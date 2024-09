Transfer-News: Mourinho holt Eintracht-Held Kostic

Fenerbahce Istanbul hat die Verpflichtung von Filip Kostic bekanntgegeben! Der Serbe wechselt für die laufende Saison 2024/25 leihweise in die türkische Metropole und schließt sich dem Team um Startrainer José Mourinho an. Er ist bereits der zwölfte Neuzugang, den Mourinho in diesem Sommer in seinem Team begrüßen darf.