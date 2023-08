Transfermarkt: Wolfsburg vor Mega-Deal! Van de Ven wohl zu Tottenham

Nach wochenlangen Verhandlungen wird in Kürze eine Einigung zwischen Wolfsburg und dem Klub aus der Premier League erwartet, berichtet The Athletic .

Demnach kassiert der Bundesligist für den 22 Jahre alten Niederländer, der seinen Vertrag in Wolfsburg erst im März vorzeitig bis 2027 verlängert hatte, eine Ablösesumme von bis zu 50 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen.

Van de Ven vor Wechsel zu Tottenham

Der Innenverteidiger, der nie einen Hehl daraus gemacht hatte, in der Premier League auflaufen zu wollen, soll bei den Spurs zeitnah den Medizincheck absolvieren und auf der Insel einen Vertrag bis 2028 erhalten.

Van de Ven, der 2021 für 3,5 Millionen Euro vom FC Volendam zu den Niedersachen gewechselt war, sicherte sich in der vergangenen Spielzeit einen Stammplatz in Wolfsburg.

So viel kassiert Bayern für Sommer

Nächster Bayern-Abgang bahnt sich an

Nachdem er in seiner Debütsaison - auch verletzungsbedingt - nur fünf Bundesliga-Partien bestritten hatte, stand der niederländische U21-Nationalspieler 2022/23 in 33 Ligapartien in der Startelf.