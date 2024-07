Transferticker: Gerüchte, Wechsel, Transfer-News Im Transferfenster 2024

von SPORT1 01.07.2024 • 14:13 Uhr Das Transferfenster ist offen! Wer kommt? Wer geht? Welche Gerüchte gibt es? SPORT1 hält Sie auf dem Transfermarkt mit dem Transferticker auf dem Laufenden!

Top-Thema: BVB-Wechsel? Dänemark-Star vielsagend (12.35 Uhr)

UPDATE! De Ligt verhandelt offenbar mit neuem Klub (09.34 Uhr)

Hummels als Tah-Ersatz nach Leverkusen? (So., 23.30 Uhr)

+++ Top-Thema: BVB-Flirt: „Nach der Pause dann... (12.35 Uhr) +++

Der BVB ist noch auf der Suche nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler und soll dabei einen Blick auf Pierre-Emile Höjbjerg von Tottenham Hotspur geworfen haben. Der dänische Nationalspieler wurde nach dem EM-Achtelfinale gegen Deutschland auf die Gerüchte angesprochen.

„Es ist ein schönes Stadion. Jetzt habe ich Urlaub, nach der Pause dann...“, antwortete er am Mikrofon von Sky.

Pierre-Emile Höjbjerg schied mit Dänemark gegen Deutschland aus

Auch der Ex-Dortmunder Thomas Delaney äußerte sich positiv zu den Gerüchten: „Ich würde es beiden Seiten empfehlen. Er ist ein fantastischer Spieler und ich bin sehr glücklich, ihn als Teamkollegen zu haben. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler auf Top-Niveau.“

Der 28-Jährige spielte bereits für mehrere Jahre in der Bundesliga. Mit 17 Jahren wechselte er damals aus Dänemark in die Bayern-Jugend und schaffte es schließlich auch in den Profi-Kader. Nach vier Jahren, in denen er auch zum FC Augsburg und nach Schalke ausgeliehen wurde, folgte der Wechsel in die Premier League.

+++ Bayern-Juwel soll verliehen werden (11.02 Uhr) +++

Lovro Zvonarek schaffte in der vergangenen Saison den Sprung in den Profifußball und absolvierte fünf Spiele für den FC Bayern. Den nächsten Schritt soll er nun aber nicht in München gehen, der deutsche Rekordmeister plant eine Leihe für den 19-Jährigen.

Wie der Kicker berichtet, könnten sowohl Vereine aus dem Ausland, als auch aus der Bundesliga infrage kommen. Sky nennt dabei explizit Ajax Amsterdam, Sporting Lissabon, RSC Anderlecht und Mainz 05.

Bei dem neuen Verein soll sich der Kroate weiterentwickeln, um anschließend zum FCB zurückzukehren. Im Sommer 2022 hatte man 1,8 Millionen zu Slaven Belupo überwiesen, um Zvonarek nach München zu holen.

Es wäre bereits die vierte Leihe eines Bayern-Talents. Paul Wanner spielt für eine Saison beim 1. FC Heidenheim, Frans Krätzig wurde zum VfB Stuttgart verliehen. Und am Montag wurde bekannt, dass Bayern Armindo Sieb aus Fürth zurückgeholt und an Mainz weiterverliehen hat.

+++ UPDATE! BVB bei Lyon-Juwel in der Pole Position? (10.29 Uhr) +++

Das Thema Rayan Cherki bei Borussia Dortmund wird immer heißer. Laut Foot Mercato ist der BVB im Rennen um den Dribbelkünstler von Olympique Lyon in der Pole Position. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, soll der BVB den Franzosen bereits länger beobachten, Nun soll man bei den Schwarz-Gelben zuversichtlich sein, den 20-Jährigen in den Ruhrpott locken zu können. Konkrete Verhandlungen habe es aber noch nicht gegeben.

Neben dem Bundesligisten soll auch Paris Saint-Germain an Cherki interessiert sein. Ein entsprechendes Angebot von PSG soll Lyon aber bereits im Mai abgelehnt haben.

Der offensive Mittelfeldspieler steht beim Ligue-1-Klub bis 2025 unter Vertrag, Gerüchte über einen Wechsel gibt es aber bereits seit längerem. Cherki kommt aus der Jugend von Lyon, spielte in diversen Nachwuchsteams und ist seit 2020 für die Profis im Einsatz.

+++ UPDATE! De Ligt verhandelt mit neuem Klub (09.34 Uhr) +++

Verlässt Matthijs de Ligt den FC Bayern schon in diesem Sommer wieder? Die Gerüchte um einen Abgang des Innenverteidigers häufen sich und werden nun konkreter.

Die niederländische Tageszeitung De Telegraaf soll aus „Quellen aus dem Umfeld des englischen Klubs“ erfahren haben, dass Manchester United bereits Gespräche mit dem Innenverteidiger führt. Dabei soll sogar schon ein Angebot für ein Fünf-Jahres-Vertrag vorliegen.

Nach SPORT1-Informationen darf de Ligt den Verein bei einem passenden Angebot im Sommer verlassen, damit sein Gehalt eingespart werden kann. Auch The Athletic und Sky berichteten bereits von den Gesprächen zwischen dem Niederländer und den Red Devils.

Zwischen den beiden Vereinen soll es aber noch keinen Kontakt gegeben haben.

Matthijs de Ligt wechselte 2022 von Juventus Turin zum FC Bayern

Der Niederländer war erst im Sommer 2022 von Juventus Turin nach München gekommen, ist jetzt aber ein Verkaufskandidat.

Bekanntlich will der Rekordmeister nicht nur einen Kaderumbruch, sondern auch eine finanzielle Gesundung herbeiführen. Dieser könnte nun de Ligt zum Opfer fallen, der bei seinem Wechsel aus Italien sehr teuer war und einen hoch dotierten Vertrag bis 2027 erhielt. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Mit Hiroki Ito vom VfB Stuttgart haben die Bayern in diesem Transferfenster bereits einen Verteidiger geholt. Josip Stanisic, der nach Leihe von Bayer Leverkusen zurückkam und einen neuen Vertrag bis 2029 bekam, kann ebenfalls innen spielen. Zudem halten sich die Gerüchte um einen Transfer von Nationalspieler Jonathan Tah zu Bayern hartnäckig.

Sonntag, 30. Juni

+++ Hummels nach Leverkusen? (23.30 Uhr) +++

Wechselt Mats Hummels zu Bayer Leverkusen und ersetzt dort Jonathan Tah? Der Deutsche Meister droht Abwehrchef Tah an den FC Bayern zu verlieren, beide Klubs feilschen allerdings noch um die Ablöse.

Wie der Kicker berichtete, fanden in Leverkusen bereits „erste Gedankenspiele“ um die Personalie Hummels statt - auch der Preis spiele dabei eine bedeutende Rolle. Hummels‘ Vertrag bei Borussia Dortmund wurde nicht verlängert, daher wäre er ablösefrei zu haben. Allerdings galt der 35-Jährige schon beim BVB als Topverdiener. Fraglich, ob Bayer das vergleichsweise hohe Gehalt von Hummels stemmen kann, beziehungsweise möchte.

Bisher gestaltete sich die Suche nach einem Tah-Ersatz eher schwierig. Nationalspieler Waldemar Anton, den Bayer gerne vom VfB Stuttgart losgeeist hätte, entschied sich für einen Wechsel zum BVB.

Hummels wurde in jüngster Vergangenheit unter anderem mit dem RCD Mallorca, der AS Rom und Top-Vereinen aus der Türkei in Verbindung gebracht. Konkret wurde es bisher jedoch nicht.

Samstag, 29. Juni

+++ Besiktas buhlt um Haller (13.20 Uhr) +++

Seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund im Sommer 2022 hat Sébastien Haller keine leichte Zeit hinter sich. Unter anderem eine Hodenkrebserkrankung und eine langwierige Sprunggelenksverletzung setzten den Stürmer lange Zeit außer Gefecht.

Nach lediglich fünf Startelfeinsätzen in der vergangenen Bundesliga-Saison könnte Haller den BVB in diesem Sommer wohl schon wieder verlassen. Wie das türkische Medium Sports Digitale berichtete, habe sich Besiktas Istanbul ein weiteres Mal mit dem Nationalspieler der Elfenbeinküste getroffen.

Weiter heißt es: „Dortmund begrüßt den möglichen Abgang von Haller.“ Eine Entscheidung des Spielers stehe hingegen noch aus.

Wie SPORT1 bereits berichtete, würden die BVB-Verantwortlichen Haller wohl keine Steine in den Weg legen – im Gegenteil. Auch um Kosten zu sparen und Geld für Neuzugänge zur Verfügung zu haben. Die Zeichen stehen ganz klar auf Abschied.

In der vergangenen Saison stand Haller insgesamt nur bei sechs Pflichtspielen in der Startelf der Dortmunder. Insgesamt erzielte der 30-Jährige in seinen bisher 41 Spielen für den BVB zwölf Treffer und bereitete sechs weitere vor.