Fußball-Transferticker: Keine Bayern-Wende bei Gravenberch | Transfer News & Gerüchte

Top-Thema: Keine Wende bei Gravenberch (20.03 Uhr)

Liverpool lehnt Mega-Angebot ab (17.08 Uhr)

Félix‘ Atlético-Abgang angeblich fix (12.06 Uhr)

+++ Top-Thema: Keine Wende bei Gravenberch (20.03 Uhr) +++

Ryan Gravenberch steht unmittelbar vor einem Wechsel vom FC Bayern zum FC Liverpool. Nach SPORT1-Informationen hat auch der geplatzte Wechsel von Joao Palhinha keinen Einfluss auf den Transfer des Niederländers.

Demnach wird der Wechsel des 21-Jährigen definitiv über die Bühne gehen. Die Reds haben den Mittelfeldspieler bereits registriert.

Gravenberch wird den Münchnern eine fixe Ablöse von 40 Millionen Euro einbringen - weitere fünf Millionen Euro könnten in Bonuszahlungen noch drauf kommen.

Der Niederländer war im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam nach München gekommen. Durch seinen Abgang stehen Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit Konrad Laimer, Joshua Kimmich und Leon Goretzka „nur“ drei zentrale Mittelfeldspieler zur Verfügung.

+++ 17.08 Uhr: Liverpool lehnt Mega-Angebot ab +++

Im Werben um Mohamed Salah lässt Al-Ittihad nicht locker. Wie unter anderem die Sender BBC und Sky Sports berichteten, soll der saudische Meister dem FC Liverpool umgerechnet rund 175 Millionen Euro (150 Millionen Pfund) geboten haben.

Außerdem vermeldete Transfer-Experte Santi Aouna, dass dem 31-Jährigen bei Al-Ittihad ein langfristiger Vertrag bis 2027 und eine Botschafterrolle winke. Im Gesamtpaket müsste der Verein, bei dem Ex-Liverpool-Profi Fabinho und der frühere Real-Madrid-Star Karim Benzema spielen, gar rund 500 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Dem Bericht zufolge wolle Salah dem Deal zustimmen, falls sich die Reds überzeugen lassen. Doch Liverpool blieb hart, lehnte die lukrative Offerte ab. Trainer Jürgen Klopp hatte einen Wechsel des Offensivstars zum wiederholten Mal ausgeschlossen.

„Unsere Haltung bleibt dieselbe. Da gibt es absolut keinen Zweifel“, sagte Klopp. Auch die Daily Mail schrieb, dass Salah in diesem Sommer keine Freigabe mehr erhalten werde. An den LFC ist Salah vertraglich noch bis 2025 gebunden.

+++ Félix‘ Atlético-Abgang angeblich fix (12.06 Uhr) +++

Joao Félix steht kurz vor einem spektakulären Wechsel vom Atlético Madrid zum FC Barcelona, berichtet die spanische Sportzeitung Marca am Freitagmittag.

Beide Klubs haben bereits eine Vereinbarung getroffen, wobei die genaue Ablösesumme noch unbekannt ist, heißt es weiter. Der hoch verschuldete FC Barcelona habe laut dem Bericht für den Transfer des Portugiesen die finanziellen Bedingungen im Rahmen des Financial Fair Play erfüllt.

Félix, der 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica Lissabon zu Atlético wechselte, fehlte am heutigen Freitag, dem Deadline Day des Transferfensters, bereits aus „persönlichen Gründen“ beim Training, wie sein Noch-Arbeitgeber Atlético bekannt gab. Laut Marca würde sich der 23-Jährige mit dem Wechsel zu Barca seinen Traum erfüllen, im Trikot der Blaugrana zu spielen.

+++ 11.59 Uhr: XXL-Offerte für Salah? +++

Verlässt Mohamed Salah den FC Liverpool kurz vor dem Ende des Transferfensters?

Laut einem Bericht von The Athletic soll Al-Ittihad aus Saudi-Arabien ein mündliches Angebot über 100 Millionen Pfund zuzüglich umfangreicher Boni für den Ägypter abgegeben haben. Diese XXL-Offerte habe Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp allerdings umgehend abgelehnt, heißt es weiter.

Demnach bleibt Salah zumindest vorerst in Liverpool, für den Moment ist er unverkäuflich. Das Transferfenster in Saudi-Arabien ist allerdings noch bis zum 20. September geöffnet.

+++ 10.28 Uhr: Ex-Werder-Star vor Inter-Deal +++

Macht Inter Mailand am Deadline Day den nächsten Deal perfekt? Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht Davy Klaassen vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zu den Nerazzurri. Auch die Gazzetta dello Sport berichtete von dem bevorstehenden Deal.

Der 30-Jährige soll sich bereits in der italienischen Metropole aufhalten, um den Medizincheck zu absolvieren. Beim Champions-League-Finalisten winkt Klaassen ein Vertrag bis 2025.

Vor seiner Zeit bei Ajax spielte der Niederländer auch zwei Jahre für Werder Bremen in der Bundesliga, steuerte in 81 Spielen 16 Tore und 13 Assists bei. Bei Inter dürfte Klaassen auf viele weitere Neuzugänge treffen, unter anderem Yann Sommer und Benjamin Pavard (vom FC Bayern gekommen).

+++ 10.08 Uhr: BVB steigt aus Transferpoker aus! +++

Armel Bella-Kotchap und der BVB - das wird wohl nix! Nach SPORT1-Informationen steigen die Dortmunder aus dem Transferpoker um den deutschen Nationalspieler vom FC Southampton aus.

Der 21 Jahre alte Abwehrspieler hofft auf eine Rückkehr in die Bundesliga, saß zuletzt bereits auf gepackten Koffern. Neben der Borussia zeigte auch der FC Bayern Interesse an Bella-Kotchap.

In München wäre der zweimalige A-Nationalspieler allerdings nur Innenverteidiger Nummer vier, auch in Dortmund hätte er den Konkurrenzkampf mit Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle annehmen müssen.

Als große Hürde erwiesen sich in den vergangenen Tagen jedoch vor allem die Forderungen der Saints bezüglich der Leihgebühr für die anstehende Saison sowie die Höhe einer möglichen Kaufoption im Sommer 2024.

Zwar soll Southampton zuletzt in Sachen Leihgebühr deutliche Zugeständnisse gemacht haben, zumindest der BVB schlägt vor Ende des Bundesliga-Transferfensters um 18 Uhr aber wohl nicht mehr zu.

+++ 09.50 Uhr: Bayern vor Einigung mit Wunschspieler +++

Der FC Bayern steht unmittelbar vor einer Einigung mit dem FC Fulham über einen Transfer von Wunschspieler Joao Palhinha.

Nach SPORT1-Informationen soll sich die Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler auf 50 Millionen Pfund (rund 58 Millionen Euro) belaufen, hinzu könnten acht Millionen Pfund (rund 9,3 Millionen Euro) an Bonuszahlungen kommen.

Der 28-jährige Portugiese selbst ist sich mit dem deutschen Rekordmeister bereits einig und möchte unbedingt nach München wechseln. Inzwischen hat auch Fulham-Coach Marco Silva grünes Licht für den Transfer gegeben, die Fulham-Verantwortlichen prüfen den Deal nun final.

Palhinha war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach London gewechselt. In der vergangenen Premier-League-Saison absolvierte der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler, der als klassischer Sechser gilt, 35 Spiele für Fulham, in denen er immer in der Startelf stand und drei Tore erzielte.

+++ 09.42 Uhr: Verlässt Juan Bernat PSG? +++

Schließt Juan Bernat das Kapitel PSG vorerst? Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll Benfica Lissabon eine Leihe des Spaniers am Deadline Day abschließen. L‘Équipe hatte von dem bevorstehenden Deal zunächst berichtet. Im Raum soll eine einjährige Leihe des 30-Jährigen stehen,

Bernat war 2018 für fünf Millionen Euro vom FC Bayern nach Paris gewechselt und absolvierte seither 128 Spiele für die Franzosen. In der laufenden Saison spielte der Linksverteidiger allerdings keine Rolle mehr.

+++ 06:48 Uhr: Ex-Bayern-Star Coutinho in die Wüste? +++

Der Transfer des ehemaligen Bayern-Spielers Philippe Coutinho in die Qatar Stars League wird immer wahrscheinlicher. Der Verein Al-Duhail SC aus Katar soll Interesse an dem 31-Jährigen angemeldet haben. Transferexperte Fabrizio Romano schrieb auf X (ehem. Twitter), dass der Deal zwischen Aston Villa und dem katarischen Team kurz vor dem Abschluss stehe.

Der Brasilianer kam im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro aus Barcelona zu Aston Villa, nachdem er in der vorangegangenen Rückrunde bereits an den englischen Traditionsklub ausgeliehen war. Sein derzeitiger Vertrag läuft bis 2026.

Laut Romano hat Coutinho bereits seit rund einer Woche dem Transfer in den Wüstenstaat zugestimmt. Neben Al-Duhail hatten Besiktas Istanbul und Betis Sevilla Interesse an dem Edeltechniker verkündet.

Diese Teams scheinen in der Planung des Flügelstürmers jedoch keine Rolle zu spielen. Noch in der Saison 2019/2020 spielte Coutinho auf Leihbasis für den FC Bayern München und gewann dort neben der Meisterschaft und dem Pokal auch die Champions League.

In der Saison 2022/23 blieb Coutinho bei Villa jedoch hinter den Erwartungen und erzielte in 20 Premier-League-Spielen lediglich ein Tor.

Donnerstag, 31. August

+++ 21.43 Uhr: Spielt Hojbjerg bei Bayern-Deal eine Nebenrolle? +++

Der FC Bayern arbeitet weiter an einer Verpflichtung von Joao Palhinha, ein erstes Angebot der Münchner hat der FC Fulham nach Informationen von SPORT1 abgelehnt. Während weiter gefeilscht wird, sucht der englische Erstligist aber auch schon nach einem potenziellen Nachfolger.

Wie unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben die „Cottagers“ bei Tottenham Hotspur wegen Pierre Emile Höjbjerg nachgefragt. Der ehemalige Spieler des FC Bayern bekleidet die selbe Position wie Palhinha.

Dass eine Einigung mit Spurs-Boss Daniel Levy aber nicht einfach zu erzielen ist, dürfte mittlerweile bekannt sein. Der berühmt-berüchtigte Geschäftsmann machte seinem Ruf als knallharter Verhandlungspartner zuletzt beim Transfer von Harry Kane zum FCB alle Ehre.

Höjbjerg spielte zu Beginn seiner Karriere drei Jahre lang für die Bayern. Seit 2020 ist der 28-Jährige für die Spurs aktiv.

+++ 20.54 Uhr: PSG-Boss äußert sich zu Kolo Muani +++

Ein Transfer von Streikprofi Randal Kolo Muani vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zu Paris Saint-Germain ist weiter fraglich. Ob der Angreifer bleibe, könne er auch einen Tag vor Schließung des Wechselfensters „wirklich nicht sagen. Man muss sehen, was bis dahin passiert“, betonte Sportvorstand Markus Krösche bei RTL: „Es ist grundsätzlich so, dass wir gewisse Forderungen haben. Wir sind im Austausch.“

Nach Informationen von SPORT1 geht es dabei nicht nur um Kolo Muani, sondern auch dessen potenziellen Nachfolger Hugo Ekitiké. Dieser könnte als Ersatz von PSG nach Frankfurt kommen.

Die Verantwortlichen um Krösche herum sind überzeugt von dessen Qualitäten. Sollte die Summe für Kolo Muani stimmen und Ekitiké verrechnet werden, wäre das kein Einknicken vor PSG, sondern eine durchaus gewollte Lösung.

PSG-Präsident Nasser Al Khelaifi bestätigte derweil am Rande der Auslosung für die Gruppenphase der Champions League lediglich, dass man an Kolo Muani interessiert sei. Er betonte dabei aber auch: „Wir sind immer noch weit entfernt von einer Einigung mit Frankfurt.“

Kolo Muani war am Mittwoch in den Streik getreten und ohne Erlaubnis nach Paris gereist. Er fehlte deshalb im Rückspiel der Playoffs zur Conference League gegen Lewski Sofia.

„Er ist Spieler von Eintracht Frankfurt. Sicherlich ist das Verhalten nicht optimal. Es ist eine schwierige Situation für ihn, die viel Einfluss auf ihn hat“, führte Krösche aus. Es sei allerdings nie die Absicht der SGE gewesen, diesen „sehr wichtigen Spieler“ zu verkaufen.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Lewski, mit dem sich die Eintracht für die Gruppenphase der Conference League qualifizierte, sagte Krösche: „Wir sind in Gesprächen, dann wird man sehen, was passiert.“

+++ 13.11 Uhr: Gladbach bedient sich bei Union Berlin +++

Nächster Neuzugang für Borussia Mönchengladbach! Wie die Fohlen am Donnerstag bekanntgaben, wechselt Stürmer Jordan Siebatcheu auf Leihbasis von Union Berlin an den Niederrhein. „Jordan ist ein klassischer Mittelstürmer“, sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport. „Er ist ein Ankerspieler vorne im Zentrum, einer, der Bälle festmachen kann. Ein bundesliga-erfahrener Mann, der unserer Offensive gut tun wird.“

Wie Gladbach meldet, haben die Fohlen zudem eine Kaufoption für den 27-jährigen US-Amerikaner. Gladbachs Trainer Gerardo Seoane kennt Siebatcheu noch aus der gemeinsamen Zeit beim Berner Club Young Boys in der Schweiz.

Für Union Berlin lief der Stürmer in 44 Pflichtspielen auf und erzielte dabei fünf Tore. Nach den Verpflichtungen von unter anderem David Datro Fofana und Kevin Volland zählte Jordan in Berlin nur noch zu den Reservisten.

+++ 12.40 Uhr : Fix! Lukaku wechselt erneut in die Serie A +++

Romelu Lukaku zieht es mal wieder nach Italien. Nach zwei Leihen zu Inter Mailand wechselt der vertraglich noch bis 2026 an Chelsea gebundene Belgier wieder in die Serie A - dieses mal geht es nach Rom, wie der Klub verkündete. Dort schließt sich der bullige Stürmer der AS Roma unter Cheftrainer Jose Mourinho auf Leihbasis an.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, sollen die Römer keine Kaufoption für den Linksfuß besitzen. Lukaku fungiert als Ersatz von Stürmer Tammy Abraham, der aufgrund einer Knieverletzung noch bis nächstes Jahr ausfallen wird.

„Der Empfang, den ich von diesem Verein und seinen Fans erhalten habe, hat mich begeistert und mir noch mehr Motivation gegeben, für meine neue Mannschaft alles zu geben“, schwärmte der 30 Jahre alte belgische Nationalspieler, nachdem er am Flughafen in Rom von etwa 7000 Roma-Fans empfangen wurde.

Geflogen wurde seine Maschine übrigens von Klub-Besitzer Dan Friedkin höchstpersönlich, der seinen Top-Transfer als leidenschaftlicher Pilot kurzerhand selbst nach einflog.

„Zu wissen, dass Lukaku sich für die Roma entschieden hat, kann uns nur große Zufriedenheit bereiten“, zeigte sich Roma-Manager Tiago Pinto ebenfalls begeistert. „Mit seiner Ankunft gewinnen wir mehr Erfahrung, Professionalität und Siegeswillen.“

+++ 8.04 Uhr: Barca-Juwel vor Wechsel zu Brighton +++

Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion will sich voraussichtlich für die laufende Saison verstärken. Laut Transferexperte Fabrizio Romano handelt es sich dabei um Ansu Fati, den jungen Superstar vom FC Barcelona.

Der 20-Jährige werde demnach für ein Jahr ohne Kaufoption nach Südengland ausgeliehen und reise schon am Donnerstag zu seinem neuen Klub auf die Insel.

Ansu Fati hatte bereits mit 16 Jahren sein erstes Champions-League-Spiel für die Katalanen absolviert und ist damit der jüngste CL-Debütant der Vereinsgeschichte. Sein Vertrag läuft noch bis 2027 und beinhaltet eine unglaubliche Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro. Er galt als Nachfolger von Lionel Messi und übernahm nach dessen Abgang auch seine Rückennummer.

In den bisherigen drei Ligaspielen kam der Flügelstürmer jedoch lediglich als Einwechselspieler zum Einsatz, das neue Toptalent Lamine Yamal hat sich in die Startelf gespielt. Der FC Barcelona ist bekanntlich in Geldnot und möchte daher die Bezahlung von Ansu Fatis Gehalt von Brighton übernehmen lassen.

+++ 11.41 Uhr: Köln-Rückkehr? Das sagt Modeste +++

Kommt es in der Bundesliga kurz vor Schließung des Transferfensters zu einer spektakulären Rückholaktion?

Vor rund einem Jahr hatte Stürmer Anthony Modeste den 1. FC Köln Richtung Borussia Dortmund verlassen, um die Möglichkeit zu nutzen, in der Champions League zu spielen und etwas mehr Geld zu verdienen. Mittlerweile ist der Franzose vereinslos, hält sich beim Regionalligisten Fortuna Köln fit.

Parallel sucht der 1. FC Köln noch einen Stürmer, nachdem Mark Uth und Davie Selke derzeit nicht zur Verfügung stehen. Wie Modeste erklärte, sei eine Rückkehr zu den Domstädtern nicht ausgeschlossen: „Ich bin frei. Man weiß nie, wie es kommt“, sagte der 35-Jährige der Bild.

Es wäre seine zweite Rückkehr zum 1. FC Köln, nachdem er bereits 2017 die Kölner nach einer starken Saison gen China verlassen hatte. Seine erste Rückkehr sorgte unter den Fans für gespaltene Emotionen, einige Fans verziehen ihm den Wechsel nach China nie wirklich. Auch jetzt ist die Meinung unter den Anhängern geteilt.

Klubchef Christian Keller schloss einen Wechsel gegenüber der Bild grundsätzlich nicht aus, er wolle keine Transferaktivitäten kommentieren. Für den Effzeh erzielte der 35-jährige Modeste bislang in 157 Pflichtspielen beeindruckende 79 Tore und trug jeweils dazu bei, dass sich Köln in den vergangenen sechs Jahren zweimal für das internationale Geschäft qualifizierte.

Mittwoch, 30. August

+++ 23.54 Uhr: Chelsea durchbricht für BVB-Flirt wohl die Milliarden-Grenze +++

Der FC Chelsea macht auf dem Transfermarkt offenbar munter weiter und greift nach Cole Palmer vom englischen Meister Manchester City. Wie unter anderem der Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wollen die Blues den 21-Jährigen unbedingt verpflichten.

Englischen Medienberichten zufolge soll ihnen Palmer rund 45 Millionen Pfund (etwa 52 Millionen Euro) wert sein. Wie SPORT1 berichtete, war auch Borussia Dortmund an dem Angreifer interessiert. City-Trainer Pep Guardiola hatte zuletzt über Palmer gesagt: Ich glaube nicht, dass ein Leihgeschäft zustande kommen wird. Entweder bleibt er oder er wird verkauft, aber ich denke, eine Leihe wird nicht stattfinden.“

Sollte der Deal mit Chelsea nun tatsächlich über die Bühne gehen, hätte Chelsea unter Eigentümer Todd Boehly die Marke von einer Milliarde Pfund in Transfersummen überschritten. Das entspräche 1,16 Milliarden Euro. Das Konsortium um den US-Amerikaner Boehly hatte den Verein erst im Mai 2022 übernommen.

+++ 16.18 Uhr: ManCity vor Deal mit Wolves-Profi +++

Manchester City steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers. Der 25-Jährige soll rund 55 Millionen Euro kosten, schreibt The Athletic.

Nunes kann im zentralen Mittelfeld sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden. Bei den Wolves, denen er sich nach einem Wechsel von Sporting Lissabon erst vor einem Jahr angeschlossen hat, steht er aktuell noch bis 2027 unter Vertrag.

City-Talent Tommy Doyle wird dafür voraussichtlich nach Wolverhampton wechseln. Der 21-Jährige ist zumindest was die Position angeht ein Eins-zu-Eins-Ersatz für Nunes. Bei dem Leihdeal soll eine Kaufoption in Höhe von über fünf Millionen Euro integriert sein.

+++ 16.05 Uhr: Die nächste irre Wende bei Mbappé? +++

In Kylian Mbappés Transfer-Posse geht es hin und her. Glaubt man nun der spanischen Zeitung vozpopuli, könnte der PSG-Star doch noch in diesem Sommer nach Madrid zu den Königlichen wechseln. Angeblich könnte der Transfer schon in Kürze bekanntgegeben werden.

Wie die Zeitung aus vereinsnahen Quellen erfahren haben will, soll Real-Präsident Florentino Pérez planen, den Franzosen ein Angebot für den 24-Jährigen zu unterbreiten. Eine Ablösesumme wurde nicht genannt, jedoch soll die anfänglich geforderte Ablöse von den Parisern um 50 Millionen Euro reduziert worden sein, um eine Einigung zu ermöglichen.

Laut dem Bericht habe der Abgang von Stürmer Karim Benzema nach Saudi-Arabien und die kürzliche Verletzung von Flügelstürmer Vinicius Junior zu einem Umdenken bei Präsident Pérez geführt, der den Mbappé-Poker nun beschleunigen will, um die französische Tormaschine endlich in die spanische Hauptstadt zu lotsen.

Um das zu bewerkstelligen, soll Mbappé bei den Königlichen zum bestbezahltesten Spieler werden und bis zu 50 Millionen Euro pro Jahr verdienen - auch wenn er damit weit weniger als aktuell noch in Paris verdienen würde.

Die Priorität von PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi sei es hingegen, für Mbappé noch eine Ablöse zu kassieren, anstatt ihn im kommenden Sommer ohne Gegenzahlung zu verlieren - vor allem mit Hinblick auf die finanziellen Regelungen der UEFA und einem sich immer mehr anbahnenden Transfer von Eintracht Frankfurts Star Randal Kolo Muani, der für PSG ebenfalls teuer werden würde.

+++ 11.56 Uhr: Neuer Bayern-Macher kündigt Top-Stars an +++

Der neue Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat weitere Top-Stars für die Zukunft angekündigt. „Wichtig ist, dass wir unsere Ziele erreichen, wirtschaftlich und sportlich. Es ist wichtig, Top-Talente zu entwickeln und nicht nur teure Stars zu kaufen. Aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus“, erklärte der 46-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch.

Es werde „auch in Zukunft so sein, dass wir richtig gute Top-Stars zu uns holen. Wir wollen den einen oder anderen aus dem Campus durchführen. Wichtig ist der Mix aus beidem zusammen, damit wir eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz zusammen haben“, sagte Freund weiter.

Der Österreicher übernimmt ab dem 1. September die Position des Sportdirektors beim FC Bayern. Er tritt damit in die Fußstapfen von Hasan Salihamidzic, der zum Ende der vergangenen Saison entlassen wurde. Zuvor hatte Freund bei Red Bull Salzburg gearbeitet.

Die Bayern hatten in diesem Sommer mit Harry Kane den teuersten Transfer der Bundesliga-Geschichte eingetütet.

Dienstag, 29. August

+++ 11.22 Uhr: Transfer-Hickhack um Bayer-Profi +++

Transfer-Wirrwarr um Leverkusen-Profi Nadiem Amiri: Der 26-Jährige war am Montag mit einem Privatjet nach England geflogen, um mit den Verantwortlichen von Leeds United erneut Gespräche zu führen und sich sowohl die Stadt als auch das Trainingsgelände des Premier-League-Klubs anzuschauen.

Trotz guter Gespräche sagte Amiri den Engländern aber erneut ab - zum insgesamt dritten Mal. Das berichten Medien übereinstimmend. Schon am Mittwoch sowie Freitag hatte der Deutsch-Afghane Leeds eine Absage erteilt - zwischendurch jedoch sein Ja-Wort gegeben.

Grund für die neuerliche Absage soll die baldige Geburt seines ersten Sohnes sein sowie die Sorge, mit Leeds länger in der Zweitklassigkeit zu spielen. United war in der vergangenen Saison abgestiegen.

Die Engländer sind nach dem Hin und Her nun gezwungen, den für Amiri vorgesehenen Kaderplatz schnellstmöglich verlässlich zu besetzen. Amiri hat bei Leverkusen noch einen Vertrag bis 2024. Der Mittelfeldspieler darf die Werkself bei einem passenden Angebot verlassen.

Montag, 29. August

+++ 19.12 Uhr: Schlägt RB bei der Eintracht zu? +++

Bedient sich RB Leipzig erneut in der Bundesliga? Nach SPORT1-Informationen steht Frankfurt-Verteidiger Christopher Lenz vor einem Wechsel zu den Roten Bullen. Die Vereine sollen demnach kurz vor einer Einigung stehen. Sky berichtete zuerst.

Die Ablöse soll sich nach SPORT1-Informationen auf deutlich weniger als die zunächst kolportierten zwei Millionen Euro belaufen. Das Finanzvolumen beträgt demnach nur rund eine Million Euro, der Deal beinhaltet zudem keine Boni.

In Leipzig wäre Lenz die von Trainer Marco Rose gesuchte Alternative für Nationalspieler David Raum. Lenz habe sich bereits in Europa bewiesen und wäre aufgrund seiner deutschen Sprachkenntnisse und demnach einfacher zu gestaltenden Integration ins Mannschaftsgefüge die Wunschlösung.

Der 28-Jährige wechselte im Juli 2021 von Union Berlin nach Hessen und absolvierte seitdem 53 Pflichtspiele für die Eintracht. Im Team von Trainer Dino Toppmöller ist Lenz allerdings hinter Phillip Max nur zweite Wahl.

Auch Werder Bremen soll Interesse am Frankfurter gehabt, letztendlich aber den Daumen gesenkt haben. Eine Unterschrift in Sachsen steht noch aus, der Deal könnte zeitnah über die Bühne gehen.

+++ 11.24 Uhr: Neuer Sechser? Bayern-Boss lässt aufhorchen +++

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen hat sich beim ewigen Sechser-Thema erneut zu Wort gemeldet. „Zum Glück haben wir noch ein paar Tage. Deswegen würde ich noch um etwas Geduld bitten“, sagte der 55-Jährige bei der Vorstellung von Keeper Daniel Preetz am Montag.

Auf die Frage, wann der Rekordmeister endlich Licht ins Dunkel bringe, sagte Dreesen: „Ich glaube, es bleibt noch ein bisschen dunkel.“

Trainer Thomas Tuchel wünscht sich weiterhin einen neuen Spieler für die „Holding Six“. Das brachte der 49-Jährige auch am Sonntag nach dem 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg zum Ausdruck.

Der Rekordmeister hatte sich in der laufenden Sommer-Transferperiode vergeblich um einen Spieler für die Sechser-Position bemüht, darunter Declan Rice, der einen Wechsel zum FC Arsenal vorzog.

Zuletzt hatte Joshua Kimmich die Rolle im Mittefeld bekleidet. Neben ihm spielte Leon Goretzka, der auch schon beim Auftakt in Bremen den Vorzug vor Konrad Laimer bekommen hatte.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte jüngst betont, die Bayern seien im Mittelfeld gut genug aufgestellt.

Sonntag, 27. August

+++ 19.18 Uhr: Transfer von Lindström steht kurz bevor +++

Jesper Lindström steht kurz vor einem Wechsel zum SSC Neapel, auch mit weiteren italienischen Topklubs wird der dänische Nationalspieler in Verbindung gebracht. „Man kann davon ausgehen, dass da in den nächsten Tagen etwas passiert“, sagte Toppmöller.

Er ergänzte nach dem 1:1 (1:0) Unentschieden bei Ligakonkurrent Mainz 05: „Es kann gut sein, dass ein Transfer über die Bühne geht. Das hat auch Einwirkung auf die Mannschaft. Wir hätten ihn gerne aufgestellt, aber die Kommunikation war klar, von daher kann man davon ausgehen, dass er noch wechseln könnte.“ Ähnlich äußerte sich auch Sportvorstand Markus Krösche.

Bei Lindström wollte die Eintracht ursprünglich mindestens 30 Millionen Euro, zwischenzeitlich war sogar von 35 Millionen Euro die Rede. Von RB Leipzig lehnte der Klub noch eine 25-Millionen-Euro-Offerte ab. Lindström ist noch bis 2026 ohne Ausstiegsklausel gebunden. Am Samstag gab es noch keine Offerte, das änderte sich am Sonntag. Lindström stand sogar noch im Kader, wurde aber nicht mehr eingewechselt.

+++ 10.02 Uhr: Leverkusen verkündet nächsten Deal +++

Bayer Leverkusen verleiht seinem Kader auch nach zwei überzeugenden Auftaktsiegen weitere Tiefe. Am Sonntag gab der Werksklub die Verpflichtung des 24-jährigen Engländers Nathan Tella vom FC Southampton bekannt. Der Flügelspieler erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Als Ablöseforderung standen zuletzt 20 Millionen Euro im Raum. Der 1,73 Meter große Tella war vor Beginn der vergangenen Saison vom damaligen Premier-League-Klub Southampton an den Zweitligisten FC Burnley in die englische Championship verliehen worden.

Als Ablöseforderung standen zuletzt 20 Millionen Euro im Raum. Der 1,73 Meter große Tella war vor Beginn der vergangenen Saison vom damaligen Premier-League-Klub Southampton an den Zweitligisten FC Burnley in die englische Championship verliehen worden.

Tella kam auf 17 Treffer und fünf Vorlagen für Burnley und war einer der Garanten für den Premier-League-Aufstieg des Klubs. Zum 1. Juli kehrte er nach Southampton zurück.

Samstag, 26. August

+++ 14.07 Uhr: Sánchez-Rückkehr perfekt +++

Der chilenische Nationalstürmer Alexis Sánchez kehrt zurück an alte Wirkungsstätte. Der 34-Jährige läuft künftig wieder für Inter Mailand in der Serie A auf und unterzeichnete dort einen Einjahresvertrag. Das teilte der italienische Topklub am Samstag mit.

Sánchez war erst im letzten Sommer nach Frankreich zu Olympique Marseille gewechselt, erzielte dort 18 Treffer in der vergangenen Saison.

Sánchez war erst im letzten Sommer nach Frankreich zu Olympique Marseille gewechselt, erzielte dort 18 Treffer in der vergangenen Saison.

Der zweimalige Sieger der Copa América gilt als einer der besten chilenischer Fußballer der Geschichte, gewann mit Inter bereits 2021 die italienische Meisterschaft. Bei der Nerazzurri trifft er auf den ehemaligen Gladbacher Marcus Thuram und den Österreicher Marko Arnautovic und dürfte mit den beiden um den Sturmplatz neben dem argentinischen Weltmeister Lautaro Martínez konkurrieren.

+++ 13.36 Uhr: Bayer offenbar vor nächstem Coup +++

Gelingt Bayer Leverkusen damit der nächste Coup in diesem Transferfenster? Nach Deals wie etwa mit Granit Xhaka, Victor Boniface oder Josip Stanisic steht offenbar der nächste vielversprechende Spieler vor einem Wechsel zur Werkself.

Wie The Athletic und Sky berichten, ist sich Leverkusen mit Premier-League-Absteiger FC Southampton über einen Transfer von Nathan Tella einig. Demnach soll der Flügelstürmer eine Ablöse in Höhe von 23,3 Millionen Euro kosten.

Vermeldet wird zudem, dass der 24-Jährige bereits am Samstag den Medizincheck absolvieren und einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben soll. Tella könnte Moussa Diaby ersetzen, der in die Premier League zu Aston Villa gewechselt war.

Der Engländer mit nigerianischen Wurzeln stammt aus der Jugend des FC Arsenal und hat in der vergangenen Saison bei seiner Leihe zum FC Burnley mit 17 Toren und fünf Assists in der zweiten englischen Liga für Furore gesorgt.

+++ 11.19 Uhr: Draxler liegt Angebot aus der Wüste vor +++

Wo liegt die Zukunft von Julian Draxler? Dem Offensivspieler von Paris Saint-Germain liegt offenbar ein lukratives Angebot vor. Das verriet sein Berater Roger Wittmann der Bild.

„Julian hat ein Angebot aus Middle East (Mittlerer Osten, Anm. d. Red.), das ist sehr großrahmig“, sagte Wittmann. Noch sei allerdings nicht klar, ob Draxler den Schritt auch antrete: „Er hat aber im Moment auch ein familiäres Thema zu bewältigen. Daher weiß ich es nicht, ob er es jetzt macht.“

Eine Rückkehr in die Bundesliga, wo Draxler schon für den FC Schalke und den VfL Wolfsburg spielte, sei derweil „Stand heute völlig ausgeschlossen.“ Der Gang in die Wüste sei dagegen „sicher eine Option“.

Wittmann rät sogar zu dem Wechsel: „Wenn ein Spieler heute dorthin gehen kann, sollte er es machen. Ich würde es jedem Spieler empfehlen. Es ist etwas völlig anderes als China oder Russland.“

Zuletzt war Draxler auch mit einem Transfer zum englischen Erstligisten Crystal Palace in Verbindung gebracht worden. Der 29-Jährige steht in Paris noch bis 2024 unter Vertrag, eine Zukunft hat er dort aber nicht mehr.

Freitag, 25. August

+++ 11.35 Uhr: Neue Option für Draxler +++

Paris Saint-Germain hat Julian Draxler gezeigt, dass es keine Verwendung mehr für ihn gibt und in eine Trainingsgruppe von aussortierten Profis gesteckt. Wie Le Parisien berichtet, steht nun aber ein potenzieller Abnehmer für den 29-Jährigen parat.

Dem Bericht zufolge ist der Premier-League-Klub Crystal Palace an einer Verpflichtung von Draxler interessiert. Erste Gespräche mit den PSG-Bossen sollen bereits stattgefunden haben. Obwohl der Mittelfeldspieler einem Wechsel nach London offen gegenüber steht, gebe es allerdings eine Hürde: sein hohes Gehalt.

Draxlers Arbeitspapier in der französischen Hauptstadt läuft noch bis zum Sommer 2024. Laut Informationen von L‘Équipe soll er dort rund sieben Millionen Euro pro Jahr einstreichen. Doch dem Vernehmen nach würde der Ex-Schalker seinen bis 2024 datierten Vertrag gerne auflösen, um mehr Handlungsspielraum zu haben.

Im Januar 2017 war Draxler für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Paris gewechselt. Zwischendurch gehörte er zum Kreis der erweiterten Stammspieler, ehe es für den gebürtigen Gladbecker zunehmend bergab ging. Während der vergangenen Saison spielte er leihweise bei Benfica Lissabon - mit mäßigem Erfolg.

+++ 7.31 Uhr: BVB-Profi bestätigt Galatasaray-Angebot +++

Salih Özcan von Borussia Dortmund hat bestätigt, dass er eine Offerte von Galatasaray bekommen hat. Trotz des Interesses aus der Türkei will der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler aber bei den Schwarz-Gelben bleiben.

„Das Angebot kam, sie haben bei meinem Berater angerufen. Galatasaray ist ein großer Verein, generell einer der größten in der Türkei. Aber ich bin voll fokussiert auf die Saison hier, habe noch drei Jahre Vertrag. Was die Zukunft bringt, muss man sehen. Aber ich bin voll zufrieden hier und der Fokus bleibt jetzt Borussia Dortmund“, sagte Özcan gegenüber Sky.

Er denke nicht, dass bis zum Ende des Transferfensters am 1. September „etwas passiert, auf keinen Fall“, untermauerte Özcan. Vertraglich ist der türkische Nationalspieler, der erst vor einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Köln nach Dortmund wechselte, noch bis 2026 an den BVB gebunden. In der vergangenen Bundesliga-Saison stand er immerhin 17 Mal in der Startelf, absolvierte insgesamt 26 Spiele.

Durch die Verpflichtungen von Marcel Sabitzer und Felix Nmecha ist Özcan in der teaminternen Hierarchie allerdings weiter nach hinten gerutscht. Auch an Kapitän Emre Can gibt es derzeit kein Vorbeikommen.

Donnerstag, 24. August

+++ 17.53 Uhr: Transfer-Hammer um Salah? +++

Eigentlich galt bis zuletzt ein kurzfristiger Liverpool-Abgang von Mohamed Salah als quasi ausgeschlossen. Wie das spanische Medium Relevo allerdings berichtet, könnte nun eine neue Entwicklung in die Thematik kommen.

So berichtet das Portal, dass der saudische Spitzenklub Al-Ittihad den Ägypter stark umwirbt und ihn gar zum Topverdiener in der Saudi Pro League machen will - noch vor Cristiano Ronaldo. Salah selbst sei demnach offen für einen Liverpool-Abschied sein, ein erstes Treffen zwischen der Seite des Ägypters und Klubvertretern Al-Ittihads soll es bereits in Dubai gegeben haben.

Laut arabischen Medienberichten könnte Salah einen Dreijahresvertrag unterzeichnen und dabei rund 200 Millionen Euro Gehalt einstreichen, die Reds würden rund 100 Millionen Euro Ablöse erhalten. In Liverpool besitzt Salah noch einen Vertrag bis 2025.

Dass Liverpool seinen Superstar allerdings kurz vor Ende der Transferphase tatsächlich ziehen lässt, gilt als unwahrscheinlich.

Auch Salahs Management hatte zuletzt einen Wechsel bestritten: „Wenn wir vorgehabt hätten, Liverpool in diesem Sommer zu verlassen, dann hätten wir letzten Sommer den Vertrag nicht verlängert.“

Mit Fabinho verlor der englische Spitzenklub bereits in diesem Sommer einen Spieler an Al-Ittihad, wo auch Karim Benzema und N‘Golo Kanté unter Vertrag stehen.

+++ 12.44 Uhr: Nächster Bundesliga-Star zu Klopp? +++

Der FC Liverpool fahndet noch einem linksfüßigen Innenverteidiger - wie schon bei der Verpflichtung von Wataru Endo blicken die Reds auf der Suche nach dem Abwehrspieler nach Deutschland. Wie TalkSport berichtet, zeigt der LFC Interesse an Leverkusens Piero Hincapié.

Billig wäre eine Verpflichtung des Ecuadorianers aber wohl nicht. Denn der 21-Jährige unterschrieb erst im Februar einen Vertrag bis 2027 bei der Werkself.

In den ersten beiden Pflichtspielen der laufenden Spielzeit hatten Ibrahima Konaté und Virgil van Dijk bei den Reds die Innenverteidigung gebildet. Dazu saßen mit Joe Gomez und Joel Matip noch zwei gelernte zentrale Abwehrspieler auf der Bank. Da der Ex-Schalker aber in sein letztes Vertragsjahr geht und Gomez immer wieder aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung steht, soll sich Liverpool auf dieser Position noch verstärken wollen.

Hincapié gehört seit 2021 zum Bayer-Kader und absolvierte in diesen zwei Jahren 57 Bundesligaspiele (zwei Tore). Derzeit arbeitet der Defensivspieler nach seinem Mittelfußbruch an seinem Comeback.

Mittwoch, 23. August

+++ 19.32: Arsenal-Star vor Chelsea-Wechsel? +++

Schlägt der FC Chelsea erneut auf dem Transfermarkt zu? Wie der Daily Mirror berichtet, sollen die Blues ihre Transferaktivitäten noch längst nicht abgeschlossen haben - und ihre Fühler bei einem Stadtrivalen ausgestreckt haben. Dem Bericht zufolge soll Folarin Balogun an die Stamford Bridge wechseln, der in der vergangenen Saison auf sich aufmerksam gemacht hat.

Die Gunners verliehen den 22-jährigen US-Amerikaner an Stade Reims in die französische Ligue 1, wo er in 37 Partien satte 21 Tore erzielen konnte. Wie der Daily Mirror fortführt, könnte sich Arsenal auf einen Verkauf des Talents einlassen, sollte Chelsea eine Ablösesumme von rund 47 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Balogun besitzt bei den Gunners noch einen Vertrag bis 2025.

+++ 7.32 Uhr: Doch noch Happy End für Ramos? +++

Trotz seines gescheiterten Wechsels zu Besiktas, könnte es für Sergio Ramos in der kommenden Saison doch noch ein Happy End in Istanbul geben. Denn der türkische Meister Galatasaray zeigt offenbar Interesse am Innenverteidiger. Einem Bericht der as zufolge schreiten die Gespräche bereits voran und eine Einigung dürfe nicht mehr überraschen.

Allerdings wird Ramos seine Zusage wohl erst frühestens am kommenden Mittwoch geben, weil eine Grundvoraussetzung für seinen Wechsel die Champions League sei. Davon ist Gala nur noch einen Schritt entfernt: In den Playoffs treffen die Löwen auf Molde - Hinspiel am heutigen Mittwoch und Rückspiel am Dienstag.

Aktuell gibt es auch noch Differenzen über Vertragsmodalitäten. So soll der Spanier, der von seinem Bruder Réne Ramos beraten wird, 15 Millionen Euro für zwei Jahre verlangen. Die Istanbuler wollen ihm aber wohl „nur“ einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres bieten und ein Gehalt von fünf Millionen Euro.

Dennoch seien die Verantwortlichen des türkischen Rekordmeisters optimistisch, weil sie mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit punkten wollen. Weil Ramos sich ein großes Projekt wünsche, sein Heimatverein Sevilla ihn nicht zurückholen möchte, sich wohl auch sonst keiner aus den europäischen Topligen für ihn interessiert und seine Frau Pilar Rubio nicht in Saudi-Arabien leben möchte, ist Galatasaray eine naheliegende Option.

Für das Team von Trainer Okan Buruk wäre der 37-Jährige der nächste hochkarätige Neuzugang: Unter anderem wechselte Mauro Icardi fest zu Cim Bom, Wilfried Zaha schloss sich Gala ablösefrei an und Hakim Ziyech kam auf Leihbasis.

Dienstag, 22. August

+++ 14.55 Uhr: Leverkusen hat Barca-Talent auf dem Zettel +++

Bayer Leverkusen hat seine Transferaktivitäten offenbar noch nicht abgeschlossen.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, soll der Werksklub am marokkanischen Linksaußen Abde Ezzalzouli vom FC Barcelona Interesse haben.

Als Ablösesumme sind 20 Millionen Euro im Gespräch. Der 21-Jährige besitzt noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026 bei den Katalanen, die ihn vor zwei Jahren von Hercules Alicante verpflichtet haben.

In der vergangenen Saison war Ezzalzouli an CA Osasuna aus Pamplona von Barca ausgeliehen worden. In 34 Partien erzielte er sechs Treffer und bereite zwei weitere vor.

+++ 10.09 Uhr: Verpflichtet Union einen Europameister?

Für die erste Champions-League-Spielzeit der Vereinsgeschichte rüstet Union Berlin in der aktuellen Transferperiode ordentlich auf. Unter anderem schlossen sich zuletzt mit Robin Gosens und Kevin Volland zwei Spieler, die bereits das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trugen, den Köpenickern an.

Auf der Liste der Eisernen steht offenbar noch mindestens ein weiterer namhafter Spieler - Leonardo Bonucci. Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist diese Woche für den Transfer entscheidend. Demnach wartet der Bundesligavierte der abgelaufenen Spielzeit auf grünes Licht vom Innenverteidiger. Die Verhandlungen sollen voranschreiten und Bonucci müsse nun entscheiden.

Dass Union überhaupt mit dem Europameister von 2021 in Verbindung gebracht wird, liegt an dessen Situation bei Juventus Turin. Der 36-Jährige spielt trotz laufenden Vertrags bis 2024 keine Rolle mehr in den Planungen von Coach Massimiliano Allegri und wurde sogar aus dem Kader gestrichen.

Damit der Verteidiger (114 Länderspiele) Chancen auf eine mögliche Nominierung für die EM im kommenden Jahr hat, muss er sich einen neuen Verein suchen.

Montag, 21. August

+++ 19.42 Uhr: Inter mit Bayern einig?

Dass Inter Mailand an Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard interessiert ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano jetzt berichtete, sollen sich Inter und der FC Bayern grundsätzlich einig über einen Wechsel sein.

Laut Romano soll sich die Ablösesumme derzeit auf 30 Millionen Euro belaufen. Zusätzlich sollen zwei bis drei Millionen Euro an Bonuszahlungen zwischen dem Spieler und dem Klub vereinbart worden sein.

Laut Romano soll sich die Ablösesumme derzeit auf 30 Millionen Euro belaufen. Zusätzlich sollen zwei bis drei Millionen Euro an Bonuszahlungen zwischen dem Spieler und dem Klub vereinbart worden sein.

Derzeit gibt es jedoch noch eine Sache, die dem Wechsel im Weg steht: Der deutsche Rekordmeister benötigt zuerst einen Ersatz für Pavard, bevor der Transfer über die Bühne gebracht werden kann.

Nachdem der Franzose durch gute Leistungen bei der WM 2018 die Aufmerksamkeit vieler Klubs auf sich gezogen hatte, wechselte er im Juli 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart in die bayrische Landeshauptstadt.

Insgesamt stand der 27-Jährige bisher in 163 Spielen für den FC Bayern auf dem Platz, in denen er 12 Tore erzielen und zwölf Tore vorbereiten konnte. Mit den Münchnern gewann er unter anderem viermal die deutsche Meisterschaft, einmal die Champions League und einmal den DFB Pokal.

+++ 11.53 Uhr: Neuer Interessent für Bayern-Reservist? +++

Im Werben um Ryan Gravenberch ist offenbar ein neuer Kandidat ins Rennen eingestiegen. Neben dem FC Liverpool, der schon seit Monaten um den Mittelfeldspieler des FC Bayern buhlt, soll nun auch Manchester United Interesse an dem Nationalspieler haben. Das berichtet der Daily Mirror.

Beide Klubs schauen sich auf dem Transfermarkt noch nach einem Mittelfeldspieler um. Derweil muss Gravenberch um seine Berufung für Oranje bei der EM fürchten, sollte er bei Bayern bleiben und auf ähnlich wenig Spielzeit kommen wie in der abgelaufenen Saison. In den ersten beiden Pflichtspielen der aktuellen Saison saß der 21-Jährige wieder nur auf der Bank.

Der Niederländer war 2022 für 18,5 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt, hatte in der vergangenen Saison aber in seiner Rolle als Reservist nur wenige Einsatzminuten bekommen und stand dabei nur in sechs Pflichtspielen in der Startelf. Ein Umstand, den der Mittelfeldmann sich sicherlich anders gewünscht hatte.

Jetzt soll Jürgen Klopp mit seinem Verein seine Bemühungen um den Niederländer intensiviert haben, der seinerseits mehr Spielzeiten möchte, um weiter Erfahrung zu sammeln. Klopp hatte zuletzt nach zwei missglückten Transfers den Stuttgarter Kapitän Wataru Endo verpflichtet. Doch da sich vorher sowohl Moisés Caicedo als auch Roméo Lavia gegen Liverpool und für Chelsea entschieden hatten, sucht der Verein mit seinem neuen Sportdirektor Jörg Schmadtke einen weiteren Mittelfeldspieler.

Es bleibt abzuwarten, ob Ryan Gravenberch sich für einen Wechsel nach England entscheidet und ob Bayern ihn überhaupt gehen lassen möchten. Nach SPORT1-Informationen reizt ihn die Premier League auf jeden Fall.

+++ 12.58 Uhr: Wohl kein Pavard-Deal am Montag +++

Der Durchbruch naht offenbar, doch Benjamin Pavard wird voraussichtlich zumindest am Montag nicht vom FC Bayern zu Inter Mailand wechseln. „Wir werden Benjamin Pavard heute nicht als Neuzugang verkünden, aber wir sind in einer guten Position“, sagte Inters Geschäftsführer Giuseppe Marotta laut Transferexperte Fabrizio Romano am Vormittag.

Der Mailand-Boss erklärte weiter: „Wir tun unser Bestes, um Pavard zu verpflichten, wir sind ehrgeizig. Es ist keine Illusion, wir glauben, dass wir es schaffen können.“ Die Gazzetta dello Sport hatte zuvor berichtet, dass Inter sein Angebot für Pavard noch einmal verbessert habe.

Es soll nun bei einer fixen Ablöse von 28 Millionen Euro liegen, weitere fünf Millionen Euro könnten in Bonuszahlungen dazukommen. Der FC Bayern will aber mindestens 30 Millionen Euro für den Franzosen haben.

+++ 7.28 Uhr: Topklub wohl an Füllkrug dran +++

Der deutsche Nationalspieler Niclas Füllkrug soll das Interesse der AC Mailand geweckt haben. Nach Informationen der Bild wäre Werder Bremen bei einer Ablösesumme ab 20 Millionen Euro bereit, den Angreifer ziehen zu lassen.

Teamchef Clemens Fritz will davon allerdings nichts wissen. „Wir haben bisher kein Angebot erhalten“, sagte er dem Onlineportal Deichstube.