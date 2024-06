Gelingt dem BVB ein echter Transfer-Coup?

Auf der Zielgeraden haben sie den Kürzeren gezogen. Leeds United verpasste in der Championship, in der zweiten englischen Liga, den Aufstieg in die Premier League. Für das Team mit dem deutschen Trainer Daniel Farke reichte es am Ende nur zu Platz drei. Umso schwieriger wird es nun für den Verein, ihr hoffnungsvolles Juwel, Archie Gray, zu halten. Denn der 18-Jährige ist heiß begehrt. Auch von Borussia Dortmund.