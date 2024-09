Transfer-News: Bayern-Torwart? Spekulationen um Star

Wildes Transfergerücht aus England! Wie die Boulevardzeitung The Sun berichtet, beobachtet der FC Bayern die Entwicklungen rund um Liverpool-Keeper Allison Becker.

Der 31-Jährige, der zuletzt bereits mit einem lukrativen Wechsel zu Saudi-Klub Al-Nassr am Ende der Saison in Verbindung gebracht wurde, spiele auch in den Gedanken der Münchner eine Rolle.