PSG: Al-Khelaifi spricht über Mbappé: "Warum nicht?"

Der Superstar wurde nach Streitigkeiten mit dem Pariser Verein während der Vorbereitung von der Asienreise ausgeschlossen und in die Trainingsgruppe zwei verbannt . Im Rahmen des ersten Ligaspiels wurde der 24-Jährige allerdings wieder rehabilitiert .

Die Streitigkeiten der beiden Parteien entzündeten sich an der Entscheidung von Mbappé, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Ein möglicher Wechsel nach Madrid im nächsten Sommer steht nach wie vor im Raum.

Beim 1:1-Unentschieden gegen Toulouse am zweiten Spieltag erzielte der Franzose den einzigen Treffer für den Hauptstadtklub per Elfmeter. Im dritten Ligaspiel im Parc de Princes schoss der Stürmer seinen Verein mit einem Doppelpack zum 3:1-Sieg gegen RC Lens.

Mindestens für ein Jahr werden wir also Kylian Mbappé weiterhin als Spieler für Paris Saint-Germain erleben. Dort spielt er künftig an der Seite von Randal Kolo Muani, der auf den letzten Metern des Deadline Days von Eintracht Frankfurt in die französische Hauptstadt wechselte.