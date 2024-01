Transfermarkt: Holt Bayern einen CL-Durchstarter?

Der 23-jährige Franzose sei an einem Transfer nach München durchaus interessiert, einer mündlichen Einigung stünde nichts im Weg. Allerdings wäre Boey wohl deutlich teuerer als der bisher favorisierte Mukiele.

Boey überzeugt gegen den FC Bayern

Der 23-Jährige kam in dieser Saison in 29 Pflichtspielen zum Einsatz und agierte in allen Spielen über 90 Minuten. Insgesamt kam Boey immer zum Einsatz, wenn er fit oder spielberechtigt war. Ein Spiel verpasste der Franzose mit einer Gelbsperre und eins wegen einer leichten Knieblessur.