Kevin gespürt, wie sehr er zurück nach Deutschland und in die Bundesliga wollte. Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in all den Jahren national und international unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf diesen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler“, sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert über den neunten Sommerzugang.

Volland bestätigte seine Freude über die Rückkehr in die Bundesliga. „Ich bin in der Bundesliga aufgewachsen und habe sie nie aus den Augen verloren. Dass ich nun hier bei Union weiterhin die Chance bekomme, auf höchstem Niveau zu spielen, freut mich sehr“, sagte Volland: „Der Verein und die Mannschaft haben viel vor in der kommenden Zeit, ich will mein Bestes geben, um meinen Teil dazu beizutragen.“

Der 15-malige Nationalspieler ist der fünfte Neuzugang für die Offensive nach Mikkel Kaufmann, Benedict Hollerbach, Brenden Aaronson und David Datro Fofana. Volland war vor seinem Wechsel ins Fürstentum vor drei Jahren in der Bundesliga für die TSG Hoffenheim (144 Spiele) und Bayer Leverkusen (148) aktiv.