Mbappé-Transfer diesen Sommer offenbar vom Tisch

Über die Zukunft von Kylian Mbappé wird in diesem Sommer viel geschrieben, gesprochen und spekuliert. Nachdem er zwischenzeitlich sogar von PSG ausgebootet wurde, ist er mittlerweile wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und hat am Samstag prompt gegen Toulouse getroffen .

PSG will Mbappé vom Verbleib überzeugen

Die Königlichen werden deshalb erst für die neue Saison einen erneuten Versuch starten, den Superstar in die spanische Hauptstadt zu locken. Angesichts des 2024 auslaufenden Vertrages dürfte es lediglich um die Höhe des Gehalts gehen - sollte es nicht eine erneute Mbappé-Wende in Paris geben.

Denn eine Delegation aus Katar befindet sich laut der as an diesem Wochenende in Paris, um mit der Mbappé-Seite und dann auch mit dem Superstar selbst über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Die spanische Sport-Zeitung berichtet, dass die Verantwortlichen optimistisch seien, da sie sich in der vergangenen Woche Mbappé wieder angenähert haben.