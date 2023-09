Transfermarkt: Kehrt Hazard in die Heimat zurück?

So soll dem 32-Jährigen ein Angebot des belgischen Klubs Royal Union Saint-Gilloise vorliegen, der Hazard in sein Heimatland lotsen will. Sollte es zu einem Deal zwischen dem Superstar und dem letztjährigen Europa-League-Viertelfinalisten kommen, würde Hazard sowohl mit Bruder Thorgan (RSC Anderlecht) als auch Bruder Kylian (RWD Molenbeek) in derselben Liga und Stadt (Brüssel) zusammenspielen.