Transferticker zum FC Bayern: Gala-Star als Mukiele-Alternative?

+++ Top-Thema: Gala-Star als Mukiele-Alternative? (9.35 Uhr) +++

Nach Informationen von Sky sollen sich die Münchener auch mit Galatasaray-Star Sacha Boey beschäftigen. Der 23-Jährige ist in dieser Saison absoluter Stammspieler beim Süper-Lig-Klub und soll einem möglichen Wechsel an die Isar nicht abgeneigt zu sein.

Allerdings müsste der Rekordmeister bei Boey wohl tief in die Tasche greifen, da Gala nicht bereit ist, den Franzosen (Vertag bis 2025) auszuleihen. Berichten zufolge möchte der türkische Verein zwischen 20 und 25 Millionen Euro an Ablöse haben.

Mukiele spielt in Paris so gut wie keine Rolle und hat dort noch einen Vertrag bis 2027.

+++ Entscheidung um Palhinha gefallen? (19.50 Uhr)

Im Sommer stand Palhinha unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern am Deadline-Day und war bereits in München. Der Transfer des Mannes vom FC Fulham kam aber nicht mehr zustande.

+++ Wildes Tauziehen um Bayern-Talent? (10.07 Uhr) +++

Der aktuell vom FC Bayern an Frosinone Calcio verliehene Arijon Ibrahimovic weckt Begehrlichkeiten. Laut kicker und Sky sollen Eintracht Frankfurt, der AC Mailand und Sporting Lissabon an dem 18 Jahre alten Offensiv-Talent interessiert sein.

Bezüglich der Zukunft des Bayern-Youngsters ist das letzte Wort aber noch lange nicht gesprochen. Denn zunächst soll Frosinone laut Sky zeitnah vorhaben, die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu ziehen. Die Bayern hätten dann aber wiederum eine Rückkaufoption in Höhe von 11 Millionen Euro. Sein Vertrag bei den Bayern läuft aktuell noch bis 2025.

Unter Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte Ibrahimovic im Sommer wenig Perspektive auf Einsatzzeiten, beim Serie-A-Aufsteiger kam der Offensivspieler nach einigen Kurzeinsätzen zu Beginn immer besser in Fahrt und kann aktuell zwei Tore und einen Assist in elf Pflichtspielen vorweisen.

+++ Palhinha-Transfer noch im Winter wohl vom Tisch (14.18 Uhr) +++

Joao Palhinha und die Bayern: Daraus wäre im Sommer 2023 am Deadline Day noch fast etwas geworden, doch der Transfer scheiterte jedoch auf der Zielgeraden. Einen neuen Versuch werden die Bayern in diesem Winter-Transfer aber wohl nicht unternehmen.

Außerdem sei der Bedarf auf der Position nicht mehr so groß wie noch im Sommer, während der Bedarf in der Verteidigung umso größer ist.

+++ Araújo äußert sich zu Bayern-Gerüchten (18.20 Uhr) +++

+++ Angebot für Nachwuchs-Stürmer? (17.37 Uhr) +++

So soll der deutsche Rekordmeister laut Transfer-Insider Fabrizio Romano am Mittwoch ein erstes offizielles Angebot für Jonah Kusi-Asare abgegeben haben. Der 16-jährige Schwede steht aktuell bei AIK in der schwedischen Allsvenskan unter Vertrag, wurde laut transfermarkt.de erst vor wenigen Tagen aus der U19 in den Profikader erhoben.