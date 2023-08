Transfermarkt: Buhlt Inter um nächsten Bayern-Star?

So sollen die Mailänder weiterhin auf der Suche nach einem Stürmer sein - und dabei auf Eric Maxim Choupo-Moting gestoßen sein. Der Kameruner droht nach der Verpflichtung von Harry Kane wieder ins zweite Glied des FCB zu rücken, was der 34-Jährige nach Inter-Informationen nicht zwingend wolle. Wie die Gazzetta dello Sport fortführt, soll Choupo-Moting rund zehn Millionen Euro kosten.

Choupo-Moting wieder nur Sturm-Backup?

Der Kameruner stieg in der vergangenen Saison vom Lewandowski-Backup zum gesetzten Stoßstürmer auf und erzielte in 19 Bundesligaspielen zehn Tore. Ob ihn der FC Bayern allerdings als Kane-Backup abgeben will, ist fraglich.