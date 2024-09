Transfer-News: Barca heiß auf DFB-Duo?

Jonathan Tah bekräftigte am Freitag seine Position. „Meine Entscheidung ist genauso klar, wie sie vorher war. Ich werde meinen Vertrag nicht verlängern“, sagte der 29-Jährige, dessen Vertrag bei Bayer Leverkusen am Saisonende ausläuft, in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Damit schaffte Tah frühzeitig Klarheit und kann sich für andere Vereine in Stellung bringen.