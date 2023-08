Transferticker: Steht das Datum für den Mbappé-Knall? Aktuelle Transfer News, Gerüchte & Fakten

Top-Thema: Steht das Datum für den Mbappé-Knall? (Sa., 17.52 Uhr)

BVB-Flirt bald Rice-Nachfolger? (10.27 Uhr)

Dembélé-Ersatz für Barca von ManCity? (Sa., 9.02 Uhr)

+++ Top-Thema: Steht das Datum für den Mbappé-Knall? (17.52 Uhr) +++

Die Zukunft von Kylian Mbappé beherrscht seit Wochen den internationalen Transfermarkt. Da der 24-Jährige seinen Vertrag nicht verlängern will, könnte er PSG im kommenden Sommer ablösefrei verlassen.

Offenbar soll sich der französische Nationalspieler bereits über einen Wechsel zu Real Madrid im Sommer 2024 einig sein. PSG wiederum will seinen Stürmerstar keinesfalls ablösefrei verlieren.

Le Parisien berichtet nun, dass die Königlichen beim aktuell vom Teamtraining ausgeschlossenen Superstar schon jetzt ernst machen wollen.

Demnach plant der Verein für den 15. August den großen Knall. Dann soll Real das erste offizielle Angebot für einen Kauf in diesem Sommer bei Paris einreichen.

Der französische Hauptstadtklub soll zuletzt ein Angebot von Al-Hilal in Höhe von 300 Millionen Euro akzeptiert haben, doch Mbappé habe der L‘Équipe zufolge jegliche Gespräche mit dem Klub aus Saudi-Arabien abgelehnt.

+++ 10.27: BVB-Flirt bald Rice-Nachfolger? +++

Edson Alvarez von Ajax Amsterdam ist im aktuellen Transfersommer ein sehr begehrter Spieler. Nachdem wie von SPORT1 berichtet der FC Bayern und Borussia Dortmund aus dem Poker um den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler ausgestiegen sind, gilt nun West Ham United als Favorit um eine Verpflichtung.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano vermeldet hat, haben die Hammers das erste Angebot für den Mexikaner abgeben. Dabei soll sich das Paket auf rund 35 Millionen Euro belaufen. Beim Londoner Klub würde er der Nachfolger von Declan Rice werden, der zum FC Arsenal gewechselt ist.

Darüber hinaus sollen sich West Ham und Alvarez, dessen Vertrag in Amsterdam bis 2025 läuft, schon geeinigt haben, sodass es nur noch an den Ajax-Verantwortlichen liegt, den Transfers über die Bühne zu bringen. Der Spieler soll seinem aktuellen Arbeitgeber gesagt haben, dass er den nächsten Schritt machen möchte.

Bis Ende Juni galt der BVB als Topfavorit auf eine Verpflichtung, doch dann nahmen die Bosse Abstand von einem Transfer. Wie SPORT1 erfuhr, soll vor allem Trainer Edin Terzic den Daumen gesenkt haben.

Auch die Bayern waren für einen Alvarez-Transfer kurz in der Gerüchteküche dabei, doch wie von SPORT1 Mitte Mai berichtet, haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, kein Angebot für den Mittelfeldspieler abzugeben.

Samstag, 5. August

+++ 9.02 Uhr: City-Star als Dembélé-Ersatz? +++

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem Ersatz für Ousmane Dembélé. Dabei sollen die Verantwortlichen ein Auge auf Bernardo Silva von Manchester City geworfen haben.

Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo vermeldet, hat die Verpflichtung des portugiesischen Offensivspielers höchste Priorität bei den Katalanen. Zudem wird berichtet, dass der 28-Jährige nach Barcelona wechseln möchte und zu Not auf einen Transfer drängen würde.

Laut des Berichts soll City-Trainer Pep Guardiola seinem Schützling versprochen haben, dass sie ihn ziehen lassen, wenn ihnen ein adäquates Angebot auf dem Tisch liegen würde.

Silva soll bereits seit seiner Kindheit davon geträumt haben, für Barca aufzulaufen. Aus diesem Grund hat er offenbar in den letzten Wochen lukrative Angebot von Paris Saint-Germain sowie aus Saudi Arabien abgelehnt haben. Für ihn steht bei einem Wechsel fest: Barcelona oder nichts!

Wie die katalanische Zeitung Sport zuletzt berichtet hat, sollen die Barca-Verantwortlichen die anstehende Verkaufssumme von Dembélé (Wechsel zu PSG) als erstes Angebot für den Portugiesen abgegeben haben. Allerdings waren wohl die 50 Millionen Euro für die City-Verantwortlichen zu niedrig.

Silva besitzt in Manchester noch einen Vertrag bis 2025. Daher haben die Verantwortlichen keinen Druck, ihn zu verkaufen. Zumal laut Transfermarkt.de sein Marktwert auf 80 Millionen Euro taxiert wird.

Freitag, 04. August

+++ 17.25 Uhr: Wechselt Ex-BVB-Profi in die 2. Liga? +++

Maximilian Philipp steht offenbar beim VfL Wolfsburg auf dem Abstellgleis. Zwar hat der 29 Jahre alte Angreifer in der Autostadt noch einen Vertrag bis 2025, doch Trainer Niko Kovac scheint kein großer Fan von Philipp zu sein.

Bereits in der vergangenen Rückrunde war er an Liga-Kontrahent Werder Bremen ausgeliehen. Dort überzeugte er jedoch auch nicht. Aus diesem Grund steht nun wieder eine Leihe im Raum.

Wie die Rheinische Post berichtet, hat Zweitligist Fortuna Düsseldorf Interesse an dem Offensivspieler bekundet. Dort könnte Philipp der Nachfolger von Dawid Kownacki werden, der in diesem Sommer ablösefrei nach Bremen gewechselt ist.

Seine Karriereleiter zeigt seit einigen Jahren nach unten. Zwischen 2014 und 2017 spielte der 29-jährige in der 1. sowie 2. Bundesliga für den SC Freiburg. Anschließend wechselte er für rund 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

Diese Kapitel endete 2019. Philipp ging im Anschluss daran nach Russland zu Dinamo Moskau. Es folgte nach einem Jahr zunächst eine Leihe nach Wolfsburg, ehe 2021 der endgültige Wechsel zum VfL vollzogen wurde.

+++ 16.45 Uhr: Chelsea offenbar heiß auf PSG-Mittelfeldspieler +++

Der FC Chelsea ist weiterhin aus der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, nachdem N‘golo Kante den Verein in Richtung Saudi Arabien verlassen hat sowie Mateo Kovacic zu Manchester City gewechselt ist.

Bislang galt Moises Caicedo von Brighton & Hove Albion als heißester Kandidat. Allerdings beißen sich die Chelsea-Bosse bei den Bemühungen die Zähne aus, denn zuletzt schlug Brighton ein Angebot von rund 93 Millionen Euro aus.

Aus diesem Grund müssen sich die Blues nach Alternativen umschauen, sofern Brighton nicht noch einknickt. Dabei sind die Verantwortlichen laut Informationen von Evening Standard auf Leandro Paredes von Paris Saint-Germain gestoßen. Der 29-jährige Argentinier hat bei den Franzosen nur noch für die kommende Saison einen Vertrag und soll Medienberichten zufolge bei PSG nicht mehr eingeplant sein.

In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an Juventus Turin verliehen und kam in 39 Partien zum Einsatz.

Neben des Argentiniers soll Chelsea auch einen ehemaligen Bundesliga-Spieler als Alternative auf dem Zettel haben. Wie The Athletic berichtet, ist Chelsea ins Rennen um Tyler Adams von Premier-League-Absteiger Leeds United eingestiegen.

Dort besitzt der Mittelfeldspieler, der zwischen 2019 und 2022 bei RB Leipzig unter Vertrag stand, noch einen Kontrakt bis 2027 und soll in diesem eine Ausstiegsklausel von 23 Millionen Euro verankert haben.

+++ 10.23 Uhr: Kane-Nachfolger gefunden? +++

Harry Kane ist bekanntlich heiß vom FC Bayern umworben. Und die Tottenham Hotspur haben nun offensichtlich schon einen potenziellen Nachfolger für die Zukunft gefunden. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, haben sich die Spurs die Dienste von Sturmtalent Alejo Véliz gesichert.

Der 19 Jahre alte Mittelstürmer aus Argentinien kommt von seinem Ausbildungsklub Rosario Central und soll 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Womöglich wird er aber im ersten Schritt noch einmal bis Ende 2023 an Rosario zurück verliehen. Das soll auch von der Entwicklung von Harry Kane abhängen.

Donnerstag, 3. August

+++ 20.22 Uhr: Das Ende einer Endlos-Posse +++

Das Warten hat für Daichi Kamada ein Ende! Der Japaner, der seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt zum 30. Juni auslaufen ließ und seitdem vereinslos war, hat nach langem Hin und Her einen neuen Arbeitgeber.

Lazio Rom verkündete am Donnerstagabend bei Twitter, dass sie den 26-Jährigen verpflichten. Der Deal hatte sich bereits angekündigt. Damit spielt Kamada auch in der kommenden Saison in der Champions League.

In einem Video des Klubs sitzt Kamada in einem Fahrzeug und hat bereits den Schal um. Er richtet seine Worte bereits zu den Fans und meint: „Forza, Lazio.“

Auch mit Lazio-Ligakonkurrent AC Mailand wurde Kamada zuletzt in Verbindung gebracht.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

+++ 10.59 Uhr: Schnappt sich dieser Klub Cancelo? +++

Bahnt sich ein Transfer von Joao Cancelo zum FC Barcelona an? Die Katalanen und Manchester City sollen sich laut TalkSPORT bereits in Gesprächen über einen Wechsel befinden.

Da Ousmane Dembélé den Meister in Richtung Paris verlässt, sind die Verantwortlichen der Katalanen auf der Suche nach einem Ersatz auf der Außenbahn.

Der 29-jährige Cancelo spielt bei Manchester City unter Pep Guardiola in den Planungen offenbar keine Rolle mehr und soll verkauft werden.

Zuletzt war der portugiesische Nationalspieler für die Rückrunde an den FC Bayern ausgeliehen, wo er vier Vorlagen und einem Tor zur Meisterschaft der Münchner beitrug .

Der Außenverteidiger steht eigentlich noch bis 2027 in Manchester unter Vertrag, könnte jetzt aber mit dem Erlös aus dem Dembélé-Verkauf nach Barcelona gelockt werden.

Mittwoch, 2. August

+++ 17.50 Uhr: Nächster Star vor Saudi-Wechsel +++

Der Kaufrausch der Saudi-Klubs geht munter weiter!

Nun steht offenbar auch Marco Llorente vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Wie The Athletic berichtet, steht der Wechsel des Mittelfeldspielers von Atlético Madrid zu Al-Ahli kurz bevor.

Als Ablöse sollen die Rojiblancos umgerechnet rund 23 Millionen Euro für den spanischen Nationalspieler einstreichen.

Sollte der Deal durchgehen, trifft Llorente bei seinem neuen Klub auf einige prominente Namen. Llorente würde dann Teamkollege von Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Edouard Mendy und Roberto Firmino.

+++ 17.31 Uhr: Eintracht-Abgang fast fix +++

Der Wechsel von Djibril Sow zum FC Sevilla ist beinahe in trockenen Tüchern. Um 15.04 Uhr kam der Schweizer, begleitet von seiner Familie, am Airport in Frankfurt an. SPORT1 erwischte den Mittelfeldspieler vor seiner Abreise am Airport.

Nach seinem Check-In ging es für Sow in Richtung San Francisco. Dort absolviert sein neuer Klub FC Sevilla das Trainingslager. Obwohl die Andalusier nur noch bis Samstag in Kalifornien weilen, wollten sie Sow unbedingt dazu holen und schnell integrieren.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Um 17.30 Uhr ist die Maschine Richtung amerikanischer Westküste abgehoben. Sow wird dann seinen Medizincheck absolvieren.