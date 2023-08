Fußball-Transferticker: Premier-League-Interesse an Draxler? | Transfer News & Gerüchte

Top-Thema: Premier-League-Interesse an Draxler (11.35 Uhr)

BVB-Profi bestätigt Galatasaray-Angebot (07.31 Uhr)

Transfer-Hammer um Salah? (Do., 17.53 Uhr)

+++ Top-Thema: Premier-League-Interesse an Draxler (11.35 Uhr) +++

Paris Saint-Germain hat Julian Draxler gezeigt, dass es keine Verwendung mehr für ihn gibt und in eine Trainingsgruppe von aussortierten Profis gesteckt. Wie Le Parisien berichtet, steht nun aber ein potenzieller Abnehmer für den 29-Jährigen parat.

Dem Bericht zufolge ist der Premier-League-Klub Crystal Palace an einer Verpflichtung von Draxler interessiert. Erste Gespräche mit den PSG-Bossen sollen bereits stattgefunden haben. Obwohl der Mittelfeldspieler einem Wechsel nach London offen gegenüber steht, gebe es allerdings eine Hürde: sein hohes Gehalt.

Draxlers Arbeitspapier in der französischen Hauptstadt läuft noch bis zum Sommer 2024. Laut Informationen von L‘Équipe soll er dort rund sieben Millionen Euro pro Jahr einstreichen. Doch dem Vernehmen nach würde der Ex-Schalker seinen bis 2024 datierten Vertrag gerne auflösen, um mehr Handlungsspielraum zu haben.

Im Januar 2017 war Draxler für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt. Zwischendurch gehörte er zum Kreis der erweiterten Stammspieler, ehe es für den gebürtigen Gladbecker zunehmend bergab ging. Während der vergangenen Saison spielte er leihweise bei Benfica Lissabon - mit mäßigem Erfolg.

+++ BVB-Profi bestätigt Galatasaray-Angebot (07.31 Uhr) +++

Salih Özcan von Borussia Dortmund hat bestätigt, dass er eine Offerte von Galatasaray bekommen hat. Trotz des Interesses aus der Türkei will der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler aber bei den Schwarz-Gelben bleiben.

„Das Angebot kam, sie haben bei meinem Berater angerufen. Galatasaray ist ein großer Verein, generell einer der größten in der Türkei. Aber ich bin voll fokussiert auf die Saison hier, habe noch drei Jahre Vertrag. Was die Zukunft bringt, muss man sehen. Aber ich bin voll zufrieden hier und der Fokus bleibt jetzt Borussia Dortmund“, sagte Özcan gegenüber Sky.

Er denke nicht, dass bis zum Ende des Transferfensters am 1. September „etwas passiert, auf keinen Fall“, untermauerte Özcan. Vertraglich ist der türkische Nationalspieler, der erst vor einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Köln nach Dortmund wechselte, noch bis 2026 an den BVB gebunden. In der vergangenen Bundesliga-Saison stand er immerhin 17 Mal in der Startelf, absolvierte insgesamt 26 Spiele.

Durch die Verpflichtungen von Marcel Sabitzer und Felix Nmecha ist Özcan in der teaminternen Hierarchie allerdings weiter nach hinten gerutscht. Auch an Kapitän Emre Can gibt es derzeit kein Vorbeikommen.

Donnerstag, 24. August

+++ 17.53 Uhr: Transfer-Hammer um Salah? +++

Eigentlich galt bis zuletzt ein kurzfristiger Liverpool-Abgang von Mohamed Salah als quasi ausgeschlossen. Wie das spanische Medium Relevo allerdings berichtet, könnte nun eine neue Entwicklung in die Thematik kommen.

So berichtet das Portal, dass der saudische Spitzenklub Al-Ittihad den Ägypter stark umwirbt und ihn gar zum Topverdiener in der Saudi Pro League machen will - noch vor Cristiano Ronaldo. Salah selbst sei demnach offen für einen Liverpool-Abschied sein, ein erstes Treffen zwischen der Seite des Ägypters und Klubvertretern Al-Ittihads soll es bereits in Dubai gegeben haben.

Laut arabischen Medienberichten könnte Salah einen Dreijahresvertrag unterzeichnen und dabei rund 200 Millionen Euro Gehalt einstreichen, die Reds würden rund 100 Millionen Euro Ablöse erhalten. In Liverpool besitzt Salah noch einen Vertrag bis 2025.

Dass Liverpool seinen Superstar allerdings kurz vor Ende der Transferphase tatsächlich ziehen lässt, gilt als unwahrscheinlich.

Auch Salahs Management hatte zuletzt einen Wechsel bestritten: „Wenn wir vorgehabt hätten, Liverpool in diesem Sommer zu verlassen, dann hätten wir letzten Sommer den Vertrag nicht verlängert.“

Mit Fabinho verlor der englische Spitzenklub bereits in diesem Sommer einen Spieler an Al-Ittihad, wo auch Karim Benzema und N‘Golo Kanté unter Vertrag stehen.

+++ 12.44 Uhr: Nächster Bundesliga-Star zu Klopp? +++

Der FC Liverpool fahndet noch einem linksfüßigen Innenverteidiger - wie schon bei der Verpflichtung von Wataru Endo blicken die Reds auf der Suche nach dem Abwehrspieler nach Deutschland. Wie TalkSport berichtet, zeigt der LFC Interesse an Leverkusens Piero Hincapié.

Billig wäre eine Verpflichtung des Ecuadorianers aber wohl nicht. Denn der 21-Jährige unterschrieb erst im Februar einen Vertrag bis 2027 bei der Werkself.

In den ersten beiden Pflichtspielen der laufenden Spielzeit hatten Ibrahima Konaté und Virgil van Dijk bei den Reds die Innenverteidigung gebildet. Dazu saßen mit Joe Gomez und Joel Matip noch zwei gelernte zentrale Abwehrspieler auf der Bank. Da der Ex-Schalker aber in sein letztes Vertragsjahr geht und Gomez immer wieder aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung steht, soll sich Liverpool auf dieser Position noch verstärken wollen.

Hincapié gehört seit 2021 zum Bayer-Kader und absolvierte in diesen zwei Jahren 57 Bundesligaspiele (zwei Tore). Derzeit arbeitet der Defensivspieler nach seinem Mittelfußbruch an seinem Comeback.

Mittwoch, 23. August

+++ 19.32: Arsenal-Star vor Chelsea-Wechsel? +++

Schlägt der FC Chelsea erneut auf dem Transfermarkt zu? Wie der Daily Mirror berichtet, sollen die Blues ihre Transferaktivitäten noch längst nicht abgeschlossen haben - und ihre Fühler bei einem Stadtrivalen ausgestreckt haben. Dem Bericht zufolge soll Folarin Balogun an die Stamford Bridge wechseln, der in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die Gunners verliehen den 22-jährigen US-Amerikaner an Stade Reims in die französische Ligue 1, wo er in 37 Partien satte 21 Tore erzielen konnte. Wie der Daily Mirror fortführt, könnte sich Arsenal auf einen Verkauf des Talents einlassen, sollte Chelsea eine Ablösesumme von rund 47 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Balogun besitzt bei den Gunners noch einen Vertrag bis 2025.

+++ 7.32 Uhr: Doch noch Happy End für Ramos? +++

Trotz seines gescheiterten Wechsels zu Besiktas, könnte es für Sergio Ramos in der kommenden Saison doch noch ein Happy End in Istanbul geben. Denn der türkische Meister Galatasaray zeigt offenbar Interesse am Innenverteidiger. Einem Bericht der as zufolge schreiten die Gespräche bereits voran und eine Einigung dürfe nicht mehr überraschen.

Allerdings wird Ramos seine Zusage wohl erst frühestens am kommenden Mittwoch geben, weil eine Grundvoraussetzung für seinen Wechsel die Champions League sei. Davon ist Gala nur noch einen Schritt entfernt: In den Playoffs treffen die Löwen auf Molde - Hinspiel am heutigen Mittwoch und Rückspiel am Dienstag.

Aktuell gibt es auch noch Differenzen über Vertragsmodalitäten. So soll der Spanier, der von seinem Bruder Réne Ramos beraten wird, 15 Millionen Euro für zwei Jahre verlangen. Die Istanbuler wollen ihm aber wohl „nur“ einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres bieten und ein Gehalt von fünf Millionen Euro.

Dennoch seien die Verantwortlichen des türkischen Rekordmeisters optimistisch, weil sie mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit punkten wollen. Weil Ramos sich ein großes Projekt wünsche, sein Heimatverein Sevilla ihn nicht zurückholen möchte, sich wohl auch sonst keiner aus den europäischen Topligen für ihn interessiert und seine Frau Pilar Rubio nicht in Saudi-Arabien leben möchte, ist Galatasaray eine naheliegende Option.

Für das Team von Trainer Okan Buruk wäre der 37-Jährige der nächste hochkarätige Neuzugang: Unter anderem wechselte Mauro Icardi fest zu Cim Bom, Wilfried Zaha schloss sich Gala ablösefrei an und Hakim Ziyech kam auf Leihbasis.

Dienstag, 22. August

+++ 14.55 Uhr: Leverkusen hat Barca-Talent auf dem Zettel +++

Bayer Leverkusen hat seine Transferaktivitäten offenbar noch nicht abgeschlossen.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, soll der Werksklub am marokkanischen Linksaußen Abde Ezzalzouli vom FC Barcelona Interesse haben.

Als Ablösesumme sind 20 Millionen Euro im Gespräch. Der 21-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026 bei den Katalanen, die ihn vor zwei Jahren von Hercules Alicante verpflichtet haben.

In der vergangenen Saison war Ezzalzouli an CA Osasuna aus Pamplona von Barca ausgeliehen worden. In 34 Partien erzielte er sechs Treffer und bereite zwei weitere vor.

+++ 10.09 Uhr: Verpflichtet Union einen Europameister?

Für die erste Champions-League-Spielzeit der Vereinsgeschichte rüstet Union Berlin in der aktuellen Transferperiode ordentlich auf. Unter anderem schlossen sich zuletzt mit Robin Gosens und Kevin Volland zwei Spieler, die bereits das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trugen, den Köpenickern an.

Auf der Liste der Eisernen steht offenbar noch mindestens ein weiterer namhafter Spieler - Leonardo Bonucci. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist diese Woche für den Transfer entscheidend. Demnach wartet der Bundesligavierte der abgelaufenen Spielzeit auf grünes Licht vom Innenverteidiger. Die Verhandlungen sollen voranschreiten und Bonucci müsse nun entscheiden.

Dass Union überhaupt mit dem Europameister von 2021 in Verbindung gebracht wird, liegt an dessen Situation bei Juventus Turin. Der 36-Jährige spielt trotz laufenden Vertrags bis 2024 keine Rolle mehr in den Planungen von Coach Massimiliano Allegri und wurde sogar aus dem Kader gestrichen.

Damit der Verteidiger (114 Länderspiele) Chancen auf eine mögliche Nominierung für die EM im kommenden Jahr hat, muss er sich einen neuen Verein suchen.

Montag, 21. August

+++ 19.42 Uhr: Inter mit Bayern einig?

Dass Inter Mailand an Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard interessiert ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano jetzt berichtete, sollen sich Inter und der FC Bayern grundsätzlich einig über einen Wechsel sein.

Laut Romano soll sich die Ablösesumme derzeit auf 30 Millionen Euro belaufen. Zusätzlich sollen zwei bis drei Millionen Euro an Bonuszahlungen zwischen dem Spieler und dem Klub vereinbart worden sein.

Derzeit gibt es jedoch noch eine Sache, die dem Wechsel im Weg steht: Der deutsche Rekordmeister benötigt zuerst einen Ersatz für Pavard, bevor der Transfer über die Bühne gebracht werden kann.

Nachdem der Franzose durch gute Leistungen bei der WM 2018 die Aufmerksamkeit vieler Klubs auf sich gezogen hatte, wechselte er im Juli 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die bayrische Landeshauptstadt.

Insgesamt stand der 27-Jährige bisher in 163 Spielen für den FC Bayern auf dem Platz, in denen er 12 Tore erzielen und zwölf Tore vorbereiten konnte. Mit den Münchnern gewann er unter anderem viermal die deutsche Meisterschaft, einmal die Champions League und einmal den DFB Pokal.

+++ 11.53 Uhr: Neuer Interessent für Bayern-Reservist? +++

Im Werben um Ryan Gravenberch ist offenbar ein neuer Kandidat ins Rennen eingestiegen. Neben dem FC Liverpool, der schon seit Monaten um den Mittelfeldspieler des FC Bayern buhlt, soll nun auch Manchester United Interesse an dem Nationalspieler haben. Das berichtet der Daily Mirror.

Beide Klubs schauen sich auf dem Transfermarkt noch nach einem Mittelfeldspieler um. Derweil muss Gravenberch um seine Berufung für Oranje bei der EM fürchten, sollte er bei Bayern bleiben und auf ähnlich wenig Spielzeit kommen wie in der abgelaufenen Saison. In den ersten beiden Pflichtspielen der aktuellen Saison saß der 21-Jährige wieder nur auf der Bank.

Der Niederländer war 2022 für 18,5 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt, hatte in der vergangenen Saison aber in seiner Rolle als Reservist nur wenige Einsatzminuten bekommen und stand dabei nur in sechs Pflichtspielen in der Startelf. Ein Umstand, den der Mittelfeldmann sich sicherlich anders gewünscht hatte.

Jetzt soll Jürgen Klopp mit seinem Verein seine Bemühungen um den Niederländer intensiviert haben, der seinerseits mehr Spielzeiten möchte, um weiter Erfahrung zu sammeln. Klopp hatte zuletzt nach zwei missglückten Transfers den Stuttgarter Kapitän Wataru Endo verpflichtet. Doch da sich vorher sowohl Moisés Caicedo als auch Roméo Lavia gegen Liverpool und für Chelsea entschieden hatten, sucht der Verein mit seinem neuen Sportdirektor Jörg Schmadtke einen weiteren Mittelfeldspieler.

Es bleibt abzuwarten, ob Ryan Gravenberch sich für einen Wechsel nach England entscheidet und ob Bayern ihn überhaupt gehen lassen möchten. Nach SPORT1-Informationen reizt ihn die Premier League auf jeden Fall.

+++ 12.58 Uhr: Wohl kein Pavard-Deal am Montag +++

Der Durchbruch naht offenbar, doch Benjamin Pavard wird voraussichtlich zumindest am Montag nicht vom FC Bayern zu Inter Mailand wechseln. „Wir werden Benjamin Pavard heute nicht als Neuzugang verkünden, aber wir sind in einer guten Position“, sagte Inters Geschäftsführer Giuseppe Marotta laut Transferexperte Fabrizio Romano am Vormittag.

Der Mailand-Boss erklärte weiter: „Wir tun unser Bestes, um Pavard zu verpflichten, wir sind ehrgeizig. Es ist keine Illusion, wir glauben, dass wir es schaffen können.“ Die Gazzetta dello Sport hatte zuvor berichtet, dass Inter sein Angebot für Pavard noch einmal verbessert habe.

Es soll nun bei einer fixen Ablöse von 28 Millionen Euro liegen, weitere fünf Millionen Euro könnten in Bonuszahlungen dazukommen. Der FC Bayern will aber mindestens 30 Millionen Euro für den Franzosen haben.

+++ 7.28 Uhr: Topklub wohl an Füllkrug dran +++

Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug soll das Interesse der AC Mailand geweckt haben. Nach Informationen der Bild wäre Werder Bremen bei einer Ablösesumme ab 20 Millionen Euro bereit, den Angreifer ziehen zu lassen.

Teamchef Clemens Fritz will davon allerdings nichts wissen. „Wir haben bisher kein Angebot erhalten“, sagte er dem Onlineportal Deichstube.

Der Vertrag von Füllkrug läuft noch bis 2025. Der 30-Jährige befindet sich derzeit mit dem Bundesligisten in offenbar zähen Verhandlungen über eine Anhebung seiner Bezüge.

Sonntag, 20. August

+++ 19.50 Uhr: Wackelt Bayerns Torwart-Deal? +++

Scheitert der Wechsel von Daniel Peretz zum FC Bayern doch noch? Der 23 Jahre alte Torhüter von Maccabi Tel Aviv soll der neue Ersatzmann von Sven Ulreich werden. SPORT1 hatte vor einigen Tagen berichtet, dass eine Einigung der Münchner mit dem Keeper kurz bevorstehe.

Doch nun gibt es Berichte, die darauf hindeuten, dass der Deal wackelt. Das israelische Sportportal ONE meldete, dass der israelische Klub die Ablöseforderung für den Keeper mit deutschen Wurzeln erhöht habe. Maccabi soll nun sieben Millionen Euro fordern.

Zuvor hatten der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio und die Bild-Zeitung über ein Angebot der Münchner an Maccabi berichtet. Es soll 4,5 Millionen Euro schwer sein.

Peretz hatte zuletzt bei der U21-EM auf sich aufmerksam gemacht, als er mit Israel bis ins Halbfinale eingezogen war. Im Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft parierte er dabei die Strafstöße von Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam. Der 23-Jährige verfügt auch über die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Münchner hatten auf der Suche nach einem Keeper vor einigen Tagen offenbar einen Kurswechsel vorgenommen. Statt eines Ersatzes für Manuel Neuer – gehandelt wurden unter anderem David de Gea, Bono und Kepa Arrizabalaga – soll jetzt ein Ulreich-Ersatz gesucht werden.

Der 35-Jährige bekommt das Vertrauen der Bosse und geht als Stammtorwart in die neue Saison, bis Neuer wieder einsatzfähig ist. Nach dem Auftaktsieg gegen Werder Bremen (4:0) hatte Trainer Thomas Tuchel erklärt, der Bayern-Kapitän werde in „zwei bis drei Wochen“ wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ulreich hatte sich nach dem Bremen-Spiel schon zu Peretz geäußert. „Es ist ein guter Fang für die Zukunft, der sich dann entwickeln kann“, erzählte Ulreich laut tz-Reporter Manuel Bonke freimütig: „Da hat er mit Manu und mir gute Leute, um etwas zu lernen. Und dann freuen wir uns, wenn er da ist.“

+++ 17.40 Uhr: Krösche bestätigt Angebot für Kolo Muani +++

Was passiert mit Randal Kolo Muani? Der Eintracht-Stürmer wird von Paris Saint-Germain umworben, ist nach SPORT1-Informationen mit dem Klub aus der französischen Hauptstadt einig.

Vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den SV Darmstadt 98 hat sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zu der Personalie geäußert - und ein Angebot für den 24-Jährigen bestätigt. „Es gibt ein Angebot“, sagte Krösche bei DAZN, betonte aber im gleichen Atemzug: „Es entspricht nicht den Erwartungen.“ Zuletzt hatte L‘Équipe berichtet, dass PSG eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro für den Stürmer bieten soll.

„Wir wollen nicht verkaufen. Es macht keinen Sinn über Zahlen zu sprechen. Wir sind sehr froh, dass er hier ist“, erklärte Krösche und betonte: „Es ist nicht unser Ziel ihn zu verkaufen.“

+++ 9.53 Uhr: Mbappé-Wechsel in diesem Sommer vom Tisch? +++

Über die Zukunft von Kylian Mbappé wird in diesem Sommer viel geschrieben, gesprochen und spekuliert. Nachdem er zwischenzeitlich sogar von PSG ausgebootet wurde, ist er mittlerweile wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und hat am Samstag prompt gegen Toulouse getroffen.

Über solche Tore dürften sich die PSG-Fans wohl auch im weiteren Saisonverlauf freuen. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Marca plant Real Madrid, der als großer Favorit für eine Verpflichtung von Mbappé gilt, kein Angebot in diesem Sommer zu machen.

Ihnen sei zu jederzeit bewusst gewesen, dass es ein „unmögliches Unterfangen“ sei. Für ein Umdenken hätte demnach nur der Franzose selbst sorgen können, wenn er einen „Hilferuf“ abgegeben hätte, so schreibt es die Marca.

Die Königlichen werden deshalb erst für die neue Saison einen erneuten Versuch starten, den Superstar in die spanische Hauptstadt zu locken. Angesichts des 2024 auslaufenden Vertrages dürfte es lediglich um die Höhe des Gehalts gehen - sollte es nicht eine erneute Mbappé-Wende in Paris geben.

Denn eine Delegation aus Katar befindet sich laut der as an diesem Wochenende in Paris, um mit der Mbappé-Seite und dann auch mit dem Superstar selbst über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Die spanische Sport-Zeitung berichtet, dass die Verantwortlichen optimistisch seien, da sie sich in der vergangenen Woche Mbappé wieder angenähert haben.

Sollten die Verhandlungen allerdings platzen, wollen die Eigentümer wohl ein öffentliches Bekenntnis von Mbappé, dass er den Klub verlassen will. Interessierte Teams müssten dann in diesem Sommer mindestens 250 Millionen Euro auf den Tisch legen - eine Summe, die Real nicht zahlen will.

Samstag, 19. August

+++ Ulreich bestätigt Torwart-Transfer (09.25 Uhr) +++

Sven Ulreich hat offenbar unfreiwillig den Transfer von Torhüter Daniel Peretz zum FC Bayern verkündet. Nach dem 4:0-Auftakterfolg bei Werder Bremen wurde Ulreich zu seinem vermeintlichen neuen Teamkollegen befragt.

„Es ist ein guter Fang für die Zukunft, der sich dann entwickeln kann“, erzählte Ulreich laut tz-Reporter Manuel Bonke freimütig: „Da hat er mit Manu und mir gute Leute, um etwas zu lernen. Und dann freuen wir uns, wenn er da ist.“

Die Gerüchte um einen Wechsel von Peretz hatten sich Ende der Woche verdichtet. Der 23-Jährige von Maccabi Tel Aviv kostet den Rekordmeister laut übereinstimmender Medienberichte rund zwei Millionen Euro, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen.

Daniel Peretz bei der U21-Europameisterschaft