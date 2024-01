Fußball-Transfermarkt: Bayerns Zaragoza-Deal rückt näher! Er soll sofort kommen

Bereits im Dezember 2023 gab der FC Bayern die Verpflichtung des 22-Jährigen bekannt , allerdings sollte Zaragoza erst im Sommer 2024 nach München kommen. Er wolle mit seinem aktuellen Team FC Granada die Saison zu Ende spielen und das Team aus Andalusien vor dem Abstieg in die zweite Liga bewahren. Nach dem Ausfall von Kingsley Coman rückte eine sofortige Verpflichtung des Spaniers in den Fokus des FC Bayern - und Zaragoza soll einem sofortigen Wechsel laut Romano zugestimmt haben.

Freund bestätigt Winter-Interesse an Zaragoza

FCB-Sportdirektor Christoph Freund bestätigte vor wenigen Tagen das Interesse, Zaragoza bereits im Winter an die Isar zu holen. „Wir sind in Gesprächen, ob es eventuell möglich ist, ihn schon früher zu Bayern zu holen. Da gehören immer drei Parteien dazu. Mal sehen, was in den kommenden beiden Tagen passieren wird.“